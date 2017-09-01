США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: победа Шараповой, карибский карнавал и праздник Огня

15:2101.09.2017
0310
Группа Fifth Harmony во время выступления на 2017 MTV Video Music Awards. 27 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Бой Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
Столкновения иракской армии шиитских отрядов с боевиками ИГ в Тале Афар, Ирак
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске
Местные жители ждут эвакуации на улице Хьюстона после шторма Харви. 27 августа 2017
Посетительницы на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Участница Международного фестиваля бодиарта в Тэгу, Южная Корея
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей Ретрофест в Сокольниках. 26 августа 2017
Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил учит женщину использовать винтовку во время военных учений в Каракасе, Венесуэла
Вулкан Ключевская сопка выбрасывает столб пепла. Август 2017
Российская теннисистка Мария Шарапова радуется своей победе над румынкой Симоной Халеп на Открытом чемпионате США
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже. 30 августа 2017 года
Выступление пилотажной группы ВКС России Стрижи на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Показ коллекции Amir Slama в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Праздник Огня в Валенсии, Испания
Уборка урожая овса в Новосибирской области
Церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
Девочка около овец, выставленных на продажу в преддверии праздника Курбан-байрам в Пакистане
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский
Тропический шторм Пакхар в Гонконге. 27 августа 2017
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix Выступление американское группы Fifth Harmony на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.Группа Fifth Harmony во время выступления на 2017 MTV Video Music Awards. 27 августа 2017
© AFP 2017 / Jean-Baptiste Lacroix 
Выступление американское группы Fifth Harmony на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.
© AP Photo / Alberto Saiz"Великий бой помидорами" во время праздника Ла Томатина в испанском городе Буньоль.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
"Великий бой помидорами" во время праздника Ла Томатина в испанском городе Буньоль.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний.Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска перед началом торжественной линейки посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученики первых классов гимназии №1 Новосибирска перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
© AFP 2017 / Bandar AldandaniПаломники во время хаджа совершают вечернюю молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© AFP 2017 / Bandar Aldandani
Паломники во время хаджа совершают вечернюю молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
© REUTERS / Mark J. Rebilas-USA TODAYБой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.Бой Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
© REUTERS / Mark J. Rebilas-USA TODAY
Бой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Thaier Al-SudaniСтолкновения объединенной иракской армии и шиитских отрядов Народного ополчения с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в районе Телль-Афар, Ирак.Столкновения иракской армии шиитских отрядов с боевиками ИГ в Тале Афар, Ирак
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
Столкновения объединенной иракской армии и шиитских отрядов Народного ополчения с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в районе Телль-Афар, Ирак.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЖелезнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом шесть тысяч тонн на этой неделе была поднята до проектной высоты и закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря.Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом шесть тысяч тонн на этой неделе была поднята до проектной высоты и закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске.Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске.
© REUTERS / Adrees LatifМестные жители ждут эвакуации на одной из улиц Хьюстона после шторма "Харви".Местные жители ждут эвакуации на улице Хьюстона после шторма Харви. 27 августа 2017
© REUTERS / Adrees Latif
Местные жители ждут эвакуации на одной из улиц Хьюстона после шторма "Харви".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы международного военно-технического форума "Армия-2017" в Московской области.Посетительницы на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участницы международного военно-технического форума "Армия-2017" в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
© AFP 2017 / Ed JonesОдна из конкурсанток на Международном фестивале бодиарта в Тэгу, Южная Корея.Участница Международного фестиваля бодиарта в Тэгу, Южная Корея
© AFP 2017 / Ed Jones
Одна из конкурсанток на Международном фестивале бодиарта в Тэгу, Южная Корея.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей Ретрофест в Сокольниках. 26 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
© REUTERS / Andres Martinez Casares Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил показывает женщине, как использовать винтовку, во время военных учений в Каракасе, Венесуэла.Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил учит женщину использовать винтовку во время военных учений в Каракасе, Венесуэла
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Служащий Национальных боливарианских вооруженных сил показывает женщине, как использовать винтовку, во время военных учений в Каракасе, Венесуэла.
