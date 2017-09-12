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Рианна, Джиджи Хадид и модель-Барби Даки Тот на New York Fashion Week

16:1112.09.2017
(обновлено: 17:11 12.09.2017)
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Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции дизайнера Тори Берч на неделе моды в Нью-Йорке
Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции дизайнера Каролины Эрреры на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции дизайнера Трейси Риз на неделе моды в Нью-Йорке
Модели во время показа коллекции дизайнера Трейси Риз на неделе моды в Нью-Йорке
Модели во время показа Elle на неделе моды в Нью-Йорке
Зрители на показе коллекции Elle на неделе моды в Нью-Йорке
Модели во время показа коллекции дизайнера Лю Болин на неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции певицы Рианны для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
Модель Джиджи Хадид во время показа дизайнера Прабал Гурунг на неделе моды в Нью-Йорке
Ким Кардашьян перед показом коллекции дизайнера Тома Форда на неделе моды в Нью-Йорке
Модель Даки Тот во время показа коллекции дизайнера Джереми Скотта на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции певицы Рианны для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
Певица Рианна приветствует гостей показа ее коллекции для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
Модель во время показа коллекции немецкого модельера Филиппа Плейна на неделе моды в Нью-Йорке
Визажисты готовят модель к выходу на подиум в рамках показа Prabal Gurung SS’18 на неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Desigual в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
Показ коллекции Desigual в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
Показ дизайнера Кристиана Сириано в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
Показ дизайнера Кристиана Сириано в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
Показ дизайнера Александра Вана в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© REUTERS / Amr AlfikyКрупнейшие мировые бренды представили на Неделе моды в Нью-Йорке свои весенне-летние коллекции 2018 года.Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Amr Alfiky
Крупнейшие мировые бренды представили на Неделе моды в Нью-Йорке свои весенне-летние коллекции 2018 года.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezВ рамках Нью-Йоркской недели моды прошло шоу индонезийских дизайнеров.Модель во время показа на неделе моды в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
В рамках Нью-Йоркской недели моды прошло шоу индонезийских дизайнеров.
© AFP 2017 / Angela Weiss Дизайнер Тори Берч предложила использовать спиннеры вместо украшений и вешать их на шею вместо подвески.Модель во время показа коллекции дизайнера Тори Берч на неделе моды в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Angela Weiss
Дизайнер Тори Берч предложила использовать спиннеры вместо украшений и вешать их на шею вместо подвески.
© REUTERS / Amr AlfikyМодели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким.Модели перед показом коллекции дизайнера Евгении Ким на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Amr Alfiky
Модели перед показом коллекции шляп дизайнера Евгении Ким.
© REUTERS / Eduardo MunozПоказ весенне-летней коллекции дизайнера Каролины Эрреры прошел в Музее современного искусства. Модельер отметила, что эта коллекция была создана для юных девушек, поэтому она получилась чрезвычайно женственной.Модель во время показа коллекции дизайнера Каролины Эрреры на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Показ весенне-летней коллекции дизайнера Каролины Эрреры прошел в Музее современного искусства. Модельер отметила, что эта коллекция была создана для юных девушек, поэтому она получилась чрезвычайно женственной.
© AP Photo / Mary AltafferВо время показа коллекции дизайнера Трейси Риз модели на подиуме рассказывали о себе. "Я хотела, чтобы люди не только увидели женщину в одежде, но и услышали что-то о том, кто она", - пояснила модельер.Модель во время показа коллекции дизайнера Трейси Риз на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Во время показа коллекции дизайнера Трейси Риз модели на подиуме рассказывали о себе. "Я хотела, чтобы люди не только увидели женщину в одежде, но и услышали что-то о том, кто она", - пояснила модельер.
© AP Photo / Mary AltafferВо время показов своих коллекций Трейси Риз использует как профессиональных, так и непрофессиональных моделей с совершенно разными фигурами и комплекциями.Модели во время показа коллекции дизайнера Трейси Риз на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Во время показов своих коллекций Трейси Риз использует как профессиональных, так и непрофессиональных моделей с совершенно разными фигурами и комплекциями.
© REUTERS / Andrew KellyВ рамках показа Addition Elle на подиум в Нью-Йорке вышли модели плюс сайз. Девушки демонстрировали нижнее белье, купальники и одежду для сна.Модели во время показа Elle на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
В рамках показа Addition Elle на подиум в Нью-Йорке вышли модели плюс сайз. Девушки демонстрировали нижнее белье, купальники и одежду для сна.
© REUTERS / Andrew KellyЗрители во время показа коллекции Addition Elle на неделе моды в Нью-Йорке.Зрители на показе коллекции Elle на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew Kelly
Зрители во время показа коллекции Addition Elle на неделе моды в Нью-Йорке.
