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Лучшие фото недели: победа Шараповой, карибский карнавал и праздник Огня
15:2101.09.2017
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© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix Выступление американское группы Fifth Harmony на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.
Выступление американское группы Fifth Harmony на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.
© AP Photo / Alberto Saiz"Великий бой помидорами" во время праздника Ла Томатина в испанском городе Буньоль.
© AP Photo / Alberto Saiz
"Великий бой помидорами" во время праздника Ла Томатина в испанском городе Буньоль.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Российская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
Ученики первых классов гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
© AFP 2017 / Bandar AldandaniПаломники во время хаджа совершают вечернюю молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
Паломники во время хаджа совершают вечернюю молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
© REUTERS / Mark J. Rebilas-USA TODAYБой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.
Бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Thaier Al-SudaniСтолкновения объединенной иракской армии и шиитских отрядов Народного ополчения с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в районе Телль-Афар, Ирак.
Столкновения объединенной иракской армии и шиитских отрядов Народного ополчения с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в районе Телль-Афар, Ирак.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЖелезнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом шесть тысяч тонн на этой неделе была поднята до проектной высоты и закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря.
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом шесть тысяч тонн на этой неделе была поднята до проектной высоты и закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске.
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске.
© REUTERS / Adrees LatifМестные жители ждут эвакуации на одной из улиц Хьюстона после шторма "Харви".
Местные жители ждут эвакуации на одной из улиц Хьюстона после шторма "Харви".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы международного военно-технического форума "Армия-2017" в Московской области.
Участницы международного военно-технического форума "Армия-2017" в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
© REUTERS / Andres Martinez Casares Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил показывает женщине, как использовать винтовку, во время военных учений в Каракасе, Венесуэла.
Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил показывает женщине, как использовать винтовку, во время военных учений в Каракасе, Венесуэла.
© Роскосмос/Сергей РязанскийРоскосмос опубликовал фотографию вулкана Ключевская сопка, сделанную в момент выброса столба пепла.
Роскосмос опубликовал фотографию вулкана Ключевская сопка, сделанную в момент выброса столба пепла.
© REUTERS / USA TODAY Sports/Robert DeutschРоссийская теннисистка Мария Шарапова победила вторую ракетку мира Симону Халеп в первом раунде US Open.
Российская теннисистка Мария Шарапова победила вторую ракетку мира Симону Халеп в первом раунде US Open.
© AFP 2017 / Alain Jocard/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" на аэродроме "Кубинка".
Выступление пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" на аэродроме "Кубинка".
© REUTERS / Paulo WhitakerПоказ пляжной коллекции дизайнера Амира Слама в рамках Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
Показ пляжной коллекции дизайнера Амира Слама в рамках Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
© REUTERS / Heino Kalis Праздник Огня во время ежегодного фестиваля "Корда" в деревушке Патерна в пригороде Валенсии, Испания.
Праздник Огня во время ежегодного фестиваля "Корда" в деревушке Патерна в пригороде Валенсии, Испания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая овса в Искитимском районе Новосибирской области.
Уборка урожая овса в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России тушит пожар в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске.
© МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС России тушит пожар в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске.
© REUTERS / Faisal MahmoodДевочка стоит около овец, выставленных на продажу, накануне праздника Курбан-байрам в Пакистане.
Девочка стоит около овец, выставленных на продажу, накануне праздника Курбан-байрам в Пакистане.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© AP Photo / Vincent YuПрохожие на одной из улиц Гонконга во время тропического шторма "Пакхар".
© AP Photo / Vincent Yu
Прохожие на одной из улиц Гонконга во время тропического шторма "Пакхар".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© AP Photo / Tim IrelandУчастницы ежегодного карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
© AP Photo / Tim Ireland
Участницы ежегодного карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
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