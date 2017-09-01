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Празднование Курбан-байрама

14:4001.09.2017
(обновлено: 14:43 01.09.2017)
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. 1 сентября 2017
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева в Новосибирске. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута. 1 сентября 2017
Книга в руках мусульманина, пришедшего в Соборную мечеть города Усть-Джегута в день праздника жертвоприношения. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута. 1 сентября 2017
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Жертвенные бараны у мечети Аль-Марджани в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. 1 сентября 2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Приготовление плова в комплексе по забою жертвенных животных в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. "Праздник жертвоприношения", или Ид аль-адха – один из двух основных в исламе.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. "Праздник жертвоприношения", или Ид аль-адха – один из двух основных в исламе.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. В этот день верующие вспоминают о повелении Всевышнего пророку Ибрахиму (Аврааму) принести в жертву своего сына. Тот послушался, Бог оценил верность Ибрахима и повелел впредь не совершать человеческих жертв.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. В этот день верующие вспоминают о повелении Всевышнего пророку Ибрахиму (Аврааму) принести в жертву своего сына. Тот послушался, Бог оценил верность Ибрахима и повелел впредь не совершать человеческих жертв.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. "Таким образом, всему человечеству было указано не проливать кровь человеческую, не отнимать жизнь у человека, так как это прерогатива только Всевышнего, который дает нам жизнь. И с этого времени люди выполняют обряд жертвоприношения, вспоминая историю Ибрахима и Исмаила", - объяснил духовный смысл праздника глава Совета Муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. "Таким образом, всему человечеству было указано не проливать кровь человеческую, не отнимать жизнь у человека, так как это прерогатива только Всевышнего, который дает нам жизнь. И с этого времени люди выполняют обряд жертвоприношения, вспоминая историю Ибрахима и Исмаила", - объяснил духовный смысл праздника глава Совета Муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКурбан-байрам знаменует собой окончание месяца зуль-хиджа, в который совершается хадж - паломничество в Мекку, обязательное для каждого мусульманина.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Курбан-байрам знаменует собой окончание месяца зуль-хиджа, в который совершается хадж - паломничество в Мекку, обязательное для каждого мусульманина.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этот день верующие читают "такбиры" - особые восхваления Всевышнему.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В этот день верующие читают "такбиры" - особые восхваления Всевышнему.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на улице Мира в Новосибирске. Рано утром верующие собираются в мечетях на праздничный намаз.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева в Новосибирске. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на улице Мира в Новосибирске. Рано утром верующие собираются в мечетях на праздничный намаз.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Курбан-байрам верующим выделяются специальные площадки для проведения молитв.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Курбан-байрам верующим выделяются специальные площадки для проведения молитв.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦентром торжеств в Москве стала Соборная мечеть на Проспекте мира.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центром торжеств в Москве стала Соборная мечеть на Проспекте мира.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкКнига в руках мусульманина, пришедшего в Соборную мечеть города Усть-Джегута в день праздника жертвоприношения. Считается, что в это время нужно уделить особое внимание молитве и добрым делам.Книга в руках мусульманина, пришедшего в Соборную мечеть города Усть-Джегута в день праздника жертвоприношения. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Книга в руках мусульманина, пришедшего в Соборную мечеть города Усть-Джегута в день праздника жертвоприношения. Считается, что в это время нужно уделить особое внимание молитве и добрым делам.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПразднование Курбан-байрама продлится три дня.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Соборной мечети города Усть-Джегута. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Празднование Курбан-байрама продлится три дня.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖертвенные бараны у мечети Аль-Марджани в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам.Жертвенные бараны у мечети Аль-Марджани в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Жертвенные бараны у мечети Аль-Марджани в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПриготовление плова в комплексе по забою жертвенных животных в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Мясо жертвенных животных делится на три части. Одну часть оставляют себе, другой угощают гостей и всех желающих, а третья идет нуждающимся.Приготовление плова в комплексе по забою жертвенных животных в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Приготовление плова в комплексе по забою жертвенных животных в Казани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Мясо жертвенных животных делится на три части. Одну часть оставляют себе, другой угощают гостей и всех желающих, а третья идет нуждающимся.
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Празднование Курбан-байрама российскими мусульманами – в фотоленте ria.ru

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