Лучшие снимки дикой природы

Работа фотографа из Швеции Матса Андерссона "Зимняя пауза" (Winter pause) в категории "Черное и белое". Этот снимок был сделан ранним утром в феврале в Южной Швеции.

Работа фотографа из Швеции Матса Андерссона "Зимняя пауза" (Winter pause) в категории "Черное и белое". Этот снимок был сделан ранним утром в феврале в Южной Швеции.