Празднование Курбан-байрама

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. "Таким образом, всему человечеству было указано не проливать кровь человеческую, не отнимать жизнь у человека, так как это прерогатива только Всевышнего, который дает нам жизнь. И с этого времени люди выполняют обряд жертвоприношения, вспоминая историю Ибрахима и Исмаила", - объяснил духовный смысл праздника глава Совета Муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.