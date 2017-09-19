В минувшие выходные в Мюнхене в 184-й раз стартовал традиционный фестиваль пива "Октоберфест". Самые масштабные народные гулянья в мире — в фотоленте Ria.ru.
"Октоберфест": настоящий праздник невоздержания в Мюнхене
12:2719.09.2017
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© REUTERS / Michaela RehleОфициальная церемония открытия самого крупного пивного фестиваля в мире прошла в субботу, 16 сентября.
Официальная церемония открытия самого крупного пивного фестиваля в мире прошла в субботу, 16 сентября.
© AFP 2017 / Christof StacheСтарт фестивалю дал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, который собственноручно вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("Откупорено").
Старт фестивалю дал бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, который собственноручно вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("Откупорено").
© REUTERS / Michael DalderВ открытии праздника, несмотря на проливной дождь, участвовали несколько десятков тысяч человек.
В открытии праздника, несмотря на проливной дождь, участвовали несколько десятков тысяч человек.
© REUTERS / Michaela RehleВсего на "Октоберфесте" в Мюнхене в этом году ожидается до шести миллионов посетителей.
Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене в этом году ожидается до шести миллионов посетителей.
© REUTERS / Michaela RehleСтоимость одной кружки пива на фестивале составляет 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.
Стоимость одной кружки пива на фестивале составляет 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.
© REUTERS / Michaela RehleИз-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры, металлодетекторы и видеокамеры. Посетителям запретили проносить на территорию фестиваля большие сумки и рюкзаки.
Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры, металлодетекторы и видеокамеры. Посетителям запретили проносить на территорию фестиваля большие сумки и рюкзаки.
© REUTERS / Michael DalderМногие поклонники фестиваля приходят на "Октоберфест" в традиционной баварской одежде. Мужчины надевают кожаные штаны "ледерхозен" и узкополые шляпы с пером. Женщины наряжаются в "дирндль" - блузу с корсетом и широкую юбку с ярким фартуком.
Многие поклонники фестиваля приходят на "Октоберфест" в традиционной баварской одежде. Мужчины надевают кожаные штаны "ледерхозен" и узкополые шляпы с пером. Женщины наряжаются в "дирндль" - блузу с корсетом и широкую юбку с ярким фартуком.
© REUTERS / Michaela RehleНа открытии фестиваля посетители буквально бежали к столам с пивом, чтобы занять самые удачные места.
На открытии фестиваля посетители буквально бежали к столам с пивом, чтобы занять самые удачные места.
© REUTERS / Michael DalderКаждый год гости оставляют на фестивале порядка миллиарда евро, которые они тратят на еду, выпивку, сувениры, а также на оплату гостиниц и такси.
Каждый год гости оставляют на фестивале порядка миллиарда евро, которые они тратят на еду, выпивку, сувениры, а также на оплату гостиниц и такси.
© REUTERS / Michaela RehleК участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%.
К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%.
© AFP 2017 / Christof StacheМалыш Бен заснул во время традиционного костюмированного парада баварских стрелков на открытии "Октоберфеста".
Малыш Бен заснул во время традиционного костюмированного парада баварских стрелков на открытии "Октоберфеста".
© REUTERS / Michaela RehleКаждый год праздник проходит в центре Мюнхена на лугу Терезы, который находится неподалеку от Главного вокзала.
Каждый год праздник проходит в центре Мюнхена на лугу Терезы, который находится неподалеку от Главного вокзала.
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