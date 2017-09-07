Награждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.