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Лучшие фото РИА Новости, август 2017 года

12:5001.09.2017
0370
На фестивале светового искусства Ночь света в Гатчине. Парк сновидений на территории парка Гатчинского музея-заповедника
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса Миссис Россия 2017 в театрально-концертном зале Мир в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
Участники во время Международного Рыцарского Фестиваля Генуэзский шлем в Судаке
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в КрымПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Армейские международные игры Рембат в Омской области
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты
Игрок ПФК ЦСКА Алан Дзагоев в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Рубин (Казань)
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи на международном конкурсе Отличники войсковой разведки Международных армейских игр
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
Скульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае
Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе
Лидер группы Бригада С Гарик Сукачев и лидер группы Серьга Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта Extreme Крым - 2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Подтопленный дом в Уссурийске
Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
Уборка урожая овса на полях АО Птицефабрика Евсинская в Искитимском районе Новосибирской области
Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017
Самолеты Як-52 пилотажной группы Открытое небо в Новосибирской области
Мужчина тушит пожар в жилом секторе Ростова-на-Дону
Собака на поводке и голуби на улице Саранска
Жители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии
Окончание строительства марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ Леди Л в Санкт-Петербурге
На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей Ретрофест в Сокольниках. 26 августа 2017
Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнсталляция на фестивале светового искусства "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".На фестивале светового искусства Ночь света в Гатчине. Парк сновидений на территории парка Гатчинского музея-заповедника
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Инсталляция на фестивале светового искусства "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПолина Диброва, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса Миссис Россия 2017 в театрально-концертном зале Мир в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Полина Диброва, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Международного Рыцарского Фестиваля "Генуэзский шлем" в Судаке.Участники во время Международного Рыцарского Фестиваля Генуэзский шлем в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Участники Международного Рыцарского Фестиваля "Генуэзский шлем" в Судаке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвезды в небе над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звезды в небе над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДарья Клишина выступает на квалификационных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.Дарья Клишина (АNA) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Дарья Клишина выступает на квалификационных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party - 2017.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в КрымПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party - 2017.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России на бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1 во время военно-спортивной эстафеты на международном конкурсе профессионального мастерства "Рембат" на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.Армейские международные игры Рембат в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военнослужащие Вооруженных сил России на бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1 во время военно-спортивной эстафеты на международном конкурсе профессионального мастерства "Рембат" на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЖелезнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгровой момент матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Рубин" (Казань).Игрок ПФК ЦСКА Алан Дзагоев в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Рубин (Казань)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Игровой момент матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Рубин" (Казань).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле.Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Коктебеле.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" Международных армейских игр в Новосибирской области.Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа Выход разведывательного соединения в район сбора после выполнения задачи на международном конкурсе Отличники войсковой разведки Международных армейских игр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" Международных армейских игр в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСкульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае.Скульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Скульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидеры групп "Бригада С" и "Серьга" Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.Лидер группы Бригада С Гарик Сукачев и лидер группы Серьга Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Лидеры групп "Бригада С" и "Серьга" Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкФлайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта Extreme Крым - 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМеждународная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017.На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party - 2017.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party - 2017.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате сильнейших ливней Уссурийск и шесть сел оказались затопленными, в городе вводили режим ЧС.Подтопленный дом в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В результате сильнейших ливней Уссурийск и шесть сел оказались затопленными, в городе вводили режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017".Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк Т-72Б3 на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая овса на полях АО "Птицефабрика "Евсинская" в Искитимском районе Новосибирской области.Уборка урожая овса на полях АО Птицефабрика Евсинская в Искитимском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая овса на полях АО "Птицефабрика "Евсинская" в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкСамолеты Як-52 пилотажной группы "Открытое небо" во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.Самолеты Як-52 пилотажной группы Открытое небо в Новосибирской области
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Открытое небо" во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМужчина тушит дом во время крупного пожара в Ростове-на-Дону.Мужчина тушит пожар в жилом секторе Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчина тушит дом во время крупного пожара в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрогулка собаки на одной из улиц Саранска.Собака на поводке и голуби на улице Саранска
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прогулка собаки на одной из улиц Саранска.
© Sputnik / Наталья АйирянПерейти в фотобанкЖители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии.Жители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии
© Sputnik / Наталья Айирян
Перейти в фотобанк
Жители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОкончание строительства 69-футовой марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ "Леди Л" на верфи исторического судостроения в поселке Лахта в Санкт-Петербурге.Окончание строительства марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ Леди Л в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Окончание строительства 69-футовой марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ "Леди Л" на верфи исторического судостроения в поселке Лахта в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей Ретрофест в Сокольниках. 26 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧемпионат России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.Участники чемпионата России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Чемпионат России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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