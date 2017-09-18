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В Санкт-Петербурге раздали хвостатых погорельцев Эрмитажа

13:0618.09.2017
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В котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажными котами в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Посетители котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажными котами в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
Эрмитажный кот в переноске в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажным котом в котокафе Республика кошек
в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
Коты, живущие в котокафе Республика кошек, знакомятся с эрмитажными котами
Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге каждый месяц проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего", во время которых кошек из городских приютов отдают в добрые руки.В котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге каждый месяц проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего", во время которых кошек из городских приютов отдают в добрые руки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрошедшая накануне акция отличалась от всех остальных. Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева привезла в кафе кошек, которые пострадали в начале сентября во время возгорания в одном из подсобных помещений Зимнего Дворца.Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажными котами в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Прошедшая накануне акция отличалась от всех остальных. Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева привезла в кафе кошек, которые пострадали в начале сентября во время возгорания в одном из подсобных помещений Зимнего Дворца.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосле пожара пушистые охранники музея, надышавшиеся дымом, были отправлены в ветеринарную клинику, где они прошли курс реабилитации.Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
После пожара пушистые охранники музея, надышавшиеся дымом, были отправлены в ветеринарную клинику, где они прошли курс реабилитации.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосле того, как пострадавшие кошки полностью восстановились, было принято решение передать их в семьи петербуржцев.Посетители котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
После того, как пострадавшие кошки полностью восстановились, было принято решение передать их в семьи петербуржцев.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСразу после пожара в Эрмитаж обратились люди, которые были готовы забрать хвостатых погорельцев.Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сразу после пожара в Эрмитаж обратились люди, которые были готовы забрать хвостатых погорельцев.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВо время прошедшей выставки, "Республике кошек" удалось пристроить 15 бездомных животных.Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажными котами в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Во время прошедшей выставки, "Республике кошек" удалось пристроить 15 бездомных животных.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКошка Лиана, пострадавшая во время пожара в Эрмитаже.Эрмитажный кот в переноске в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Кошка Лиана, пострадавшая во время пожара в Эрмитаже.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНовый дом обрели не только три кота из Эрмитажа, но также жители приюта "Второй шанс" и пара хвостатых из самого котокафе.Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Новый дом обрели не только три кота из Эрмитажа, но также жители приюта "Второй шанс" и пара хвостатых из самого котокафе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВетеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с кошкой Кнопой.Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажным котом в котокафе Республика кошек
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с кошкой Кнопой.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНовый владелец кота Коти из Эрмитажа.в котокафе Республика кошек, в котором ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек не только из Эрмитажа, но и из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Новый владелец кота Коти из Эрмитажа.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКоты, живущие в "Республике кошек", знакомятся с Котей.Коты, живущие в котокафе Республика кошек, знакомятся с эрмитажными котами
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Коты, живущие в "Республике кошек", знакомятся с Котей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетительница во время акции "Все оттенки кошачьего" в котокафе "Республика кошек".Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Посетительница во время акции "Все оттенки кошачьего" в котокафе "Республика кошек".
Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажным котом в котокафе Республика кошекВ Санкт-Петербурге раздали хвостатых погорельцев Эрмитажа13:0618.09.2017
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Три кошки, пострадавшие во время пожара в подсобном помещении Зимнего Дворца в Петербурге, нашли новый дом. Пушистые охранники музея и их новые хозяева — в фотоленте Ria.ru.

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