Кубань отметила 80-летний юбилей

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"Сегодня здесь вся Кубань, во всем своем многообразии, со своей самобытной культурой. Жители готовились к празднику вместе и встречают его тоже вместе. Самое главное, чтобы мы всегда были едины, как сегодня. Мы все по праву гордимся Краснодарским краем – лучшим регионом страны", – сказал губернатор.