В пятницу утром на лондонской станции метро Parsons Green произошел взрыв. Расследованием инцидента занялось контртеррористическое подразделение Cкотланд-Ярда. Первые кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
Сюжет:
13:2615.09.2017
(обновлено: 13:27 15.09.2017)
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© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
Взрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.
Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
Позднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
Экс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.
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