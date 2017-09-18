Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей международного астрономического фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year. Главный приз достался российскому фотографу Артему Миронову за снимок газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца. Этот и другие снимки — победители конкурса — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие астрономические снимки года
18:0418.09.2017
01510
© Фото : Artem MironovСнимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Artem Mironov
Снимок российского фотографа Артема Миронова "Молекулярное облако ρ Змееносца" (The Rho Ophiuchi Clouds), победивший в категории "Звезды и туманности" фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Yuri ZvezdnyСнимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".
© Фото : Yuri Zvezdny
Снимок фотографа Юрия Звездного из России "Странник в Патагонии" (Wanderer in Patagonia), победивший в категории "Люди и космос".
© Фото : Alexandra HartСнимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".
© Фото : Alexandra Hart
Снимок фотографа Александры Харт из Великобритании "Меркурий в опасности" (Mercury Rising), победивший в категории "Наше солнце".
© Фото : Mikkel BeiterСнимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".
© Фото : Mikkel Beiter
Снимок фотографа Миккеля Байтера из Дании "Призрачный мир" (Ghost World), победивший в категории "Полярные сияния".
© Фото : Roger HutchinsonСнимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".
© Фото : Roger Hutchinson
Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании "Эволюция фаз Венеры" (Venus Phase Evolution), победивший в категории "Планеты, кометы и астероиды".
© Фото : Gerald RhemannСнимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Gerald Rhemann
Снимок фотографа Джераля Реманна из Австрии "Встреча кометы и планетарной туманности" (Encounter of Comet and Planetary Nebula), получивший специальный приз фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.
© Фото : Haitong YuСнимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".
© Фото : Haitong Yu
Снимок фотографа Хай Тон-Ю из Китая "Проход к Млечному пути" (Passage to the Milky Way), победивший в категории "Небесный свод".
© Фото : Oleg BryzgalovСнимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".
© Фото : Oleg Bryzgalov
Снимок фотографа Олега Брызгалова из Украины "Звездные потоки и галактика M63 "Подсолнух" (M63 Star Streams and the Sunflower Galaxy), победивший в категории "Галактики".
© Фото : Jason GreenСнимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.
© Фото : Jason Green
Снимок фотографа Джейсона Грина из Гибралтара "Звездное скопление Снежинки (The Cone Nebula (NGC 2264), получивший специальный приз за лучший дебют в фотоконкурсе.
© Фото : Olivia WilliamsonСнимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".
© Фото : Olivia Williamson
Снимок фотографа Оливии Уильямсон из Великобритании "Сатурн" (Saturn), победивший в категории "Юный астрофотограф года".
© Фото : László FrancsicsСнимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".
© Фото : László Francsics
Снимок фотографа Ласло Франциска из Венгрии "Синий кратер Тихо" (Blue Tycho), победивший в категории "Наша Луна".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+