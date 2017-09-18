Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран "Запад-2017" проходят на территории полигонов в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. Маневры, в которых задействованы более 12 тысяч военных, — в фотоленте Ria.ru.
Российско-белорусские учения "Запад-2017"
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19:2318.09.2017
(обновлено: 19:24 18.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВ России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПрактические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВо время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПо легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкУничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкНа террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДесантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкДля уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
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