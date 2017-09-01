"Звезда и магнолия": жизнь самой закрытой столицы мира
15:5201.09.2017
(обновлено: 15:53 01.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНазвание этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.
Название этой серии снимков - "Звезда и магнолия" - включает в себя два символа, важных для любого гражданина Северной Кореи. Звезда, изображенная на флаге и гербе КНДР, символизирует светлое будущее корейского народа, борющегося за строительство процветающего социалистического государства, за свершение революционного дела чучхе. Магнолия считается национальным цветком КНДР. Ее изображение красуется на ордене Ким Ир Сена - высшей награды страны, а также на знаменитом северокорейском Монументе идей чучхе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШкольники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
Школьники на церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Участники парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
Парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСолдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.
Солдаты Корейской народной армии и жители Пхеньяна на стадионе имени Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
Военнослужащие на территории музея Ким Ир Сена в Мангендэ в провинции Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
Сотрудники безопасности перед началом фейерверка в честь 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Зрители во время гала-концерта в честь 100-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Серия снимков "Звезда и магнолия" фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева завоевала бронзу в номинации "Проблема" на ежегодном конкурсе фотографии "Прямой взгляд", проводимом Центром документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре в Москве. Жизнь самой закрытой столицы мира — в фотоленте Ria.ru.
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