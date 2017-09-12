Шорт-лист фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award

Жюри Международного фотоконкурса Felix Schoeller Photo Award объявило список из 30 претендентов на звание победителей этого года. Все профессиональные работы, присланные на конкурс, рассматриваются в пяти категориях: портрет, пейзаж/природа, архитектура/промышленность, фотожурналистика, свободный выбор/концептуальное фото. Кроме того, отдельно оцениваются снимки начинающих фотографов. Шорт-лист конкурса Felix Schoeller Photo Award — в фотоленте Ria.ru.