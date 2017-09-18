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Триумфаторы телепремии "Эмми"

16:4818.09.2017
(обновлено: 16:49 18.09.2017)
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Актеры Александр Скарсгард, Николь Кидман и Риз Уизерспун на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актриса Джейн Краковски на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актриса Татьяна Маслани вручает премию Эмми актрисе Элизабет Мосс
Съемочная команда сериала Рассказ служанки на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актриса Джессика Бил на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актер Стерлинг К. Браун и его жена Райан Мишель Бате на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актер Джон Литгоу на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актриса Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Маноло Гонсалес-Риполла Вергара, София Вергара и Клаудия Вергара на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Актриса Кейт Маккиннон на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Дебра Мессинг и Крис Хардвик вручают премия Эмми Джулии Луи-Дрейфус
Актер Алек Болдуин на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy NicholsonТриумфатором 69-й церемонии телепремии "Эмми" стала съемочная команда мини-сериала "Большая маленькая ложь". Экранизация бестселлера Лианы Мориарти победила в своей категории, а также получила награды за лучшую режиссуру (Жан-Марк Валле), лучшую главную женскую роль (Николь Кидман), лучшую женскую роль второго плана (Лора Дерн) и лучшую мужскую роль второго плана (Александр Скарсгард).Актеры Александр Скарсгард, Николь Кидман и Риз Уизерспун на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy Nicholson
Триумфатором 69-й церемонии телепремии "Эмми" стала съемочная команда мини-сериала "Большая маленькая ложь". Экранизация бестселлера Лианы Мориарти победила в своей категории, а также получила награды за лучшую режиссуру (Жан-Марк Валле), лучшую главную женскую роль (Николь Кидман), лучшую женскую роль второго плана (Лора Дерн) и лучшую мужскую роль второго плана (Александр Скарсгард).
© REUTERS / Mario AnzuoniВел церемонию награждения премии актер и телеведущий Стивен Кольбер.Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Вел церемонию награждения премии актер и телеведущий Стивен Кольбер.
© AFP 2017 / Mark RalstonАктриса Джейн Краковски на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".Актриса Джейн Краковски на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Актриса Джейн Краковски на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".
© AFP 2017 / Frederic J. BrownАктеры Татьяна Маслани и Джеффри Дин Морган вручают "Эмми" Элизабет Мосс, получившей награду за лучшую женскую роль, сыгранную в сериале "Рассказ служанки".Актриса Татьяна Маслани вручает премию Эмми актрисе Элизабет Мосс
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Актеры Татьяна Маслани и Джеффри Дин Морган вручают "Эмми" Элизабет Мосс, получившей награду за лучшую женскую роль, сыгранную в сериале "Рассказ служанки".
© AFP 2017 / Mark RalstonПомимо лучшей женской роли, драма-антиутопия "Рассказ служанки" удостоилась наград как лучший драматический сериал и за лучшую режиссерскую работу.Съемочная команда сериала Рассказ служанки на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Помимо лучшей женской роли, драма-антиутопия "Рассказ служанки" удостоилась наград как лучший драматический сериал и за лучшую режиссерскую работу.
© REUTERS / Mike BlakeАктриса Джессика Бил на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".Актриса Джессика Бил на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Актриса Джессика Бил на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".
© AFP 2017 / Frederic J. BrownРайан Мишель Бате поздравляет своего мужа, актера Стерлинга К. Брауна, получившего "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале "Это мы".Актер Стерлинг К. Браун и его жена Райан Мишель Бате на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Райан Мишель Бате поздравляет своего мужа, актера Стерлинга К. Брауна, получившего "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале "Это мы".
© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Джон Литгоу получил "Эмми" как лучший актер драматического сериала второго плана за роль в "Короне".Актер Джон Литгоу на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Актер Джон Литгоу получил "Эмми" как лучший актер драматического сериала второго плана за роль в "Короне".
© AFP 2017 / Mark RalstonАктриса Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".Актриса Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Актриса Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".
© AP Photo / Eric Jamison/ Invision for the Television AcademyАктеры Маноло Гонсалес Вергара и Клаудия Вергара с матерью Софией Вергара на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".Маноло Гонсалес-Риполла Вергара, София Вергара и Клаудия Вергара на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Jamison/ Invision for the Television Academy
Актеры Маноло Гонсалес Вергара и Клаудия Вергара с матерью Софией Вергара на церемонии награждения телевизионной премии "Эмми-2017".
© REUTERS / Lucy NicholsonАктриса Кейт Маккиннон была названа лучшей актрисой второго плана комедийного сериала за работу в шоу "Субботним вечером в прямом эфире".Актриса Кейт Маккиннон на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Lucy Nicholson
Актриса Кейт Маккиннон была названа лучшей актрисой второго плана комедийного сериала за работу в шоу "Субботним вечером в прямом эфире".
© REUTERS / Mario AnzuoniДебра Мессинг и Крис Хардвик вручают премию "Эмми" лучшей актрисе комедийного сериала Джулии Луи-Дрейфус за работу в ленте "Вице-президент".Дебра Мессинг и Крис Хардвик вручают премия Эмми Джулии Луи-Дрейфус
© REUTERS / Mario Anzuoni
Дебра Мессинг и Крис Хардвик вручают премию "Эмми" лучшей актрисе комедийного сериала Джулии Луи-Дрейфус за работу в ленте "Вице-президент".
© REUTERS / Mike BlakeАктер Алек Болдуин получил премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live.Актер Алек Болдуин на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Актер Алек Болдуин получил премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownВедущий церемонии награждения премии Стивен Колберт пошутил, что свои награды некоторые из лауреатов получили просто потому, что в соревновании не участвовала "Игра престолов", не попавшая в номинации из-за позднего запуска седьмого сезона.Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2017 / Frederic J. Brown
Ведущий церемонии награждения премии Стивен Колберт пошутил, что свои награды некоторые из лауреатов получили просто потому, что в соревновании не участвовала "Игра престолов", не попавшая в номинации из-за позднего запуска седьмого сезона.
Актеры Александр Скарсгард, Николь Кидман и Риз Уизерспун на церемонии награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-АнджелесеТриумфаторы телепремии "Эмми"16:4818.09.2017
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Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" прошла в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Гости и победители телепремии — в фотоленте Ria.ru.

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