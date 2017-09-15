Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: бой баранов, гонки по бездорожью и протесты под гитару
11:1215.09.2017
(обновлено: 11:13 15.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве.
Посетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
Участники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
© AFP 2017 / Yamil Lage Кубинцы идут по затопленной улице в Гаване после урагана "Ирма", обрушившегося на остров.
Кубинцы идут по затопленной улице в Гаване после урагана "Ирма", обрушившегося на остров.
© AFP 2017 / Kena BetancurСветовая инсталляция в ночном небе Нью-Йорка, созданная накануне годовщины терактов 11 сентября.
Световая инсталляция в ночном небе Нью-Йорка, созданная накануне годовщины терактов 11 сентября.
© REUTERS / Danish SiddiquiМужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш через Бенгальский залив.
Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш через Бенгальский залив.
© REUTERS / Amr AlfikyМодели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким на Неделе моды в Нью-Йорке.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПассажиры специального котопоезда, который появился в городе Огаки, Япония.
Пассажиры специального котопоезда, который появился в городе Огаки, Япония.
© AP Photo / Uwe Anspach/ dpaПосетители международного автосалона во Франкфурте у электрокара Smart Vision EQ.
© AP Photo / Uwe Anspach/ dpa
Посетители международного автосалона во Франкфурте у электрокара Smart Vision EQ.
© REUTERS / Yiannis KourtoglouСириец Аммар Хаммашо целует руки своих детей, прибывших в лагерь беженцев близ Никосии на Кипре.
Сириец Аммар Хаммашо целует руки своих детей, прибывших в лагерь беженцев близ Никосии на Кипре.
© AFP 2017 / Christophe ArchambaultОдин из участников акции протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс Франции.
Один из участников акции протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс Франции.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур".
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур".
© AP Photo / Red Bull Content PoolУчастник гонки по бездорожью Red Bull 111 Megawatt в Польше.
© AP Photo / Red Bull Content Pool
Участник гонки по бездорожью Red Bull 111 Megawatt в Польше.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕдиный день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
Единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПодготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
Участница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06".
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06".
© REUTERS / Hannah McKayФотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания.
Фотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
© REUTERS / Danish SiddiquiДевочки из семей беженцев-рохинджа идут за водой в лагере Балухали в Бангладеш.
Девочки из семей беженцев-рохинджа идут за водой в лагере Балухали в Бангладеш.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКрестный ход в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.
Крестный ход в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми спортсменами на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Президент России Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми спортсменами на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия Дня города на Красной площади в Москве.
Церемония открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Noah K. MurrayТитул "Мисс Америка-2018" завоевала Кара Мунд из Северной Дакоты.
© AP Photo / Noah K. Murray
Титул "Мисс Америка-2018" завоевала Кара Мунд из Северной Дакоты.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия Волейбольного дворца в Грозном.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия Волейбольного дворца в Грозном.
© AP Photo / Michael AinsworthДевушки из группы поддержки команды "Ковбои Далласа" на матче в Техасе.
© AP Photo / Michael Ainsworth
Девушки из группы поддержки команды "Ковбои Далласа" на матче в Техасе.
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