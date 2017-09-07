США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Награждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

19:3407.09.2017
(обновлено: 19:52 07.09.2017)
0430
Фотокорреспондент Кристина Кормилицына на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
Фотограф Елена Янкович на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина
На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТретий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.Фотокорреспондент Кристина Кормилицына на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Третий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Фотограф Елена Янкович на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Серия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
Фотокорреспондент Кристина Кормилицына на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в МосквеНаграждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина19:3407.09.2017
Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из ИспанииПобедители фотоконкурса имени Андрея Стенина17:3007.09.2017
Айанна Уильямс, обладательница рекорда Самые длинные в мире ногти на женских руках. Из нового издания Книги рекордов ГиннессаСамые странные рекорды Книги Гиннесса14:3407.09.2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда12:1107.09.2017
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога “Россия - Китай”Восточный экономический форум. День второй07:1807.09.2017
Работа фотографа Gabor Kapus Seagulls and fox, завоевавшая почетное упоминание в категории Птицы в полете в конкурсе Bird Photographer of the Year 2017Снимки — победители конкурса Bird Photographer of the Year10:0006.09.2017
Гости на открытии Восточного экономического форума во ВладивостокеВосточный экономический форум. День первый09:3006.09.2017
Девушки на площадке Восточного экономического форума во ВладивостокеПодготовка к открытию Восточного экономического форума17:2605.09.2017
Блоггер Кьяра Ферраньи на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 2 сентября 2017Шифон, шелк и пайетки: самые запоминающиеся наряды Венецианского фестиваля13:3505.09.2017
Участник чемпионата мира среди обладателей самых замысловатых бород и усов в Остине, СШАЧемпионат мира среди обладателей самых замысловатых бород и усов16:4104.09.2017
Все фотоленты

Церемония награждения победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина прошла в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер. Победители конкурса этого года — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена