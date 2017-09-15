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Лучшие фото недели: бой баранов, гонки по бездорожью и протесты под гитару

11:1215.09.2017
(обновлено: 11:13 15.09.2017)
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Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
Участники Национального фестиваля видеоблогеров Видфест в Москве
Кубинцы на затопленной улице в Гаване
Световая инсталляция Посвящение в свете освещает ночное небо накануне годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке
Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив
Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
Пассажир играет с кошками в котопоезде в городе Огаки, Гифу, Япония. 10 сентября 2017
Пассажиры трамвая в Киеве, Украина
Посетители возле электрокара Smart Vision EQ на международном автосалоне во Франкфурте
Сириец целует руки своих детей в лагере беженцев Kokkinotrimithia на Кипре
Акция протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс. 12 сентября 2017
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Актриса Холли Берри на Международном кинофестивале в Торонто. 13 сентября 2017
Участник в Red Bull 111 Megawatt. 9 сентября 2017
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре
Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае. 11 сентября 2017
Участница суперфинала всероссийского чемпионата Гонки Героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06. 13 сентября 2017
Фотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
Девочки из семей беженцев-рохинджа c кувшинами с водой в Бангладеш
Во время крестного хода в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами
Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
Мисс Америка 2018 Кара Мунд
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном. 12 сентября 2017
Праздничный салют в честь Дня города в Москве
Девушки из группы поддержки Ковбоев Далласа на матче в Техасе
Бой баранов в китайской деревне
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве.Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Посетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.Участники Национального фестиваля видеоблогеров Видфест в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
© AFP 2017 / Yamil Lage Кубинцы идут по затопленной улице в Гаване после урагана "Ирма", обрушившегося на остров.Кубинцы на затопленной улице в Гаване
© AFP 2017 / Yamil Lage
Кубинцы идут по затопленной улице в Гаване после урагана "Ирма", обрушившегося на остров.
© AFP 2017 / Kena BetancurСветовая инсталляция в ночном небе Нью-Йорка, созданная накануне годовщины терактов 11 сентября.Световая инсталляция Посвящение в свете освещает ночное небо накануне годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Kena Betancur
Световая инсталляция в ночном небе Нью-Йорка, созданная накануне годовщины терактов 11 сентября.
© REUTERS / Danish SiddiquiМужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш через Бенгальский залив.Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив
© REUTERS / Danish Siddiqui
Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш через Бенгальский залив.
© REUTERS / Amr AlfikyМодели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким на Неделе моды в Нью-Йорке.Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Amr Alfiky
Модели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким на Неделе моды в Нью-Йорке.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПассажиры специального котопоезда, который появился в городе Огаки, Япония.Пассажир играет с кошками в котопоезде в городе Огаки, Гифу, Япония. 10 сентября 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пассажиры специального котопоезда, который появился в городе Огаки, Япония.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПассажиры трамвая в Киеве, Украина.Пассажиры трамвая в Киеве, Украина
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Пассажиры трамвая в Киеве, Украина.
© AP Photo / Uwe Anspach/ dpaПосетители международного автосалона во Франкфурте у электрокара Smart Vision EQ.Посетители возле электрокара Smart Vision EQ на международном автосалоне во Франкфурте
© AP Photo / Uwe Anspach/ dpa
Посетители международного автосалона во Франкфурте у электрокара Smart Vision EQ.
© REUTERS / Yiannis KourtoglouСириец Аммар Хаммашо целует руки своих детей, прибывших в лагерь беженцев близ Никосии на Кипре.Сириец целует руки своих детей в лагере беженцев Kokkinotrimithia на Кипре
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Сириец Аммар Хаммашо целует руки своих детей, прибывших в лагерь беженцев близ Никосии на Кипре.
© AFP 2017 / Christophe ArchambaultОдин из участников акции протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс Франции.Акция протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс. 12 сентября 2017
© AFP 2017 / Christophe Archambault
Один из участников акции протеста в Париже против внесения поправок в Трудовой кодекс Франции.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур".Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур".
© AFP 2017 / Geoff RobinsАктриса Холли Берри на Международном кинофестивале TIPP в Торонто.Актриса Холли Берри на Международном кинофестивале в Торонто. 13 сентября 2017
© AFP 2017 / Geoff Robins
Актриса Холли Берри на Международном кинофестивале TIPP в Торонто.
© AP Photo / Red Bull Content PoolУчастник гонки по бездорожью Red Bull 111 Megawatt в Польше.Участник в Red Bull 111 Megawatt. 9 сентября 2017
© AP Photo / Red Bull Content Pool
Участник гонки по бездорожью Red Bull 111 Megawatt в Польше.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕдиный день голосования на избирательном участке в Краснодаре.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПодготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.Участница суперфинала всероссийского чемпионата Гонки Героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06".Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06".
© REUTERS / Hannah McKayФотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания.Фотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Hannah McKay
Фотомодель Джоанна Крупа во время акции протеста против использования животных в цирках, напротив здания парламента в Лондоне, Великобритания.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
© REUTERS / Danish SiddiquiДевочки из семей беженцев-рохинджа идут за водой в лагере Балухали в Бангладеш.Девочки из семей беженцев-рохинджа c кувшинами с водой в Бангладеш
© REUTERS / Danish Siddiqui
Девочки из семей беженцев-рохинджа идут за водой в лагере Балухали в Бангладеш.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКрестный ход в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.Во время крестного хода в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Крестный ход в честь дня перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми спортсменами на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми спортсменами на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия Дня города на Красной площади в Москве.Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Noah K. MurrayТитул "Мисс Америка-2018" завоевала Кара Мунд из Северной Дакоты.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
Титул "Мисс Америка-2018" завоевала Кара Мунд из Северной Дакоты.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия Волейбольного дворца в Грозном.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия Волейбольного дворца в Грозном.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня города в Москве.Праздничный салют в честь Дня города в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Праздничный салют в честь Дня города в Москве.
© AP Photo / Michael AinsworthДевушки из группы поддержки команды "Ковбои Далласа" на матче в Техасе.Девушки из группы поддержки Ковбоев Далласа на матче в Техасе
© AP Photo / Michael Ainsworth
Девушки из группы поддержки команды "Ковбои Далласа" на матче в Техасе.
© REUTERS / Stringer Бой баранов в китайской деревне Ляочэн, провинция Шаньдун.Бой баранов в китайской деревне
© REUTERS / Stringer
Бой баранов в китайской деревне Ляочэн, провинция Шаньдун.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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