Лучшие фото недели: самая большая тыква, танцы студентов и День Бородина
13:1608.09.2017
(обновлено: 13:29 08.09.2017)
016800
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон" на 74-м Венецианском кинофестивале.
Итальянская актриса Кьяра Феррани перед премьерой фильма "Субурбикон" на 74-м Венецианском кинофестивале.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном фестивале "День Бородина – 2017" в Московской области.
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном фестивале "День Бородина – 2017" в Московской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© REUTERS / Sergei Ilnitsky/PoolПриземление капсулы "Союз-МС-04" с экипажем Международной космической станции в районе города Джезказган, Казахстан.
Приземление капсулы "Союз-МС-04" с экипажем Международной космической станции в районе города Джезказган, Казахстан.
© REUTERS / Ivan AlvaradoМитинг студентов, требующих реформировать систему образования, в Сантьяго, Чили.
Митинг студентов, требующих реформировать систему образования, в Сантьяго, Чили.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс, организованной в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс, организованной в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.
Президент России Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентация самой большой тыквы (472 кг), выращенной в России.
Презентация самой большой тыквы (472 кг), выращенной в России.
© AP Photo / Otto KitsingerДевушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy в Айдахо.
© AP Photo / Otto Kitsinger
Девушки из группы поддержки футбольной команды Boise State выступают во время матча против команды Troy в Айдахо.
© AFP 2017 / Kim Won-JinТоржества по случаю успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, в Пхеньяне.
Торжества по случаю успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, в Пхеньяне.
© AFP 2017 / Rajesh JantilalМиссис Вьетнам Трем Хоанг Луу победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Дурбане.
Миссис Вьетнам Трем Хоанг Луу победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Дурбане.
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к торжествам в честь 207-й годовщины независимости Мексики от Испании.
Солдат случайно зацепился винтовкой за национальный флаг во время подготовки к торжествам в честь 207-й годовщины независимости Мексики от Испании.
© AP Photo / Michael ProbstДети у вольера с гориллой в зоопарке Франкфурта, Германия.
© AP Photo / Michael Probst
Дети у вольера с гориллой в зоопарке Франкфурта, Германия.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО, в Ростове-на-Дону.
Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО, в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне.
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне.
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер во время финала Континентальной лиги игры League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
Косплеер во время финала Континентальной лиги игры League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© AP Photo / Diane BondareffПоказ коллекции бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке.
© AP Photo / Diane Bondareff
Показ коллекции бренда Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке.
© REUTERS / South Korean Marine Corps/YonhapЮжнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо.
Южнокорейские морпехи во время военных учений на острове Пэннендо.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Комментарии
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+