Восточный экономический форум. День первый
09:3006.09.2017
(обновлено: 09:49 06.09.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВосточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.
Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТакже форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
Также форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРуководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.
На Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей.
В рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДекан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТелеведущая, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГубернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. Работа форума — в фотоленте Ria.ru >>
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