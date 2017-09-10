В 82 регионах России в Единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня. Речь идет о порядка шести тысяч избирательных кампаний, в которых участвуют 88 тысяч кандидатов. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Единый день голосования в России
15:3010.09.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ 82 регионах России в Единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
В 82 регионах России в Единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВсего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрированы около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрированы около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГубернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует в том числе и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует в том числе и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Андрей ВасильевПерейти в фотобанкВ Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВрио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБолее 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкДля граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкОбщественный порядок в Единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Общественный порядок в Единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПеред Единым днем голосования на "горячую линию" Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Перед Единым днем голосования на "горячую линию" Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
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