Жители Краснодарского края отпраздновали восьмидесятилетний юбилей региона и 225-летие освоения казаками кубанских земель. Главные торжества прошли в краснодарском спорткомплексе "Баскет-холл".
Кубань отметила 80-летний юбилей
14:4118.09.2017
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГлава Кубани Вениамин Кондратьев вместе с председателем краевого Заксобрания Владимиром Бекетовым и вице-губернаторами посетил интерактивно-развлекательные и концертные площадки, развернувшиеся на площади свыше 20 гектаров.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Глава Кубани Вениамин Кондратьев вместе с председателем краевого Заксобрания Владимиром Бекетовым и вице-губернаторами посетил интерактивно-развлекательные и концертные площадки, развернувшиеся на площади свыше 20 гектаров.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Сегодня здесь вся Кубань, во всем своем многообразии, со своей самобытной культурой. Жители готовились к празднику вместе и встречают его тоже вместе. Самое главное, чтобы мы всегда были едины, как сегодня. Мы все по праву гордимся Краснодарским краем – лучшим регионом страны", – сказал губернатор.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Сегодня здесь вся Кубань, во всем своем многообразии, со своей самобытной культурой. Жители готовились к празднику вместе и встречают его тоже вместе. Самое главное, чтобы мы всегда были едины, как сегодня. Мы все по праву гордимся Краснодарским краем – лучшим регионом страны", – сказал губернатор.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВсе 44 муниципалитета Кубани представили свои достижения в аграрной и промышленной сферах, сельском туризме, традиционную народную культуру и ремесла.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Все 44 муниципалитета Кубани представили свои достижения в аграрной и промышленной сферах, сельском туризме, традиционную народную культуру и ремесла.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяНа территории развернулась выставка-ярмарка произведений более 300 мастеров декоративно-прикладного искусства.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
На территории развернулась выставка-ярмарка произведений более 300 мастеров декоративно-прикладного искусства.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяДля гостей праздника выступали самодеятельные и профессиональные коллективы, сводный духовой оркестр Кубани, объединяющий 12 оркестров и более 200 музыкантов.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Для гостей праздника выступали самодеятельные и профессиональные коллективы, сводный духовой оркестр Кубани, объединяющий 12 оркестров и более 200 музыкантов.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВсего в празднике приняли участие около четырех тысяч артистов, в том числе звезды эстрады.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Всего в празднике приняли участие около четырех тысяч артистов, в том числе звезды эстрады.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяМероприятия, посвященные 80-летию образования Краснодарского края, прошли во всех городах и районах. Участие в них приняли более 40 тысяч человек.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Мероприятия, посвященные 80-летию образования Краснодарского края, прошли во всех городах и районах. Участие в них приняли более 40 тысяч человек.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяНа официальном мероприятии в честь празднования юбилея региона полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Вениамин Кондратьев вручили награды 17 кубанцам за высокие достижения в труде, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
На официальном мероприятии в честь празднования юбилея региона полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Вениамин Кондратьев вручили награды 17 кубанцам за высокие достижения в труде, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяУстинов поздравил всех присутствующих с днем образования Краснодарского края, зачитав телеграмму от имени главы государства. «От себя могу сказать, что сегодня Кубань уверенно развивается… Многое уже сделано в крае. Год от года он становится комфортнее для жизни, но имеется значительный резерв для дальнейшего социально-экономического развития», – сказал полпред.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Устинов поздравил всех присутствующих с днем образования Краснодарского края, зачитав телеграмму от имени главы государства. «От себя могу сказать, что сегодня Кубань уверенно развивается… Многое уже сделано в крае. Год от года он становится комфортнее для жизни, но имеется значительный резерв для дальнейшего социально-экономического развития», – сказал полпред.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор отметил, что история края, как и вся жизнь – это события и люди, которые их создают. Он подчеркнул, что благодаря казакам, которые самоотверженно осваивали кубанские степи 225 лет назад, защищали эти земли, возделывали их, Кубань сегодня – великая труженица и житница страны.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор отметил, что история края, как и вся жизнь – это события и люди, которые их создают. Он подчеркнул, что благодаря казакам, которые самоотверженно осваивали кубанские степи 225 лет назад, защищали эти земли, возделывали их, Кубань сегодня – великая труженица и житница страны.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Краснодарский край – это не только современный аграрный сектор и главные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, новые промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Наш край – территория больших возможностей, и в первую очередь возможностей для молодежи, ведь именно за сегодняшними мальчишками и девчонками будущее Кубани", – заявил Кондратьев.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Краснодарский край – это не только современный аграрный сектор и главные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, новые промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Наш край – территория больших возможностей, и в первую очередь возможностей для молодежи, ведь именно за сегодняшними мальчишками и девчонками будущее Кубани", – заявил Кондратьев.
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