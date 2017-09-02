Burning Man. Как выглядит самый модный фестиваль планеты

Несмотря на расслабленную атмосферу фестиваля все гости знают основное правило мероприятия: каждый, кто приехал в пустыню, должен позаботиться о себе сам. Прежде, чем ехать на Burning Man, надо обеспечить себя едой, водой и местом для ночлега.