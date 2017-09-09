В Москве в присутствии президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина прошла церемония открытия парка "Зарядье". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
Открытие парка "Зарядье" в Москве
15:5309.09.2017
(обновлено: 15:55 09.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
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