США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Шорт-лист фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award

12:2512.09.2017
0900
Работа фотографа из Франции William Ropp Ethiopiques в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Италии Antonello Veneri Suburban Interiors в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Sandra Hoyn The Longings of the Others в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Аргентины Rodrigo Illesca Are you There? в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Eberhard Weible Puppen (Dolls) в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Нидерландов Saskia Boelsums Dutch Landscape в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко Геометрия урбанизации в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Peter Franck Seascapes в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Италии Marco Valle Mare Mostrum” в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Японии Florian Ruiz The white Contamination в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Ирана Ariz Ghaderi Swim в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Бразилии Guilherme Bergamini Education for all в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании Mathieu Willcocks Mediterranean Migration в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Бельгии Alain Schroeder Living for Death в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Sonja Hama Jin – Jiyan – Azadi Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters. в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Peter Braunholz Ecken (Corners) в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Франции Julien Chatelin China West в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Mario Brand Driveland в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Kai-Uwe Schulte-Bunert Colonia в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Andreas Zierhut 4 Quadratmeter Existenz (4 Square Metres of Existence) в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Мексики Tania Franco Klein Our Life in the Shadows в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Frank Kunert Lifestyle в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Claudia Reinhardt-Teljer Tomb of Love в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографов из Китая Gao Peng & Mei Qiong Illusions в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании Matt Hulse Sniper в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Hosam Katan “Living with War в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Fabian Melber 24 Miles в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из США L.S. King Road Diaries в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Ann-Kristin Röhrs Autobahn в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании George Selley Vault 7 в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : William Ropp/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Франции Вильяма Роппа "Эфиопские" (Ethiopiques). Категория "Портрет".Работа фотографа из Франции William Ropp Ethiopiques в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : William Ropp/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Франции Вильяма Роппа "Эфиопские" (Ethiopiques). Категория "Портрет".
© Фото : Antonello Veneri/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Италии Антонелло Венери "Интерьеры окраин" "Suburban Interiors". Категория "Портрет".Работа фотографа из Италии Antonello Veneri Suburban Interiors в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Antonello Veneri/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Италии Антонелло Венери "Интерьеры окраин" "Suburban Interiors". Категория "Портрет".
© Фото : Sandra Hoyn/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Сандры Хойн "Желание других" (The Longings of the Others). Категория "Портрет".Работа фотографа из Германии Sandra Hoyn The Longings of the Others в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Sandra Hoyn/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Сандры Хойн "Желание других" (The Longings of the Others). Категория "Портрет".
© Rodrigo Illesca/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Аргентины Родриго Иллеска "Ты там?". Категория "Портрет".Работа фотографа из Аргентины Rodrigo Illesca Are you There? в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Rodrigo Illesca/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Аргентины Родриго Иллеска "Ты там?". Категория "Портрет".
© Фото : Eberhard Weible/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Эберхард Вейбл "Куклы" (Puppen). Категория "Портрет".Работа фотографа из Германии Eberhard Weible Puppen (Dolls) в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Eberhard Weible/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Эберхард Вейбл "Куклы" (Puppen). Категория "Портрет".
© Фото : Saskia Boelsums/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Нидерландов Саскиа Боелсумс "Голландский пейзаж" (Dutch Landscape). Категория "Пейзаж/природа".Работа фотографа из Нидерландов Saskia Boelsums Dutch Landscape в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Saskia Boelsums/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Нидерландов Саскиа Боелсумс "Голландский пейзаж" (Dutch Landscape). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Eduard Korniyenko/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко "Геометрия урбанизации". Категория "Пейзаж/природа".Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко Геометрия урбанизации в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Eduard Korniyenko/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из России Эдуарда Корниенко "Геометрия урбанизации". Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Peter Franck/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Петера Франка "Морские пейзажи" (Seascapes). Категория "Пейзаж/природа".Работа фотографа из Германии Peter Franck Seascapes в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Peter Franck/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Петера Франка "Морские пейзажи" (Seascapes). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Marco Valle/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Италии Марко Валле "Покажи больше"(Mare Mostrum) в категории "Пейзаж/природа".Работа фотографа из Италии Marco Valle Mare Mostrum” в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Marco Valle/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Италии Марко Валле "Покажи больше"(Mare Mostrum) в категории "Пейзаж/природа".
