Третий Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 6 сентября. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. Второй день работы форума — в фотоленте Ria.ru.
Восточный экономический форум. День второй
07:1807.09.2017
(обновлено: 08:40 07.09.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВосточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФорум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФорум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОрганизационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
В рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
В рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.
Участники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.
В рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОт главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.
От главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
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