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Космические новости в фотографиях, август 2017 года
08:0001.09.2017
(обновлено: 08:26 01.09.2017)
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© NASA / JPL/University of ArizonaНАСА опубликовало снимок снежных дюн на северном полушарии Марса. Этот эффект получается, когда сформировавшиеся на поверхности планеты льды начинают раскалываться из-за повышения температур, и на поверхность выходят пески, скрытые под ними.
НАСА опубликовало снимок снежных дюн на северном полушарии Марса. Этот эффект получается, когда сформировавшиеся на поверхности планеты льды начинают раскалываться из-за повышения температур, и на поверхность выходят пески, скрытые под ними.
© NASA / Carla ThomasЭффект бриллиантового кольца, который можно было наблюдать во время полного солнечного затмения 21 августа.
Эффект бриллиантового кольца, который можно было наблюдать во время полного солнечного затмения 21 августа.
© NASA / Randy BresnikАмериканский астронавт Рэндольф Брезник сфотографировал формирование супертайфуна Noru в Тихом океане с борта МКС.
Американский астронавт Рэндольф Брезник сфотографировал формирование супертайфуна Noru в Тихом океане с борта МКС.
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán DoranБлагодаря камере JunoCam и зонду Juno удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.
Благодаря камере JunoCam и зонду Juno удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНа этом снимке хорошо видно, каких успехов в изучении спутника Сатурна Титана удалось добиться благодаря работе космического аппарата "Кассини". Его радар, инфракрасный спектрометр и тепловизоры проникают сквозь завесу из углеводородов (слева) и позволяют рассмотреть всю поверхность Титана.
На этом снимке хорошо видно, каких успехов в изучении спутника Сатурна Титана удалось добиться благодаря работе космического аппарата "Кассини". Его радар, инфракрасный спектрометр и тепловизоры проникают сквозь завесу из углеводородов (слева) и позволяют рассмотреть всю поверхность Титана.
© ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории.
© ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок территории Намибии, сделанный с борта МКС. "Вот так красочно выглядят пески Намибии. Чем-то даже Марс напоминает, а вы как думаете? ;)", - написал космонавт в комментарии к снимку.
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал снимок территории Намибии, сделанный с борта МКС. "Вот так красочно выглядят пески Намибии. Чем-то даже Марс напоминает, а вы как думаете? ;)", - написал космонавт в комментарии к снимку.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteСнимок, сделанный аппаратом "Кассини", одного из спутников Сатурна Прометея, скрытого в кольце планеты-гиганта. В момент съемки "Кассини" находился за Сатурном и Прометеем, поэтому большая его часть оказалась в тени.
Снимок, сделанный аппаратом "Кассини", одного из спутников Сатурна Прометея, скрытого в кольце планеты-гиганта. В момент съемки "Кассини" находился за Сатурном и Прометеем, поэтому большая его часть оказалась в тени.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ночь с 12 на 13 августа в разных регионах мира в небе можно было наблюдать самую активную фазу яркого метеорного потока Персеиды. В небе сгорали до 150 метеоров в час.
В ночь с 12 на 13 августа в разных регионах мира в небе можно было наблюдать самую активную фазу яркого метеорного потока Персеиды. В небе сгорали до 150 метеоров в час.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
Зонд "Кассини" позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальной обсерватории "Хаббл" удалось сфотографировать почти "невидимые" галактики IC 1727 и NGC 672, которые потеряли свою форму и распались на части в результате столкновения друг с другом.
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальной обсерватории "Хаббл" удалось сфотографировать почти "невидимые" галактики IC 1727 и NGC 672, которые потеряли свою форму и распались на части в результате столкновения друг с другом.
© NASA / Jack FischerКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время 43-го планового выхода в открытый космос. Во время работ Рязанский и Юрчихин провели за бортом семь с половиной часов.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время 43-го планового выхода в открытый космос. Во время работ Рязанский и Юрчихин провели за бортом семь с половиной часов.
© NASA, ESA, and M. Kornmesser // A: Ming Sun (UAH), Serge MeunierЕвропейские астрономы получили фотографии нескольких сверхмассивных черных дыр, поедающих гигантские количества газа и материи в причудливых галактиках-медузах. На фото - художественное изображение галактики-"медузы", поедаемой изнутри сверхмассивной черной дырой.
© NASA, ESA, and M. Kornmesser // A: Ming Sun (UAH), Serge Meunier
Европейские астрономы получили фотографии нескольких сверхмассивных черных дыр, поедающих гигантские количества газа и материи в причудливых галактиках-медузах. На фото - художественное изображение галактики-"медузы", поедаемой изнутри сверхмассивной черной дырой.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители России 7 августа могли наблюдать частичное лунное затмение. Это явление получило также название "кровавой" Луны, поскольку из-за тени Земли спутник приобретал красноватый оттенок.
Жители России 7 августа могли наблюдать частичное лунное затмение. Это явление получило также название "кровавой" Луны, поскольку из-за тени Земли спутник приобретал красноватый оттенок.
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