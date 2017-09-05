Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. В работе форума примут участие свыше четырех тысяч гостей более чем из 50 стран. Подготовка к открытию ВЭФ — в фотоленте Ria.ru.
Подготовка к открытию Восточного экономического форума
17:2605.09.2017
(обновлено: 17:44 05.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
На форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
На выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГлава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
На площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДва многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
Два многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
На форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.
Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
Гостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.
В рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.
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