Международный фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year, который проводит Музей естественной истории Лондона, назвал имена финалистов этого года. Лучшие работы фотографов, снимающих дикую природу, — в подборке Ria.ru.
Лучшие снимки дикой природы
15:1213.09.2017
(обновлено: 15:47 13.09.2017)
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© Фото : Sergey Gorshkov / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из России Сергея Горшкова "Сокровище Арктики" (Arctic treasure) в категории "Портреты животных". Снимок песца с добычей был сделан в июне на острове Врангеля.
Работа фотографа из России Сергея Горшкова "Сокровище Арктики" (Arctic treasure) в категории "Портреты животных". Снимок песца с добычей был сделан в июне на острове Врангеля.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Франции Лорен Баллеста "Тренировка по плаванию" (Swim gym) в категории "Поведение: Млекопитающие". Снимок тюленей, самки с детенышем, был сделан ранней весной в Восточной Антарктиде.
Работа фотографа из Франции Лорен Баллеста "Тренировка по плаванию" (Swim gym) в категории "Поведение: Млекопитающие". Снимок тюленей, самки с детенышем, был сделан ранней весной в Восточной Антарктиде.
© Фото : Tyohar Kastiel / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Израиля Тиохара Кастиела "Блистательная подача" (Resplendent delivery) в категории "Поведение: Птицы". Снимок, на котором птица блистательный кетсаль кормит птенцов, был сделан в тропическом лесу рядом с Коста-Рикой.
Работа фотографа из Израиля Тиохара Кастиела "Блистательная подача" (Resplendent delivery) в категории "Поведение: Птицы". Снимок, на котором птица блистательный кетсаль кормит птенцов, был сделан в тропическом лесу рядом с Коста-Рикой.
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из США Эшли Скалли "Медвежьи объятья" (Bear hug) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок медведицы с детенышем был сделан в заповеднике Лейк-Кларк на юго-западе штата Аляска.
Работа фотографа из США Эшли Скалли "Медвежьи объятья" (Bear hug) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок медведицы с детенышем был сделан в заповеднике Лейк-Кларк на юго-западе штата Аляска.
© Фото : David Lloydl / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Новой Зеландии/Великобритании Дэвида Ллойда "Власть матриарха" (The power of the matriarch). Снимок был сделан в кенийском заповеднике Масаи-Мара на закате. Эта самка привела к водопою стадо из десяти слонов.
Работа фотографа из Новой Зеландии/Великобритании Дэвида Ллойда "Власть матриарха" (The power of the matriarch). Снимок был сделан в кенийском заповеднике Масаи-Мара на закате. Эта самка привела к водопою стадо из десяти слонов.
© Фото : Andrey Narchuk / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из России Андрея Нарчука "Роман ангелов" (Romance among the angels) в категории "Поведение: Беспозвоночные". Снимок спаривающихся молюсков был сделан в Охотском море.
Работа фотографа из России Андрея Нарчука "Роман ангелов" (Romance among the angels) в категории "Поведение: Беспозвоночные". Снимок спаривающихся молюсков был сделан в Охотском море.
© Фото : Laura Albiac Vilas / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Испании Лауры Албиак Вила "Промелькнувшая рысь" (Glimpse of a lynx) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок иберийской рыси был сделан в парке Натураль Сьерра де Андухар в Южной Испании.
Работа фотографа из Испании Лауры Албиак Вила "Промелькнувшая рысь" (Glimpse of a lynx) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок иберийской рыси был сделан в парке Натураль Сьерра де Андухар в Южной Испании.
© Фото : Jack Dykinga / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из США Джека Дикинга "Изгиб гигантского цереуса" (Saguaro twist) в категории "Растения и грибы". Снимок этого огромного кактуса был сделан в пустыне Сонора в Аризоне.
Работа фотографа из США Джека Дикинга "Изгиб гигантского цереуса" (Saguaro twist) в категории "Растения и грибы". Снимок этого огромного кактуса был сделан в пустыне Сонора в Аризоне.
© Фото : Qing Lin / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Китая Кинга Лина "Посвященные в тайну" (The insiders) в категории "Подводный мир". На снимке: рыбки-клоуны - единственные существа, способные жить среди ядовитых щупалец морских актиний.
Работа фотографа из Китая Кинга Лина "Посвященные в тайну" (The insiders) в категории "Подводный мир". На снимке: рыбки-клоуны - единственные существа, способные жить среди ядовитых щупалец морских актиний.
© Фото : Klaus Nigge / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Германии Крауса Нигге "Дерзкий орлан" (Bold eagle) в категории "Портреты животных". Снимок этого белоголового орлана был сделан на острове Амакнак. Птица нисколько не боялась людей и воровала у рыбаков остатки улова.
Работа фотографа из Германии Крауса Нигге "Дерзкий орлан" (Bold eagle) в категории "Портреты животных". Снимок этого белоголового орлана был сделан на острове Амакнак. Птица нисколько не боялась людей и воровала у рыбаков остатки улова.
© Фото : Justin Hofman/Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из США Джастина Хофмана "Серфер сточных вод" (Sewage surfer) в категории "Одиночное изображение". Снимок морского конька был сделан во время прилива, принесшего много мусора, на рифе возле острова Сумбава в Индонезии.
Работа фотографа из США Джастина Хофмана "Серфер сточных вод" (Sewage surfer) в категории "Одиночное изображение". Снимок морского конька был сделан во время прилива, принесшего много мусора, на рифе возле острова Сумбава в Индонезии.
© Фото : Steve Winter/Wildlife Photographer of the Year 2017 Работа фотографа из США Стива Уинтера "Спасенный, но плененный" (Saved but caged) в категории "Одиночное изображение". На снимке - суматранский тигренок, которого смогли спасти из капкана, в котором он провел четыре дня.
Работа фотографа из США Стива Уинтера "Спасенный, но плененный" (Saved but caged) в категории "Одиночное изображение". На снимке - суматранский тигренок, которого смогли спасти из капкана, в котором он провел четыре дня.
© Фото : Mats Andersson/ Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Швеции Матса Андерссона "Зимняя пауза" (Winter pause) в категории "Черное и белое". Этот снимок был сделан ранним утром в феврале в Южной Швеции.
Работа фотографа из Швеции Матса Андерссона "Зимняя пауза" (Winter pause) в категории "Черное и белое". Этот снимок был сделан ранним утром в феврале в Южной Швеции.
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