РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

"Октоберфест": настоящий праздник невоздержания в Мюнхене

12:2719.09.2017
0140
Девушки на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене. 16 сентября 2017
Гости перед открытием фестиваля пива Октоберфест в Мюнхене
Участники костюмированного шествия на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене
Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
Гости катаются на каруселях на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Официантки несут кружки с пивом на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Гости добираются до одной из первых кружек пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Официант несет кружки с пивом на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Мальчик спит во время костюмированного шествия на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене
Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
Гости фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Гости пьют первые кружки пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela RehleОфициальная церемония открытия самого крупного пивного фестиваля в мире прошла в субботу, 16 сентября.Девушки на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене. 16 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
Официальная церемония открытия самого крупного пивного фестиваля в мире прошла в субботу, 16 сентября.
© AFP 2017 / Christof StacheСтарт фестивалю дал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, который собственноручно вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("Откупорено").Гости перед открытием фестиваля пива Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2017 / Christof Stache
Старт фестивалю дал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, который собственноручно вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("Откупорено").
© REUTERS / Michael DalderВ открытии праздника, несмотря на проливной дождь, участвовали несколько десятков тысяч человек.Участники костюмированного шествия на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
В открытии праздника, несмотря на проливной дождь, участвовали несколько десятков тысяч человек.
© REUTERS / Michaela RehleВсего на "Октоберфесте" в Мюнхене в этом году ожидается до шести миллионов посетителей.Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене в этом году ожидается до шести миллионов посетителей.
© REUTERS / Michael DalderНа дни фестиваля в Мюнхен съезжаются туристы со всего мира.Гости катаются на каруселях на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
На дни фестиваля в Мюнхен съезжаются туристы со всего мира.
© REUTERS / Michaela RehleСтоимость одной кружки пива на фестивале составляет 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.Официантки несут кружки с пивом на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Стоимость одной кружки пива на фестивале составляет 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.
© REUTERS / Michaela RehleИз-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры, металлодетекторы и видеокамеры. Посетителям запретили проносить на территорию фестиваля большие сумки и рюкзаки.Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры, металлодетекторы и видеокамеры. Посетителям запретили проносить на территорию фестиваля большие сумки и рюкзаки.
© REUTERS / Michael DalderМногие поклонники фестиваля приходят на "Октоберфест" в традиционной баварской одежде. Мужчины надевают кожаные штаны "ледерхозен" и узкополые шляпы с пером. Женщины наряжаются в "дирндль" - блузу с корсетом и широкую юбку с ярким фартуком.Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
Многие поклонники фестиваля приходят на "Октоберфест" в традиционной баварской одежде. Мужчины надевают кожаные штаны "ледерхозен" и узкополые шляпы с пером. Женщины наряжаются в "дирндль" - блузу с корсетом и широкую юбку с ярким фартуком.
© REUTERS / Michaela RehleНа открытии фестиваля посетители буквально бежали к столам с пивом, чтобы занять самые удачные места.Гости на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
На открытии фестиваля посетители буквально бежали к столам с пивом, чтобы занять самые удачные места.
© REUTERS / Michael DalderКаждый год гости оставляют на фестивале порядка миллиарда евро, которые они тратят на еду, выпивку, сувениры, а также на оплату гостиниц и такси.Гости добираются до одной из первых кружек пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
Каждый год гости оставляют на фестивале порядка миллиарда евро, которые они тратят на еду, выпивку, сувениры, а также на оплату гостиниц и такси.
© REUTERS / Michaela RehleК участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%.Официант несет кружки с пивом на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%.
© AFP 2017 / Christof StacheМалыш Бен заснул во время традиционного костюмированного парада баварских стрелков на открытии "Октоберфеста".Мальчик спит во время костюмированного шествия на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2017 / Christof Stache
Малыш Бен заснул во время традиционного костюмированного парада баварских стрелков на открытии "Октоберфеста".
© REUTERS / Michaela RehleЗа время "Октоберфеста" уничтожаются миллионы литров пенного напитка.Гостья фестиваля пьет пиво на открытии Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
За время "Октоберфеста" уничтожаются миллионы литров пенного напитка.
© REUTERS / Michaela RehleКаждый год праздник проходит в центре Мюнхена на лугу Терезы, который находится неподалеку от Главного вокзала.Гости фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michaela Rehle
Каждый год праздник проходит в центре Мюнхена на лугу Терезы, который находится неподалеку от Главного вокзала.
© AFP 2017 / Felix Hörhager/ dpaФестиваль в Мюнхене в этом году продлится до 3 октября.Гости пьют первые кружки пива на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2017 / Felix Hörhager/ dpa
Фестиваль в Мюнхене в этом году продлится до 3 октября.
Девушки на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене. 16 сентября 2017"Октоберфест": настоящий праздник невоздержания в Мюнхене12:2719.09.2017
Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской областиРоссийско-белорусские учения "Запад-2017"19:2318.09.2017
Снимок фотографа Юрия Звездного из России Wanderer in Patagonia, победивший в категории Люди и космос в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Лучшие астрономические снимки года18:0418.09.2017
Актеры Александр Скарсгард, Николь Кидман и Риз Уизерспун на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-АнджелесеТриумфаторы телепремии "Эмми"16:4818.09.2017
Кубань отметила 80-летний юбилейКубань отметила 80-летний юбилей14:4118.09.2017
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажным котом в котокафе Республика кошекВ Санкт-Петербурге раздали хвостатых погорельцев Эрмитажа13:0618.09.2017
Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства ИдолРискованные номера и опасные участники фестиваля "Идол"12:0618.09.2017
Участники VI Елисаветинского крестногой хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село УсовоСвято-Елисаветинский крестный ход в Московской области10:3318.09.2017
Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Первые кадры с места взрыва в лондонском метро13:2615.09.2017
Актриса Холли Берри на Международном кинофестивале в Торонто. 13 сентября 2017Лучшие фото недели: бой баранов, гонки по бездорожью и протесты под гитару11:1215.09.2017
Все фотоленты

В минувшие выходные в Мюнхене в 184-й раз стартовал традиционный фестиваль пива "Октоберфест". Самые масштабные народные гулянья в мире — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена