Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, август 2017 года
12:5001.09.2017
03700
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнсталляция на фестивале светового искусства "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
Инсталляция на фестивале светового искусства "Ночь света в Гатчине. Парк сновидений".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПолина Диброва, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
Полина Диброва, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
Президент России Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Международного Рыцарского Фестиваля "Генуэзский шлем" в Судаке.
Участники Международного Рыцарского Фестиваля "Генуэзский шлем" в Судаке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвезды в небе над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
Звезды в небе над Краснодарским краем во время метеорного потока Персеиды.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДарья Клишина выступает на квалификационных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Дарья Клишина выступает на квалификационных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party - 2017.
Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party - 2017.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России на бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1 во время военно-спортивной эстафеты на международном конкурсе профессионального мастерства "Рембат" на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Военнослужащие Вооруженных сил России на бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1 во время военно-спортивной эстафеты на международном конкурсе профессионального мастерства "Рембат" на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Российская спортсменка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в финальных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЖелезнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.
Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгровой момент матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Рубин" (Казань).
Игровой момент матча 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Рубин" (Казань).
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" Международных армейских игр в Новосибирской области.
Военнослужащие вооруженных сил Зимбабве во время пятого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки" Международных армейских игр в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Участницы команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСкульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае.
Скульптор и художник Даши Намдаков в родном селе Укурик в Забайкальском крае.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидеры групп "Бригада С" и "Серьга" Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
Лидеры групп "Бригада С" и "Серьга" Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкФлайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
Флайбордист на фестивале экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМеждународная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017.
Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПразднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party - 2017.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party - 2017.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате сильнейших ливней Уссурийск и шесть сел оказались затопленными, в городе вводили режим ЧС.
В результате сильнейших ливней Уссурийск и шесть сел оказались затопленными, в городе вводили режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017".
Танк Т-72Б3 на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая овса на полях АО "Птицефабрика "Евсинская" в Искитимском районе Новосибирской области.
Уборка урожая овса на полях АО "Птицефабрика "Евсинская" в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
Президент России Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкСамолеты Як-52 пилотажной группы "Открытое небо" во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Открытое небо" во время авиашоу на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМужчина тушит дом во время крупного пожара в Ростове-на-Дону.
Мужчина тушит дом во время крупного пожара в Ростове-на-Дону.
© Sputnik / Наталья АйирянПерейти в фотобанкЖители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии.
© Sputnik / Наталья Айирян
Жители Цхинвала во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий в Южной Осетии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОкончание строительства 69-футовой марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ "Леди Л" на верфи исторического судостроения в поселке Лахта в Санкт-Петербурге.
Окончание строительства 69-футовой марсельной шхуны проекта ГРУМАНТ "Леди Л" на верфи исторического судостроения в поселке Лахта в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
Участница седьмого фестиваля старинных автомобилей "Ретрофест" в Сокольниках.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧемпионат России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
Чемпионат России по парапланеризму в поселке Юца Ставропольского края.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+