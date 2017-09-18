Рискованные номера и опасные участники фестиваля "Идол"

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" проходил в Москве с 14 по 17 сентября. За это время на манеже Большого московского цирка на проспекте Вернадского выступили 145 артистов из 13 стран. Дрессированные пеликаны, тигры, леопарды и другие участники гала-шоу фестиваля — в фотоленте Ria.ru.