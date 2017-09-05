Венецианский международный кинофестиваль проходит на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября. Пока члены жюри оценивают фильмы, вошедшие в конкурсную программу фестиваля, звезды кино и шоу-бизнеса не упускают возможность показать себя и новые наряды на красной ковровой дорожке киносмотра.
Шифон, шелк и пайетки: самые запоминающиеся наряды Венецианского фестиваля
13:3505.09.2017
(обновлено: 13:36 05.09.2017)
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© AP Photo / Domenico StinellisВ основную конкурсную программу Венецианского фестиваля в этом году вошел 21 фильм, в том числе режиссерская работа Гильермо Дель Торо "Форма воды", на показ которой пришла бразильская модель Рената Куэртен.
© AP Photo / Domenico Stinellis
В основную конкурсную программу Венецианского фестиваля в этом году вошел 21 фильм, в том числе режиссерская работа Гильермо Дель Торо "Форма воды", на показ которой пришла бразильская модель Рената Куэртен.
© AP Photo / Invision/Joel RyanВ рамках кинофестиваля в Венеции впервые прошло вручение премии The Franca Sozzani Award, учрежденной в память о главе итальянского Vogue Франки Соццани, которой не стало в конце прошлого года. На церемонию вручения этой премии пришла бразильская модель Изабели Фонтана.
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
В рамках кинофестиваля в Венеции впервые прошло вручение премии The Franca Sozzani Award, учрежденной в память о главе итальянского Vogue Франки Соццани, которой не стало в конце прошлого года. На церемонию вручения этой премии пришла бразильская модель Изабели Фонтана.
© AFP 2017 / Filippo Monteforte Актриса Микаэла Рамаццоти сыграла одну из главных ролей в фильме "Семья" итальянского режиссера Себастьяно Ризо. Фильм вошел в основную конкурсную программу фестиваля.
Актриса Микаэла Рамаццоти сыграла одну из главных ролей в фильме "Семья" итальянского режиссера Себастьяно Ризо. Фильм вошел в основную конкурсную программу фестиваля.
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянские актеры Матильда де Андхелис и Андреа Арканджели перед показом фильма "Семья".
Итальянские актеры Матильда де Андхелис и Андреа Арканджели перед показом фильма "Семья".
© AFP 2017 / Filippo Monteforte Итальянская актриса и режиссер Кристиана Капотонди перед показом фильма "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", вошедшего в основную конкурсную программу фестиваля.
Итальянская актриса и режиссер Кристиана Капотонди перед показом фильма "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", вошедшего в основную конкурсную программу фестиваля.
© AFP 2017 / Tiziana FabiАктриса Сьюзан Сарандон перед премьерой фильма американского режиссера Джеймса Тобака "Частная жизнь современной женщины", представленного в рамках внеконкурсных показов фестиваля.
Актриса Сьюзан Сарандон перед премьерой фильма американского режиссера Джеймса Тобака "Частная жизнь современной женщины", представленного в рамках внеконкурсных показов фестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisИтальянская актриса и модель Валерия Марини перед премьерным показом фильма режиссера Паоло Вирдзи "В поисках праздника", представленного в основной конкурсной программе фестиваля.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Итальянская актриса и модель Валерия Марини перед премьерным показом фильма режиссера Паоло Вирдзи "В поисках праздника", представленного в основной конкурсной программе фестиваля.
© REUTERS / Alessandro BianchiМодель и телеведущая тунисского происхождения Афеф Джнифен на церемонии вручения премии Franca Sozzani Award, прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля.
Модель и телеведущая тунисского происхождения Афеф Джнифен на церемонии вручения премии Franca Sozzani Award, прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Joel RyanДжордж Клуни с женой Амаль перед премьерой его фильма "Субурбикон", представленного в основной конкурсной программе кинофестиваля.
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Джордж Клуни с женой Амаль перед премьерой его фильма "Субурбикон", представленного в основной конкурсной программе кинофестиваля.
© REUTERS / Alessandro BianchiИтальянский модельер Донателла Версаче приняла участие во вручении первой премии, посвященной главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани.
Итальянский модельер Донателла Версаче приняла участие во вручении первой премии, посвященной главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани.
© REUTERS / Alessandro BianchiАктриса Кирстен Данст на 74-м Венецианском кинофестивале представила триллер "Вудшок", где она сыграла главную роль.
Актриса Кирстен Данст на 74-м Венецианском кинофестивале представила триллер "Вудшок", где она сыграла главную роль.
© AFP 2017 / Tiziana FabiЛиванская актриса Рита Хайек перед премьерой фильма основной конкурсной программы фестиваля "Оскорбление", в котором она сыграла главную женскую роль.
Ливанская актриса Рита Хайек перед премьерой фильма основной конкурсной программы фестиваля "Оскорбление", в котором она сыграла главную женскую роль.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteПервая корейская модель, ставшая лицом бренда L’Oréal Paris, Су Джу Пак на премьере фильма Мартина Макдонаха "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури".
Первая корейская модель, ставшая лицом бренда L’Oréal Paris, Су Джу Пак на премьере фильма Мартина Макдонаха "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури".
© AP Photo / Domenico StinellisАнгел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт перед премьерой фильма "Форма воды".
© AP Photo / Domenico Stinellis
Ангел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт перед премьерой фильма "Форма воды".
© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская актриса Джейн Фонда в рамках внеконкурсных показов Венецианского фестиваля представила фильм "Наши души ночью", где она сыграла в дуэте с Робертом Редфордом.
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Американская актриса Джейн Фонда в рамках внеконкурсных показов Венецианского фестиваля представила фильм "Наши души ночью", где она сыграла в дуэте с Робертом Редфордом.
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