Церемония награждения победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина прошла в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер. Победители конкурса этого года — в фотоленте Ria.ru.
Награждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
19:3407.09.2017
(обновлено: 19:52 07.09.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТретий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
Третий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
Жюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
В экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
В этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
Выставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
В церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
Серия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
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