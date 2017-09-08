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Лучшие фото недели: самая большая тыква, танцы студентов и День Бородина

13:1608.09.2017
(обновлено: 13:29 08.09.2017)
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Блоггер Кьяра Ферраньи на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 2 сентября 2017
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале День Бородина – 2017 в Московской области
Победительница конкурса красоты Мисс Гаити Кассандра Чери
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
Приземление капсулы Союз-МС-04 с экапажем Международной космической станции. 3 сентября 2017
Митинг студентов в Сантьяго, Чили. 5 сентября 2017
Пересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа
Участница парада карибской культуры в Бруклине
Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
Девушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy
Мужчина на пляже в Лукильо, Пуэрто-Рико
Женщина держит оружие во время празднования Дня обороны, на авиабазе Нур хан в Исламабаде, Пакистан
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Миссис Вьетнам Трем Хоанг Луу после победы на конкурсе красоты Миссис Вселенная в Дурбане
Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к 207-й годовщине независимости Мексики в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
Дети смотрят на гориллу в зоопарке во Франкфурте, Германия
Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО
Дети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия
Нефтяной танкер на фоне полной луны в Валлетте, Мальта
3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне
Воздушные шары на Каппадокией, Турция
Грид-герлз во время Гран-при Формулы-1 в Италии
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Модель во время показа коллекции Tom Ford на неделе моды в Нью-Йорке
Южнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон" на 74-м Венецианском кинофестивале.Блоггер Кьяра Ферраньи на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 2 сентября 2017
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Итальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон" на 74-м Венецианском кинофестивале.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном фестивале "День Бородина – 2017" в Московской области.Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале День Бородина – 2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном фестивале "День Бородина – 2017" в Московской области.
© AFP 2017 / Hector RetamalПобедительница конкурса красоты "Мисс Гаити" Кассандра Чери.Победительница конкурса красоты Мисс Гаити Кассандра Чери
© AFP 2017 / Hector Retamal
Победительница конкурса красоты "Мисс Гаити" Кассандра Чери.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© REUTERS / Sergei Ilnitsky/PoolПриземление капсулы "Союз-МС-04" с экипажем Международной космической станции в районе города Джезказган, Казахстан.Приземление капсулы Союз-МС-04 с экапажем Международной космической станции. 3 сентября 2017
© REUTERS / Sergei Ilnitsky/Pool
Приземление капсулы "Союз-МС-04" с экипажем Международной космической станции в районе города Джезказган, Казахстан.
© REUTERS / Ivan AlvaradoМитинг студентов, требующих реформировать систему образования, в Сантьяго, Чили.Митинг студентов в Сантьяго, Чили. 5 сентября 2017
© REUTERS / Ivan Alvarado
Митинг студентов, требующих реформировать систему образования, в Сантьяго, Чили.
© AFP 2017 / K.M. AsadПредставители народности рохинджа на границе Бангладеш и Мьянмы.Пересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа
© AFP 2017 / K.M. Asad
Представители народности рохинджа на границе Бангладеш и Мьянмы.
© REUTERS / Amr AlfikyУчастница карибского парада в Бруклине, Нью-Йорк.Участница парада карибской культуры в Бруклине
© REUTERS / Amr Alfiky
Участница карибского парада в Бруклине, Нью-Йорк.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс, организованной в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс, организованной в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентация самой большой тыквы (472 кг), выращенной в России.Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Презентация самой большой тыквы (472 кг), выращенной в России.
© AP Photo / Otto KitsingerДевушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy в Айдахо.Девушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy
© AP Photo / Otto Kitsinger
Девушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy в Айдахо.
© REUTERS / Alvin BaezОдин из пляжей в Пуэрто-Рико во время урагана "Ирма".Мужчина на пляже в Лукильо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Один из пляжей в Пуэрто-Рико во время урагана "Ирма".
© REUTERS / Faisal MahmoodПразднование Дня обороны на авиабазе "Нур хан" в Исламабаде, Пакистан.Женщина держит оружие во время празднования Дня обороны, на авиабазе Нур хан в Исламабаде, Пакистан
© REUTERS / Faisal Mahmood
Празднование Дня обороны на авиабазе "Нур хан" в Исламабаде, Пакистан.
© AFP 2017 / Kim Won-JinТоржества по случаю успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, в Пхеньяне.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Торжества по случаю успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, в Пхеньяне.
© AFP 2017 / Rajesh JantilalМиссис Вьетнам Трем Хоанг Луу победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Дурбане.Миссис Вьетнам Трем Хоанг Луу после победы на конкурсе красоты Миссис Вселенная в Дурбане
© AFP 2017 / Rajesh Jantilal
Миссис Вьетнам Трем Хоанг Луу победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Дурбане.
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к торжествам в честь 207-й годовщины независимости Мексики от Испании.Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к 207-й годовщине независимости Мексики в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к торжествам в честь 207-й годовщины независимости Мексики от Испании.
© AP Photo / Michael ProbstДети у вольера с гориллой в зоопарке Франкфурта, Германия.Дети смотрят на гориллу в зоопарке во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Дети у вольера с гориллой в зоопарке Франкфурта, Германия.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО, в Ростове-на-Дону.Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО, в Ростове-на-Дону.
© AFP 2017 / Amer AlmohibanyДети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия.Дети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия
© AFP 2017 / Amer Almohibany
Дети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiПолная луна у побережья Мальты.Нефтяной танкер на фоне полной луны в Валлетте, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Полная луна у побережья Мальты.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне.
© AFP 2017 / Yasin AkgulВоздушные шары пролетают над Каппадокией, Восточная Турция.Воздушные шары на Каппадокией, Турция
© AFP 2017 / Yasin Akgul
Воздушные шары пролетают над Каппадокией, Восточная Турция.
© AFP 2017 / Andrej IsakovicГрид-герлз перед заездом Гран-при "Формулы-1" в Монце, Италия.Грид-герлз во время Гран-при Формулы-1 в Италии
© AFP 2017 / Andrej Isakovic
Грид-герлз перед заездом Гран-при "Формулы-1" в Монце, Италия.
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер во время финала Континентальной лиги игры League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Косплеер во время финала Континентальной лиги игры League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© AP Photo / Diane BondareffПоказ коллекции бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке.Модель во время показа коллекции Tom Ford на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Diane Bondareff
Показ коллекции бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке.
© REUTERS / South Korean Marine Corps/YonhapЮжнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо.Южнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо
© REUTERS / South Korean Marine Corps/Yonhap
Южнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
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