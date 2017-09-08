Шоу-рум квартиры для переселения по программе реновации

Второй шоу-рум, посвященный программе реновации жилья в Москве, открыли 7 сентября на ВДНХ. Особый акцент в нем сделан на благоустройстве территории вокруг дома. По сравнению с предыдущим шоу-румом, здесь можно увидеть детские и спортивные площади