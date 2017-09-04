Накануне открытия девятого саммита БРИКС президент Владимир Путин прибыл в Китай. Глава российского государства уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие во встрече лидеров стран БРИКС. Официальные встречи и неформальная сторона саммита БРИКС — в фотоленте Ria.ru.
Путин в Китае: официальные встречи и неформальная сторона саммита БРИКС
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13:4104.09.2017
(обновлено: 13:42 04.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран с артистами китайского народного театра.
Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
Президент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOLПерейти в фотобанкВ понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
В понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
Владимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
В понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
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