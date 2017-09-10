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Празднование 870-летия Москвы

Сюжет:
Празднование Дня города в Москве
13:4010.09.2017
(обновлено: 13:41 10.09.2017)
0570
Флаг Российской Федерации на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Певец Николай Басков выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Салют в честь Дня города
Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
Сотрудник ГАИ времен СССР на выставке спецтехники комплекса городского хозяйства на Красной Пресне в рамках празднования Дня города Москвы. 9 сентября 2017
Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДень Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 9-10 числа.Флаг Российской Федерации на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
День Москвы отмечается в первую субботу сентября. В этом году праздник выпал на 9-10 числа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМасштабная праздничная программа проводилась под девизом "Москва — город, где создается история".Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Масштабная праздничная программа проводилась под девизом "Москва — город, где создается история".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПраздничное настроение для жителей и гостей столицы создавали 4,5 тысячи артистов.Зрители на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Праздничное настроение для жителей и гостей столицы создавали 4,5 тысячи артистов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия в центре города посетили 6,5 миллионов человек.Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Праздничные мероприятия в центре города посетили 6,5 миллионов человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступали для жителей и гостей Москвы известные артисты и музыканты в числе которых Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина и другие.Певец Николай Басков выступает на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выступали для жителей и гостей Москвы известные артисты и музыканты в числе которых Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБольше всего представлений прошло на площадке "Москва созидает", где разместились сразу четыре сцены.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Больше всего представлений прошло на площадке "Москва созидает", где разместились сразу четыре сцены.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа Празднике можно было увидеть выступления артистов оперы и балета, концерты и сцены из культовых спектаклей московских театров.Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На Празднике можно было увидеть выступления артистов оперы и балета, концерты и сцены из культовых спектаклей московских театров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа площадке "Москва покоряет" гости смогли стать участниками мастер-классов от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.Салют в честь Дня города
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На площадке "Москва покоряет" гости смогли стать участниками мастер-классов от Московского планетария и Федерации парашютного спорта России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОколо 50 музыкальных и танцевальных коллективов подготовили для гостей праздничных площадок на Тверской улице зрелищную программу.Артисты выступают на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Около 50 музыкальных и танцевальных коллективов подготовили для гостей праздничных площадок на Тверской улице зрелищную программу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСогласно концепции Дня города, Тверская улица разделилась на различные тематические зоны.Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Согласно концепции Дня города, Тверская улица разделилась на различные тематические зоны.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГости, гуляя по улице, могли посмотреть современные танцы и паркур-шоу, увидеть Москву в миниатюре и поучаствовать в лекториях.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Гости, гуляя по улице, могли посмотреть современные танцы и паркур-шоу, увидеть Москву в миниатюре и поучаствовать в лекториях.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДля любителей зрелищных представлений состоялось уникальное Freestyleshow с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB.Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Для любителей зрелищных представлений состоялось уникальное Freestyleshow с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтоличные "Сокольники" 9 сентября превратились в оперную площадку. Здесь выступили известные оперные исполнители со всех уголков мира.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Столичные "Сокольники" 9 сентября превратились в оперную площадку. Здесь выступили известные оперные исполнители со всех уголков мира.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа ВДНХ были представлены настоящие советские игровые автоматы, дети смогли поиграть в "Городки", "Авторалли" и настольные игры.Сотрудник ГАИ времен СССР на выставке спецтехники комплекса городского хозяйства на Красной Пресне в рамках празднования Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На ВДНХ были представлены настоящие советские игровые автоматы, дети смогли поиграть в "Городки", "Авторалли" и настольные игры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля гостей организовали экскурсии разных форматов — в музеи, обзорные, велосипедные и беговые, прогулки и заезды на самокатах.Во время празднования Дня города в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для гостей организовали экскурсии разных форматов — в музеи, обзорные, велосипедные и беговые, прогулки и заезды на самокатах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПервый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.Праздничный салют в честь Дня города Москвы. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Первый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.
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В день города 9 сентября Москва отметила 870-летие. Подробности празднования — в фотоленте Ria.ru.

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