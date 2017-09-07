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Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда

Сюжет:
Испытание водородного боезаряда в КНДР
12:1107.09.2017
06342
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNAЖители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР
© REUTERS / KCNA
Жители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
© AP Photo / Jon Chol JinВ торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
В торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.
© REUTERS / KCNAОсновной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Основной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.
© AP Photo / Jon Chol JinГлавными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Главными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.
© REUTERS / KCNAПо словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
По словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".
© AFP 2017 / Kim Won-JinКНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
© REUTERS / KCNAМинистерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
© REUTERS / KCNAВ ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
В ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.
© AP Photo / Jon Chol JinПрезидент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Президент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.
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Власти Северной Кореи провели в Пхеньяне многотысячный митинг, на котором чествовали ученых и военных, создавших и успешно испытавших водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Торжества в столице КНДР — в фотоленте Ria.ru.

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