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Лучшие астрономические снимки года

18:0418.09.2017
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Снимок фотографа Артема Миронова из России The Rho Ophiuchi Clouds, победивший в категории Звезды и туманности в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Юрия Звездного из России Wanderer in Patagonia, победивший в категории Люди и космос в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании Mercury Rising, победивший в категории Наше солнце в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании Ghost World, победивший в категории Полярные сияния в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Venus Phase Evolution, победивший в категории Планеты, кометы и астероиды в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии Encounter of Comet and Planetary Nebula, получивший специальный приз в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая Passage to the Milky Way, победивший в категории Небесный свод в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy, победивший в категории Галактики в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании Saturn, победивший в категории Юный астрофотограф года в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии Blue Tycho, победивший в категории Наша Луна в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Artem MironovСнимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.Снимок фотографа Артема Миронова из России The Rho Ophiuchi Clouds, победивший в категории Звезды и туманности в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Artem Mironov
Снимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Yuri ZvezdnyСнимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".Снимок фотографа Юрия Звездного из России Wanderer in Patagonia, победивший в категории Люди и космос в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Yuri Zvezdny
Снимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".
© Фото : Alexandra HartСнимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании Mercury Rising, победивший в категории Наше солнце в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Alexandra Hart
Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".
© Фото : Mikkel BeiterСнимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании Ghost World, победивший в категории Полярные сияния в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Mikkel Beiter
Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".
© Фото : Roger HutchinsonСнимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Venus Phase Evolution, победивший в категории Планеты, кометы и астероиды в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Roger Hutchinson
Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".
© Фото : Gerald RhemannСнимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии Encounter of Comet and Planetary Nebula, получивший специальный приз в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Gerald Rhemann
Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Haitong YuСнимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая Passage to the Milky Way, победивший в категории Небесный свод в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Haitong Yu
Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".
© Фото : Oleg BryzgalovСнимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy, победивший в категории Галактики в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Oleg Bryzgalov
Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".
© Фото : Jason GreenСнимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Jason Green
Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.
© Фото : Olivia WilliamsonСнимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании Saturn, победивший в категории Юный астрофотограф года в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Olivia Williamson
Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".
© Фото : László FrancsicsСнимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии Blue Tycho, победивший в категории Наша Луна в фотоконкурсе Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : László Francsics
Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".
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Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей международного астрономического фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year. Главный приз достался российскому фотографу Артему Миронову за снимок газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца. Этот и другие снимки — победители конкурса — в фотоленте Ria.ru.

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