© Amr AlfikyКитайский художник Лю Болин, известный как "человек-невидимка", представил в Нью-Йорке коллекцию, которая основывается на его фотоработах, сделанных в США.Модели во время показа коллекции дизайнера Лю Болин на неделе моды в Нью-Йорке
© Amr Alfiky
Китайский художник Лю Болин, известный как "человек-невидимка", представил в Нью-Йорке коллекцию, которая основывается на его фотоработах, сделанных в США.
© AP Photo / Bebeto MatthewsПевица Рианна представила в Нью-Йорке свою новую коллекцию, созданную для бренда Fenty x Puma. Коллекцию певица посвятила всемирным экстремальным играм X-Games.Показ коллекции певицы Рианны для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
Певица Рианна представила в Нью-Йорке свою новую коллекцию, созданную для бренда Fenty x Puma. Коллекцию певица посвятила всемирным экстремальным играм X-Games.
© REUTERS / Joe PenneyМодель Джиджи Хадид во время показа коллекции дизайнера Прабала Гурунга на неделе моды в Нью-Йорке.Модель Джиджи Хадид во время показа дизайнера Прабал Гурунг на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Joe Penney
Модель Джиджи Хадид во время показа коллекции дизайнера Прабала Гурунга на неделе моды в Нью-Йорке.
© AP Photo / Diane BondareffКим Кардашьян перед показом коллекции дизайнера Тома Форда.Ким Кардашьян перед показом коллекции дизайнера Тома Форда на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane Bondareff
Ким Кардашьян перед показом коллекции дизайнера Тома Форда.
© REUTERS / Joe PenneyМодель-Барби Даки Тот во время показа коллекции дизайнера Джереми Скотта.Модель Даки Тот во время показа коллекции дизайнера Джереми Скотта на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Joe Penney
Модель-Барби Даки Тот во время показа коллекции дизайнера Джереми Скотта.
© REUTERS / Brendan McDermidМодель во время показа коллекции певицы Рианны.Модель во время показа коллекции певицы Рианны для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Модель во время показа коллекции певицы Рианны.
© REUTERS / Brendan McDermidРианна закрыла показ своей коллекции, проехав на мотоцикле по подиуму.Певица Рианна приветствует гостей показа ее коллекции для бренда Puma на неделе моды в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Рианна закрыла показ своей коллекции, проехав на мотоцикле по подиуму.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezПоказ коллекции немецкого модельера Филиппа Плейна.Модель во время показа коллекции немецкого модельера Филиппа Плейна на неделе моды в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Показ коллекции немецкого модельера Филиппа Плейна.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezВизажисты готовят модель к выходу на подиум в рамках показа коллекции американского дизайнера непальского происхождения Прабала Гурунга.Визажисты готовят модель к выходу на подиум в рамках показа Prabal Gurung SS’18 на неделе моды в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Визажисты готовят модель к выходу на подиум в рамках показа коллекции американского дизайнера непальского происхождения Прабала Гурунга.
© REUTERS / Andrew KellyЖан-Поль Гуд в Нью-Йорке представил свою первую модную коллекцию, созданную им в качестве креативного дизайнера испанского бренда Desigual.Показ коллекции Desigual в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Жан-Поль Гуд в Нью-Йорке представил свою первую модную коллекцию, созданную им в качестве креативного дизайнера испанского бренда Desigual.
© REUTERS / Andrew KellyВесенне-летняя коллекция Desigual состоит из смешения азиатских и африканских мотивов, растительных и животных принтов.Показ коллекции Desigual в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Весенне-летняя коллекция Desigual состоит из смешения азиатских и африканских мотивов, растительных и животных принтов.
© AP Photo / Mary AltafferУченик Вивьен Вествуд и Александра МакКуина модельер Кристиан Сириано представил в Нью-Йорке коллекцию, которую он сам назвал "монументальной".Показ дизайнера Кристиана Сириано в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© AP Photo / Mary Altaffer
Ученик Вивьен Вествуд и Александра МакКуина модельер Кристиан Сириано представил в Нью-Йорке коллекцию, которую он сам назвал "монументальной".
© AP Photo / Invision/ Charles SykesКоллекция Кристиана Сириано отличается сложными силуэтами, яркими цветами и разнообразием фактур.Показ дизайнера Кристиана Сириано в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Коллекция Кристиана Сириано отличается сложными силуэтами, яркими цветами и разнообразием фактур.
© AP Photo / Joe PenneyПоказ коллекции дизайнера Александра Вонга в рамках Недели моды прошел в Бруклине.Показ дизайнера Александра Вана в рамках недели моды в Нью-Йорке, 2017
© AP Photo / Joe Penney
Показ коллекции дизайнера Александра Вонга в рамках Недели моды прошел в Бруклине.
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С 7 по 13 сентября в Нью-Йорке проходит одна из четырех главный недель моды в мире — New York Fashion Week. Показы крупнейших американских дизайнеров — в фотоленте Ria.ru.

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