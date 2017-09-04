На Красной площади в Москве прошел заключительный концерт юбилейного международного фестиваля "Спасская башня". Церемония закрытия военно-музыкального фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
Рок-хиты и песни из мультфильмов: закрытие фестиваля "Спасская башня"
12:0804.09.2017
(обновлено: 12:10 04.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФлаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФиналистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКитайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПод занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня-2017" выступает МИА "Россия сегодня".
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