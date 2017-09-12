Жюри Международного фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award объявило список из 30 претендентов на звание победителей этого года. Все профессиональные работы, присланные на конкурс, рассматриваются в пяти категориях: портрет, пейзаж/природа, архитектура/промышленность, фотожурналистика, свободный выбор/концептуальное фото. Кроме того, отдельно оцениваются снимки начинающих фотографов. Шорт-лист конкурса Felix Schoeller Photo Award — в фотоленте Ria.ru.
Шорт-лист фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award
12:2512.09.2017
09000
© Фото : William Ropp/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Франции Вильяма Роппа "Эфиопские" (Ethiopiques). Категория "Портрет".
Работа фотографа из Франции Вильяма Роппа "Эфиопские" (Ethiopiques). Категория "Портрет".
© Фото : Antonello Veneri/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Италии Антонелло Венери "Интерьеры окраин" "Suburban Interiors". Категория "Портрет".
Работа фотографа из Италии Антонелло Венери "Интерьеры окраин" "Suburban Interiors". Категория "Портрет".
© Фото : Sandra Hoyn/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Сандры Хойн "Желание других" (The Longings of the Others). Категория "Портрет".
Работа фотографа из Германии Сандры Хойн "Желание других" (The Longings of the Others). Категория "Портрет".
© Rodrigo Illesca/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Аргентины Родриго Иллеска "Ты там?". Категория "Портрет".
Работа фотографа из Аргентины Родриго Иллеска "Ты там?". Категория "Портрет".
© Фото : Eberhard Weible/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Эберхард Вейбл "Куклы" (Puppen). Категория "Портрет".
Работа фотографа из Германии Эберхард Вейбл "Куклы" (Puppen). Категория "Портрет".
© Фото : Saskia Boelsums/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Нидерландов Саскиа Боелсумс "Голландский пейзаж" (Dutch Landscape). Категория "Пейзаж/природа".
Работа фотографа из Нидерландов Саскиа Боелсумс "Голландский пейзаж" (Dutch Landscape). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Eduard Korniyenko/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко "Геометрия урбанизации". Категория "Пейзаж/природа".
Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко "Геометрия урбанизации". Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Peter Franck/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Петера Франка "Морские пейзажи" (Seascapes). Категория "Пейзаж/природа".
Работа фотографа из Германии Петера Франка "Морские пейзажи" (Seascapes). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Marco Valle/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Италии Марко Валле "Покажи больше"(Mare Mostrum) в категории "Пейзаж/природа".
Работа фотографа из Италии Марко Валле "Покажи больше"(Mare Mostrum) в категории "Пейзаж/природа".
© Фото : Florian Ruiz/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Японии Флориана Руиза "Белая примесь" (The white Contamination). Категория "Пейзаж/природа".
Работа фотографа из Японии Флориана Руиза "Белая примесь" (The white Contamination). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Ariz Ghaderi/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Ирана Ариз Гадери "Плавание" (Swim). Категория "Фотожурналистика".
Работа фотографа из Ирана Ариз Гадери "Плавание" (Swim). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Guilherme Bergamini/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Бразилии Гильермо Бергамини "Образование для всех"(Education for all). Категория "Фотожурналистика".
Работа фотографа из Бразилии Гильермо Бергамини "Образование для всех"(Education for all). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Mathieu Willcocks/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Мэтью Уилкокса "Средиземноморская миграция" (Mediterranean Migration). Категория "Фотожурналистика".
Работа фотографа из Великобритании Мэтью Уилкокса "Средиземноморская миграция" (Mediterranean Migration). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Alain Schroeder/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Бельгии Алаин Шредер "Жить ради смерти" (Living for Death). Категория "Фотожурналистика".
Работа фотографа из Бельгии Алаин Шредер "Жить ради смерти" (Living for Death). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Sonja Hama/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Сони Хамы "Женщины. жизнь. Свобода. Курдские бойцы"(Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters). Категория "Фотожурналистика".
Работа фотографа из Германии Сони Хамы "Женщины. жизнь. Свобода. Курдские бойцы"(Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Peter Braunholz/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Петера Браунхолца "Углы"(Corners). Категория "Архитектура/промышленность".
Работа фотографа из Германии Петера Браунхолца "Углы"(Corners). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Julien Chatelin/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Франции Жульена Шателина "Китайский Запад" (China West). Категория "Архитектура/промышленность".
Работа фотографа из Франции Жульена Шателина "Китайский Запад" (China West). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Mario Brand/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Марио Бранда "Мир драйва"(Driveland). Категория "Архитектура/промышленность".
Работа фотографа из Германии Марио Бранда "Мир драйва"(Driveland). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Kai-Uwe Schulte-Bunert/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Кай-Уве Шульте-Бунерт "Колония" (Colonia). Категория "Архитектура/промышленность".
Работа фотографа из Германии Кай-Уве Шульте-Бунерт "Колония" (Colonia). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Andreas Zierhut/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Андреаса Зейхута "Существование на 4 квадратных метрах"(4 Square Metres of Existence). Категория "Архитектура/промышленность".
Работа фотографа из Германии Андреаса Зейхута "Существование на 4 квадратных метрах"(4 Square Metres of Existence). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Tania Franco Klein/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Мексики Тани Франко Клейн "Наша жизнь в отражениях" (Our Life in the Shadows). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
Работа фотографа из Мексики Тани Франко Клейн "Наша жизнь в отражениях" (Our Life in the Shadows). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Frank Kunert/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Франка Кунерта "Образ жизни"(Lifestyle). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
Работа фотографа из Германии Франка Кунерта "Образ жизни"(Lifestyle). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Claudia Reinhardt-Teljer/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Клаудии Рейнхарт-Тельер "Могила любви"(Tomb of Love). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
Работа фотографа из Германии Клаудии Рейнхарт-Тельер "Могила любви"(Tomb of Love). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Gao Peng & Mei Qiong/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографов из Китая Гао Пенга и Меи Кьенг "Иллюзии" (Illusions). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
Работа фотографов из Китая Гао Пенга и Меи Кьенг "Иллюзии" (Illusions). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Matt Hulse/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Мэтта Халса "Снайпер" (Sniper). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
Работа фотографа из Великобритании Мэтта Халса "Снайпер" (Sniper). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Hosam Katan/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Хосама Катана "Живущие с войной" (Living with War). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из Германии Хосама Катана "Живущие с войной" (Living with War). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : Fabian Melber/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Фабиана Мелбера "24 мили" (24 Miles). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из Германии Фабиана Мелбера "24 мили" (24 Miles). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : L.S. King/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из США Л. С. Кинга "Дорожные дневники" (Road Diaries). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из США Л. С. Кинга "Дорожные дневники" (Road Diaries). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : Ann-Kristin Röhrs/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Анн-Кристин Рёрс "Автострада" (Autobahn). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из Германии Анн-Кристин Рёрс "Автострада" (Autobahn). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : George Selley/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Джорджа Селли "Убежище 7" (Vault 7). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из Великобритании Джорджа Селли "Убежище 7" (Vault 7). Категория "Лучший начинающий фотограф".
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