Подготовка к открытию Восточного экономического форума

В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.