Празднование 870-летия Москвы

Первый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.

Первый день празднования Дня города в Москве завершился ярким фейерверком. Всего над городом прозвучали свыше 13,2 тысячи залпов.