© Фото : Florian Ruiz/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Японии Флориана Руиза "Белая примесь" (The white Contamination). Категория "Пейзаж/природа".Работа фотографа из Японии Florian Ruiz The white Contamination в категории Пейзаж/природа, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Florian Ruiz/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Японии Флориана Руиза "Белая примесь" (The white Contamination). Категория "Пейзаж/природа".
© Фото : Ariz Ghaderi/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Ирана Ариз Гадери "Плавание" (Swim). Категория "Фотожурналистика".Работа фотографа из Ирана Ariz Ghaderi Swim в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Ariz Ghaderi/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Ирана Ариз Гадери "Плавание" (Swim). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Guilherme Bergamini/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Бразилии Гильермо Бергамини "Образование для всех"(Education for all). Категория "Фотожурналистика".Работа фотографа из Бразилии Guilherme Bergamini Education for all в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Guilherme Bergamini/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Бразилии Гильермо Бергамини "Образование для всех"(Education for all). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Mathieu Willcocks/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Мэтью Уилкокса "Средиземноморская миграция" (Mediterranean Migration). Категория "Фотожурналистика".Работа фотографа из Великобритании Mathieu Willcocks Mediterranean Migration в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Mathieu Willcocks/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании Мэтью Уилкокса "Средиземноморская миграция" (Mediterranean Migration). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Alain Schroeder/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Бельгии Алаин Шредер "Жить ради смерти" (Living for Death). Категория "Фотожурналистика".Работа фотографа из Бельгии Alain Schroeder Living for Death в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Alain Schroeder/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Бельгии Алаин Шредер "Жить ради смерти" (Living for Death). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Sonja Hama/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Сони Хамы "Женщины. жизнь. Свобода. Курдские бойцы"(Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters). Категория "Фотожурналистика".Работа фотографа из Германии Sonja Hama Jin – Jiyan – Azadi Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters. в категории Фотожурналистика, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Sonja Hama/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Сони Хамы "Женщины. жизнь. Свобода. Курдские бойцы"(Women, Life, Freedom. Female Kurdish Fighters). Категория "Фотожурналистика".
© Фото : Peter Braunholz/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Петера Браунхолца "Углы"(Corners). Категория "Архитектура/промышленность".Работа фотографа из Германии Peter Braunholz Ecken (Corners) в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Peter Braunholz/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Петера Браунхолца "Углы"(Corners). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Julien Chatelin/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Франции Жульена Шателина "Китайский Запад" (China West). Категория "Архитектура/промышленность".Работа фотографа из Франции Julien Chatelin China West в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Julien Chatelin/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Франции Жульена Шателина "Китайский Запад" (China West). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Mario Brand/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Марио Бранда "Мир драйва"(Driveland). Категория "Архитектура/промышленность".Работа фотографа из Германии Mario Brand Driveland в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Mario Brand/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Марио Бранда "Мир драйва"(Driveland). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Kai-Uwe Schulte-Bunert/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Кай-Уве Шульте-Бунерт "Колония" (Colonia). Категория "Архитектура/промышленность".Работа фотографа из Германии Kai-Uwe Schulte-Bunert Colonia в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Kai-Uwe Schulte-Bunert/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Кай-Уве Шульте-Бунерт "Колония" (Colonia). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Andreas Zierhut/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Андреаса Зейхута "Существование на 4 квадратных метрах"(4 Square Metres of Existence). Категория "Архитектура/промышленность".Работа фотографа из Германии Andreas Zierhut 4 Quadratmeter Existenz (4 Square Metres of Existence) в категории Архитектура/промышленность, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Andreas Zierhut/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Андреаса Зейхута "Существование на 4 квадратных метрах"(4 Square Metres of Existence). Категория "Архитектура/промышленность".
