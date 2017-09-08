Lamborghini. Легенда дизайна

Перед входом в здание галереи "Эрартра" стоят два современных суперкара: Lamborghini Aventador и Huracan Performante. Перед нами — модель Huracan, мировая премьера которой состоялась в марте на Женевском автосалоне. За спиной водителя расположился 640-сильный V10 объемом 5,2 литра, снаружи — новейшая система активной аэродинамики ALA. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.