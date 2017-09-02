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Burning Man. Как выглядит самый модный фестиваль планеты

10:0002.09.2017
(обновлено: 10:09 02.09.2017)
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Участница фестиваля Burning Man в Неваде
Фестиваль Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участник фестиваля Burning Man в Неваде
Участница фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Фестиваль Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Фестиваль Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участница фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim UrquhartФестиваль Burning Man проходит каждый год уже на протяжении 32 лет.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Фестиваль Burning Man проходит каждый год уже на протяжении 32 лет.
© REUTERS / Jim UrquhartПервый Burning Man состоялся в Сан-Франциско. Позже, когда на мероприятие стали приезжать сотни людей, фестиваль переехал в Неваду.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Первый Burning Man состоялся в Сан-Франциско. Позже, когда на мероприятие стали приезжать сотни людей, фестиваль переехал в Неваду.
© REUTERS / Jim UrquhartФестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту и длится в течение восьми дней.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту и длится в течение восьми дней.
© REUTERS / Jim BourgBurning Man задумывался, как праздник радикального самовыражения, где все его гости являются одновременно и создателями фестиваля.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Burning Man задумывался, как праздник радикального самовыражения, где все его гости являются одновременно и создателями фестиваля.
© REUTERS / Jim BourgНа время проведения фестиваля в пустыне строятся многочисленные инсталляции, необычные конструкции и архитектурные объекты, главный из которых - гигантское чучело человека, которое сжигают в момент кульминации праздника.Участник фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
На время проведения фестиваля в пустыне строятся многочисленные инсталляции, необычные конструкции и архитектурные объекты, главный из которых - гигантское чучело человека, которое сжигают в момент кульминации праздника.
© REUTERS / Jim BourgВ этом году участникам фестиваля пришлось справляться не только с недостатком воды, но и с песчаной бурей.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
В этом году участникам фестиваля пришлось справляться не только с недостатком воды, но и с песчаной бурей.
© REUTERS / Jim UrquhartНа протяжении всего фестиваля на нескольких площадках круглосуточно работают диджеи.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
На протяжении всего фестиваля на нескольких площадках круглосуточно работают диджеи.
© REUTERS / Jim BourgМногие участники Burning Man специально к фестивалю создают специальный, фантастический тюнинг для своих машин, иногда буквально, собирая их заново.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Многие участники Burning Man специально к фестивалю создают специальный, фантастический тюнинг для своих машин, иногда буквально, собирая их заново.
© REUTERS / Jim UrquhartДа и костюмы многих участников фестиваля являются своеобразными произведениями искусства.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Да и костюмы многих участников фестиваля являются своеобразными произведениями искусства.
© REUTERS / Jim UrquhartКаждый год участникам фестиваля выдаются гранты на создание арт-объектов.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Каждый год участникам фестиваля выдаются гранты на создание арт-объектов.
© REUTERS / Jim BourgВыступление артистов из труппы "Осознание идентичности - семья" во время песчаной бури на фестивале Burning Man в Неваде.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Выступление артистов из труппы "Осознание идентичности - семья" во время песчаной бури на фестивале Burning Man в Неваде.
© REUTERS / Jim UrquhartУчастники шуточного забега Заек на фестивале Burning Man в Неваде.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Участники шуточного забега Заек на фестивале Burning Man в Неваде.
© REUTERS / Jim UrquhartВ этом году в пустыню Блэк-Рок приехали больше 75 тысяч человек.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
В этом году в пустыню Блэк-Рок приехали больше 75 тысяч человек.
© REUTERS / Jim BourgНесмотря на расслабленную атмосферу фестиваля все гости знают основное правило мероприятия: каждый, кто приехал в пустыню, должен позаботиться о себе сам. Прежде, чем ехать на Burning Man, надо обеспечить себя едой, водой и местом для ночлега.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Несмотря на расслабленную атмосферу фестиваля все гости знают основное правило мероприятия: каждый, кто приехал в пустыню, должен позаботиться о себе сам. Прежде, чем ехать на Burning Man, надо обеспечить себя едой, водой и местом для ночлега.
© REUTERS / Jim UrquhartНа фестивале приветствуется любой способ самовыражения "бернера", главное - чтобы он не наносил никому вреда.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
На фестивале приветствуется любой способ самовыражения "бернера", главное - чтобы он не наносил никому вреда.
© REUTERS / Jim BourgВ последний день фестиваля участники зачищают территорию: уничтожают большинство арт-объектов и убирают весь мусор.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
В последний день фестиваля участники зачищают территорию: уничтожают большинство арт-объектов и убирают весь мусор.
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Художники, артисты, музыканты и просто любители нестандартного отдыха собрались в эти дни в пустыне Блэк-Рок, чтобы принять участие в самом известном фестивале мира "Burning Man" ("Горящий человек"). Песчаная буря, космические инсталляции и самые нестандартные костюмы — в фотоленте Ria.ru.

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