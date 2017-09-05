Шифон, шелк и пайетки: самые запоминающиеся наряды Венецианского фестиваля

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В рамках кинофестиваля в Венеции впервые прошло вручение премии The Franca Sozzani Award, учрежденной в память о главе итальянского Vogue Франки Соццани, которой не стало в конце прошлого года. На церемонию вручения этой премии пришла бразильская модель Изабели Фонтана.