Другие Карибы: последствия урагана "Ирма"
12:0808.09.2017
(обновлено: 12:19 08.09.2017)
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© REUTERS / Alvin BaezОстрова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane CenterПри прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
© REUTERS / Netherlands Ministry of DefenceВ среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
© REUTERS / Alvin BaezВ результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van EsЖертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
© REUTERS / Alvin BaezПолное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
© REUTERS / Ricardo RojasВласти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
© REUTERS / Ron GurneyВ связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
© AP Photo / Carlos GiustiУраган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
© AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
© REUTERS / Alvin BaezПравительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
© REUTERS / Alvin BaezГубернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
© REUTERS / Alvin BaezМеждународная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
© AFP 2017 / Michele Eve SandbergГотовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
© AP Photo / Alan DiazУраган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
© AP Photo / Alan Diaz
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
© AFP 2017 / Helene ValenzuelaРостуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
© REUTERS / Ricardo RojasНа данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
Ураган "Ирма" достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Последствия стихии, обрушившейся на Карибские острова, — в фотоленте Ria.ru.
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