© Фото : Tania Franco Klein/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Мексики Тани Франко Клейн "Наша жизнь в отражениях" (Our Life in the Shadows). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".Работа фотографа из Мексики Tania Franco Klein Our Life in the Shadows в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Tania Franco Klein/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Мексики Тани Франко Клейн "Наша жизнь в отражениях" (Our Life in the Shadows). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Frank Kunert/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Франка Кунерта "Образ жизни"(Lifestyle). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".Работа фотографа из Германии Frank Kunert Lifestyle в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Frank Kunert/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Франка Кунерта "Образ жизни"(Lifestyle). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Claudia Reinhardt-Teljer/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Клаудии Рейнхарт-Тельер "Могила любви"(Tomb of Love). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".Работа фотографа из Германии Claudia Reinhardt-Teljer Tomb of Love в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Claudia Reinhardt-Teljer/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Клаудии Рейнхарт-Тельер "Могила любви"(Tomb of Love). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Gao Peng & Mei Qiong/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографов из Китая Гао Пенга и Меи Кьенг "Иллюзии" (Illusions). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".Работа фотографов из Китая Gao Peng & Mei Qiong Illusions в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Gao Peng & Mei Qiong/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографов из Китая Гао Пенга и Меи Кьенг "Иллюзии" (Illusions). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Matt Hulse/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Мэтта Халса "Снайпер" (Sniper). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".Работа фотографа из Великобритании Matt Hulse Sniper в категории Свободный выбор/концептуальная фотография, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Matt Hulse/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании Мэтта Халса "Снайпер" (Sniper). Категория "Свободный выбор/концептуальная фотография".
© Фото : Hosam Katan/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Хосама Катана "Живущие с войной" (Living with War). Категория "Лучший начинающий фотограф".Работа фотографа из Германии Hosam Katan “Living with War в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Hosam Katan/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Хосама Катана "Живущие с войной" (Living with War). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : Fabian Melber/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Фабиана Мелбера "24 мили" (24 Miles). Категория "Лучший начинающий фотограф".Работа фотографа из Германии Fabian Melber 24 Miles в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Fabian Melber/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Фабиана Мелбера "24 мили" (24 Miles). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : L.S. King/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из США Л. С. Кинга "Дорожные дневники" (Road Diaries). Категория "Лучший начинающий фотограф".Работа фотографа из США L.S. King Road Diaries в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : L.S. King/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из США Л. С. Кинга "Дорожные дневники" (Road Diaries). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : Ann-Kristin Röhrs/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Германии Анн-Кристин Рёрс "Автострада" (Autobahn). Категория "Лучший начинающий фотограф".Работа фотографа из Германии Ann-Kristin Röhrs Autobahn в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : Ann-Kristin Röhrs/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Германии Анн-Кристин Рёрс "Автострада" (Autobahn). Категория "Лучший начинающий фотограф".
© Фото : George Selley/Felix Schoeller Photo Award 2017Работа фотографа из Великобритании Джорджа Селли "Убежище 7" (Vault 7). Категория "Лучший начинающий фотограф".Работа фотографа из Великобритании George Selley Vault 7 в категории Лучший начинающий фотограф, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017
© Фото : George Selley/Felix Schoeller Photo Award 2017
Работа фотографа из Великобритании Джорджа Селли "Убежище 7" (Vault 7). Категория "Лучший начинающий фотограф".
Работа фотографа из Франции William Ropp Ethiopiques в категории Портрет, вошедшая в шорт-лист Felix Schoeller Photo Award 2017Шорт-лист фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award12:2512.09.2017
Пассажир фотографирует кота в котопоезде в городе Огаки, Гифу, Япония. 10 сентября 2017Котопоезд в Японии18:3911.09.2017
Мисс Америка 2018 Кара МундАмериканцы выбрали самую красивую девушку США14:3711.09.2017
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границеПрорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу12:0311.09.2017
Курсант Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017Единый день голосования в России15:3010.09.2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017Празднование 870-летия Москвы13:4010.09.2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017Открытие парка "Зарядье" в Москве15:5309.09.2017
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017Столкновение пассажирского поезда и грузовика в Югре14:1909.09.2017
Показ коллекции Donanof в рамка Недели моды в КиевеТоржество эклектики на Украинской неделе моды14:5008.09.2017
Открытие выставки Ламборгини: легенда дизайна в галерее ЭрартраLamborghini. Легенда дизайна13:3308.09.2017
Все фотоленты

Жюри Международного фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award объявило список из 30 претендентов на звание победителей этого года. Все профессиональные работы, присланные на конкурс, рассматриваются в пяти категориях: портрет, пейзаж/природа, архитектура/промышленность, фотожурналистика, свободный выбор/концептуальное фото. Кроме того, отдельно оцениваются снимки начинающих фотографов. Шорт-лист конкурса Felix Schoeller Photo Award — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена