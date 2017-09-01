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Рабочая поездка Владимира Путина в Ярославскую область

19:3801.09.2017
(обновлено: 19:47 01.09.2017)
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Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017
Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремленная в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках ПроеКТОриЯ в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами после участия во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин на теплоходе Россия. 1 сентября 2017
Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017
Врио главы Ярославской области Дмитрий Миронов передал Путину открытку от первоклассницы. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ День знаний президент России побывал в Ярославле, где встретился с главой области и провел Всероссийский открытый урок.Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи в аэропорту Туношна Ярославля. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В День знаний президент России побывал в Ярославле, где встретился с главой области и провел Всероссийский открытый урок.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время поездки президент посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею и сфотографировался с детской командой "Локомотив".Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время поездки президент посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею и сфотографировался с детской командой "Локомотив".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин зашел в тренировочный зал училища, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты отрабатывают точность броска клюшкой. Глава государства решил опробовать этот тренажер и с первого раза забил гол в верхний угол "ворот".Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин зашел в тренировочный зал училища, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты отрабатывают точность броска клюшкой. Глава государства решил опробовать этот тренажер и с первого раза забил гол в верхний угол "ворот".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент пообщался с юными хоккеистами, которые подарили ему именную хоккейную футболку.Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент пообщался с юными хоккеистами, которые подарили ему именную хоккейную футболку.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" президент провел Всероссийском открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Путин рассказал школьникам старших классов о важности выбора профессии и своего жизненного пути.Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремленная в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" президент провел Всероссийском открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Путин рассказал школьникам старших классов о важности выбора профессии и своего жизненного пути.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время открытого урока ученики из разных регионов смогли по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках ПроеКТОриЯ в Ярославле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время открытого урока ученики из разных регионов смогли по телемосту пообщаться с президентом и поделиться с ним своими предположениями, какие из направлений являются в России наиболее перспективными и требующими особого внимания.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин со студентами после окончания всероссийского открытого урока в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.Президент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами после участия во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин со студентами после окончания всероссийского открытого урока в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на теплоходе "Россия".Президент РФ Владимир Путин на теплоходе Россия. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на теплоходе "Россия".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент на выставке Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент на выставке Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в культурно-спортивном комплексе "Арена 2000" в Ярославле.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту открытку с пожеланием от первоклассницы Полины Жаворонковой.Врио главы Ярославской области Дмитрий Миронов передал Путину открытку от первоклассницы. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов передал президенту открытку с пожеланием от первоклассницы Полины Жаворонковой.
Президент РФ Владимир Путин с юными хоккеистами во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в ЯрославлеРабочая поездка Владимира Путина в Ярославскую область19:3801.09.2017
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В День знаний президент России побывал в Ярославле, где обсудил со школьниками будущее России и опробовал тренажер для дриблинга в училище олимпийского резерва по хоккею. Встречи Путина во время поездки в Ярославскую область — в фотоленте Ria.ru

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