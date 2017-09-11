США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Американцы выбрали самую красивую девушку США

14:3711.09.2017
01802
Конкурс красоты Мисс Америка
Мисс Америка 2018 Кара Мунд
Конкурс красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Участницы конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Конкурс красоты Мисс Америка
Мисс Америка 2018 Кара Мунд
Участницы конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
Участницы конкурса красоты Мисс Америка
Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark MakelaВ американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
В американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".
© AP Photo / Noah K. MurrayПобедительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
Победительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.
© AP Photo / Noah K. MurrayХрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.Конкурс красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Хрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.
© REUTERS / Mark MakelaКонкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Конкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.
© AP Photo / Noah K. MurrayЗа время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
За время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.
© REUTERS / Mark MakelaУчастие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.
© REUTERS / Mark MakelaВыступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Выступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.
© REUTERS / Mark MakelaДефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Дефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.
© REUTERS / Mark MakelaУчастницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной губернатором своего штата.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной губернатором своего штата.
© REUTERS / Mark MakelaЧтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка" девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и должна жить в том городе и штате, за который выступает.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Чтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка" девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и должна жить в том городе и штате, за который выступает.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.
Мисс Америка 2018 Кара МундАмериканцы выбрали самую красивую девушку США14:3711.09.2017
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границеПрорвался с боем: Саакашвили пересек украинскую границу12:0311.09.2017
Курсант Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017Единый день голосования в России15:3010.09.2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017Празднование 870-летия Москвы13:4010.09.2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017Открытие парка "Зарядье" в Москве15:5309.09.2017
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017Столкновение пассажирского поезда и грузовика в Югре14:1909.09.2017
Показ коллекции Donanof в рамка Недели моды в КиевеТоржество эклектики на Украинской неделе моды14:5008.09.2017
Открытие выставки Ламборгини: легенда дизайна в галерее ЭрартраLamborghini. Легенда дизайна13:3308.09.2017
Грид-герлз во время Гран-при Формулы-1 в ИталииЛучшие фото недели: самая большая тыква, танцы студентов и День Бородина13:1608.09.2017
Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском мореДругие Карибы: последствия урагана "Ирма"12:0808.09.2017
Все фотоленты

В минувшие выходные в Соединенных Штатах выбрали новую "Мисс Америка". Красивейшая женщина США и ее конкурентки — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена