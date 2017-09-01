Снова в школу: День знаний в России

Более, чем у 15 миллионов российских школьников 1 сентября начался новый учебный год. Первые звонки, тонны цветов и белые банты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году обучение в школах по всей стране начинают почти два миллиона первоклашек.
В этом году обучение в школах по всей стране начинают почти два миллиона первоклашек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ День знаний во всех российских школах пройдет тематический урок "Россия, устремленная в будущее".
В День знаний во всех российских школах пройдет тематический урок "Россия, устремленная в будущее".
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС 1 сентября более чем в 40 тысячах учебных заведений России проведут Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности.
Сотрудники МЧС 1 сентября более чем в 40 тысячах учебных заведений России проведут Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраты родителей на школьную форму для ребенка в 2017 году в среднем составили порядка десяти тысяч рублей.
Траты родителей на школьную форму для ребенка в 2017 году в среднем составили порядка десяти тысяч рублей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ этом учебном году в обязательную школьную программу вошли занятия по астрономии.
В этом учебном году в обязательную школьную программу вошли занятия по астрономии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское
президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
Учащиеся филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское
президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченица первого класса гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний.
Ученица первого класса гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Минобрнауки пообещали, что в этом учебном году в российских школах откроются шахматные кружки.
В Минобрнауки пообещали, что в этом учебном году в российских школах откроются шахматные кружки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСемья провожает первоклассника в школу поселка Калиново в Свердловской области.
Семья провожает первоклассника в школу поселка Калиново в Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДень знаний в школе поселка Калиново в Свердловской области.
День знаний в школе поселка Калиново в Свердловской области.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПервоклассники на праздничной линейке в средней школе поселка городского типа Атамановка Читинского района Забайкальского края в День знаний.
Первоклассники на праздничной линейке в средней школе поселка городского типа Атамановка Читинского района Забайкальского края в День знаний.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкОбразовательный центр №2 Челябинска в этом году впервые принимает первоклассников.
Образовательный центр №2 Челябинска в этом году впервые принимает первоклассников.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСогласно планам Минобрнауки, в новом учебном году во многих школах страны должны появится театральные, музыкальные, технические и спортивные кружки
Согласно планам Минобрнауки, в новом учебном году во многих школах страны должны появится театральные, музыкальные, технические и спортивные кружки
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУченики новой открывшейся в микрорайоне Фонтаны в Симферополе школы № 44 на торжественной линейке.
Ученики новой открывшейся в микрорайоне Фонтаны в Симферополе школы № 44 на торжественной линейке.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкПервый звонок и торжественная линейка в московской школе №1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова.
Первый звонок и торжественная линейка в московской школе №1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВоздушные шары, которые выпустили в небо во время торжественной линейки ученики школы №117 в Москве.
Воздушные шары, которые выпустили в небо во время торжественной линейки ученики школы №117 в Москве.
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