Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" проходил в Москве с 14 по 17 сентября. За это время на манеже Большого московского цирка на проспекте Вернадского выступили 145 артистов из 13 стран. Дрессированные пеликаны, тигры, леопарды и другие участники гала-шоу фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
Рискованные номера и опасные участники фестиваля "Идол"
12:0618.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер с хищниками "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых был удостоен высшей награды профессионального жюри фестиваля "Идол".
Номер с хищниками "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых был удостоен высшей награды профессионального жюри фестиваля "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбладателями главного приза фестиваля "Золотой идол" стали воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины.
Обладателями главного приза фестиваля "Золотой идол" стали воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер коллектива "Русские казаки" под руководством Виолетты Александровой-Серж (Российская государственная цирковая компания "Россия").
Номер коллектива "Русские казаки" под руководством Виолетты Александровой-Серж (Российская государственная цирковая компания "Россия").
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИсполнительницы балетного номера на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
Исполнительницы балетного номера на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Воздушное кольцо "Секрет моей души" в исполнении Алексея Григорова и Марины Главатских (Украина-Россия).
Номер "Воздушное кольцо "Секрет моей души" в исполнении Алексея Григорова и Марины Главатских (Украина-Россия).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДрессура хищников "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых.
Дрессура хищников "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Метание ножей и стрельба из арбалета "Двойной риск" в исполнении итальянцев Марко и Присциллы.
Номер "Метание ножей и стрельба из арбалета "Двойной риск" в исполнении итальянцев Марко и Присциллы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПарад артистов на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
Парад артистов на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Дрессированные пеликаны "Райский сад" Владимира Лекарева и Любови Карсановой.
Номер "Дрессированные пеликаны "Райский сад" Владимира Лекарева и Любови Карсановой.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники гала-шоу фестиваля "Идол" на манеже Большого московского цирка.
Участники гала-шоу фестиваля "Идол" на манеже Большого московского цирка.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Воздушные полотна "Танго" в исполнении итало-испанского дуэта Амбры и Ива.
Номер "Воздушные полотна "Танго" в исполнении итало-испанского дуэта Амбры и Ива.
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