© Роскосмос/Сергей РязанскийРоскосмос опубликовал фотографию вулкана Ключевская сопка, сделанную в момент выброса столба пепла.Вулкан Ключевская сопка выбрасывает столб пепла. Август 2017
© Роскосмос/Сергей Рязанский
Роскосмос опубликовал фотографию вулкана Ключевская сопка, сделанную в момент выброса столба пепла.
© REUTERS / USA TODAY Sports/Robert DeutschРоссийская теннисистка Мария Шарапова победила вторую ракетку мира Симону Халеп в первом раунде US Open.Российская теннисистка Мария Шарапова радуется своей победе над румынкой Симоной Халеп на Открытом чемпионате США
© REUTERS / USA TODAY Sports/Robert Deutsch
Российская теннисистка Мария Шарапова победила вторую ракетку мира Симону Халеп в первом раунде US Open.
© AFP 2017 / Alain Jocard/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже. 30 августа 2017 года
© AFP 2017 / Alain Jocard/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей собакой Немо в Елисейском дворце в Париже.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" на аэродроме "Кубинка".Выступление пилотажной группы ВКС России Стрижи на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выступление пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" на аэродроме "Кубинка".
© REUTERS / Paulo WhitakerПоказ пляжной коллекции дизайнера Амира Слама в рамках Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.Показ коллекции Amir Slama в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Показ пляжной коллекции дизайнера Амира Слама в рамках Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
© REUTERS / Heino Kalis Праздник Огня во время ежегодного фестиваля "Корда" в деревушке Патерна в пригороде Валенсии, Испания.Праздник Огня в Валенсии, Испания
© REUTERS / Heino Kalis
Праздник Огня во время ежегодного фестиваля "Корда" в деревушке Патерна в пригороде Валенсии, Испания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая овса в Искитимском районе Новосибирской области.Уборка урожая овса в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая овса в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России тушит пожар в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России тушит пожар в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске.
© REUTERS / Faisal MahmoodДевочка стоит около овец, выставленных на продажу, накануне праздника Курбан-байрам в Пакистане.Девочка около овец, выставленных на продажу в преддверии праздника Курбан-байрам в Пакистане
© REUTERS / Faisal Mahmood
Девочка стоит около овец, выставленных на продажу, накануне праздника Курбан-байрам в Пакистане.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© AP Photo / Vincent YuПрохожие на одной из улиц Гонконга во время тропического шторма "Пакхар".Тропический шторм Пакхар в Гонконге. 27 августа 2017
© AP Photo / Vincent Yu
Прохожие на одной из улиц Гонконга во время тропического шторма "Пакхар".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© AP Photo / Tim IrelandУчастницы ежегодного карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AP Photo / Tim Ireland
Участницы ежегодного карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллЛучшие фото недели: победа Шараповой, карибский карнавал и праздник Огня15:2101.09.2017
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017Празднование Курбан-байрама14:4001.09.2017
Ученики гимназии №26 города Омска в классе после торжественной линейки посвященной Дню знанийСнова в школу: День знаний в России14:0001.09.2017
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей Ретрофест в Сокольниках. 26 августа 2017Лучшие фотографии августа12:5001.09.2017
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос. 17 августа 2017Космические новости августа в фотографиях08:0001.09.2017
Теннисистка Мария ШараповаСовременники, названные самыми влиятельными россиянами столетия14:4531.08.2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017Томатное безумие в Буньоле13:5831.08.2017
Актер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваляОткрытие Венецианского кинофестиваля12:1631.08.2017
Показ коллекции Triya в рамках Недели моды в Сан-ПаулуПляжная мода Латинской Америки на San Paulo Fashion Week16:2030.08.2017
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллЧудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала16:5029.08.2017
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена