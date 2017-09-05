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Подготовка к открытию Восточного экономического форума

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017
17:2605.09.2017
(обновлено: 17:44 05.09.2017)
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Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Выставочные стенды компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Девушки во время Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд Министерства природы России (Минприроды) на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Глава московского представительства японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке ВЭФ-2017
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Самолет Су-35 над бухтой Аякс на открытии выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
На открытии выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
На набережной бухты Аякс, где открылась выставка Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.Выставочные стенды компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.Девушки во время Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.Стенд Министерства природы России (Минприроды) на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГлава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Глава московского представительства японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке ВЭФ-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДва многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.Самолет Су-35 над бухтой Аякс на открытии выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Два многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.Стенд Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".На открытии выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.На набережной бухты Аякс, где открылась выставка Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.
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Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. В работе форума примут участие свыше четырех тысяч гостей более чем из 50 стран. Подготовка к открытию ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.

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