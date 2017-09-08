В новом выставочном пространстве музея современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге открылась выставка "Lamborghini: легенда дизайна". Экспозиция рассказывает об истории возникновения дизайна этого итальянского бренда и ключевых особенностях с момента его создания и до наших дней. Выставка продлится до 17 декабря 2017 года.
Lamborghini. Легенда дизайна
13:3308.09.2017
02900
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОткрытие экспозиции "Lamborghini: легенда дизайна" совпало с открытием нового выставочного пространства музея "Эрарта".
Открытие экспозиции "Lamborghini: легенда дизайна" совпало с открытием нового выставочного пространства музея "Эрарта".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПеред входом в здание галереи "Эрартра" стоят два современных суперкара: Lamborghini Aventador и Huracan Performante. Перед нами — модель Huracan, мировая премьера которой состоялась в марте на Женевском автосалоне. За спиной водителя расположился 640-сильный V10 объемом 5,2 литра, снаружи — новейшая система активной аэродинамики ALA. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.
Перед входом в здание галереи "Эрартра" стоят два современных суперкара: Lamborghini Aventador и Huracan Performante. Перед нами — модель Huracan, мировая премьера которой состоялась в марте на Женевском автосалоне. За спиной водителя расположился 640-сильный V10 объемом 5,2 литра, снаружи — новейшая система активной аэродинамики ALA. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПеред нами пример аристократичной элегантности — спорткар Lamborghini 400 GT с кузовом от Carrozzeria Touring Superleggera 1965 года выпуска.
Перед нами пример аристократичной элегантности — спорткар Lamborghini 400 GT с кузовом от Carrozzeria Touring Superleggera 1965 года выпуска.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСуперкар Lamborghini Aventador Centenario с 6,5-литровым мотором V12 мощностью 770 л.с. был создан в честь столетнего юбилея Ферруччо Ламборгини, основателя марки Lamborghini. Всего было выпущено 40 машин — по 20 купе и родстеров.
Суперкар Lamborghini Aventador Centenario с 6,5-литровым мотором V12 мощностью 770 л.с. был создан в честь столетнего юбилея Ферруччо Ламборгини, основателя марки Lamborghini. Всего было выпущено 40 машин — по 20 купе и родстеров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкLamborghini Miura 1966 года выпуска — первый шедевр итальянского автомобильного дизайнера Гандини с кузовом от Carrozzeria Bertone.
Lamborghini Miura 1966 года выпуска — первый шедевр итальянского автомобильного дизайнера Гандини с кузовом от Carrozzeria Bertone.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДвухдверное купе Lamborghini Miura версии P400 оснащалось 3,9-литровым бензиновым мотором V12 мощностью 350 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Всего было собрано 764 автомобиля.
Двухдверное купе Lamborghini Miura версии P400 оснащалось 3,9-литровым бензиновым мотором V12 мощностью 350 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Всего было собрано 764 автомобиля.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОдин из двигателей, разработанных компанией Lamborghini. Всего на выставке представлено несколько моторов: от спорткаров Diablo GT и Gallardo Super Trofeo, а также от моторного катера, который стал десятикратным победителем мирового чемпионата среди скоростных маломерных судов World Powerboat Championship.
Один из двигателей, разработанных компанией Lamborghini. Всего на выставке представлено несколько моторов: от спорткаров Diablo GT и Gallardo Super Trofeo, а также от моторного катера, который стал десятикратным победителем мирового чемпионата среди скоростных маломерных судов World Powerboat Championship.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОдин из первых посетителей выставки знакомится с историей марки. На черно-белом фото, представленном на одной из стен музея, изображен сам Ферруччо Ламборгини.
Один из первых посетителей выставки знакомится с историей марки. На черно-белом фото, представленном на одной из стен музея, изображен сам Ферруччо Ламборгини.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКураторами выставки являются Энцо Форнаро и директор музея Lamborghini Антонио Гини (на фото).
Кураторами выставки являются Энцо Форнаро и директор музея Lamborghini Антонио Гини (на фото).
© Фото : LamborghiniВсего на выставке представлено 11 суперкаров разных эпох, а также их уменьшенные копии.
© Фото : Lamborghini
Всего на выставке представлено 11 суперкаров разных эпох, а также их уменьшенные копии.
© Фото : LamborghiniЭкспозицию также дополняют два масштабных полотна площадью 5х2 метра с изображением суперкаров Countach и Centenario, созданные одним из дизайнеров Lamborghini.
© Фото : Lamborghini
Экспозицию также дополняют два масштабных полотна площадью 5х2 метра с изображением суперкаров Countach и Centenario, созданные одним из дизайнеров Lamborghini.
© Фото : LamborghiniНазвания моделей Lamborghini писались собственным шрифтом. Многие из них были посвящены быкам: Aventador — бык по кличке Вентилятор, Reventon — бык по имени Взрыв, Diablo — свирепый бык по кличке Дьявол.
© Фото : Lamborghini
Названия моделей Lamborghini писались собственным шрифтом. Многие из них были посвящены быкам: Aventador — бык по кличке Вентилятор, Reventon — бык по имени Взрыв, Diablo — свирепый бык по кличке Дьявол.
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