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Современники, названные самыми влиятельными россиянами столетия

14:4531.08.2017
(обновлено: 14:53 31.08.2017)
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Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной Думе РФ
Всемирно известный русский танцовщик, солист балета Ленинградского академического театра оперы и балета им. Кирова Михаил Барышников
Сооснователь Alphabet (Google) Сергей Брин
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин
Генеральный директор Яндекс Аркадий Волож
Президент и владелец ФК Краснодар Сергей Галицкий
Михаил Сергеевич Горбачев
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Основатель и почётный президент компании Вымпел-Коммуникации, основатель благотворительного фонда Династия Дмитрий Зимин
Декан, факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин
Предприниматель Юрий Мильнер
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
Игрок сборной России Александр Овечкин
Григорий Перельман
Певица Алла Пугачёва
Президент России Владимир Путин
Член комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Ирина Роднина
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Председатель правления ОАО Роснано Анатолий Чубайс
Теннисистка Мария Шарапова
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАкадемик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники Жорес Алферов.Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники Жорес Алферов.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЗвезда мирового балета Михаил Барышников. Ныне является художественным руководителем Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке, занимается фотографией и коллекционированием живописи.Всемирно известный русский танцовщик, солист балета Ленинградского академического театра оперы и балета им. Кирова Михаил Барышников
© РИА Новости / Александр Макаров
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Звезда мирового балета Михаил Барышников. Ныне является художественным руководителем Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке, занимается фотографией и коллекционированием живописи.
© AFP 2017 / Kimihiro HoshinoАмериканский предприниматель и ученый, сооснователь Google Сергей Брин.Сооснователь Alphabet (Google) Сергей Брин
© AFP 2017 / Kimihiro Hoshino
Американский предприниматель и ученый, сооснователь Google Сергей Брин.
CC BY-SA 4.0 / Romanpoet / Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин.Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин
CC BY-SA 4.0 / Romanpoet /
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСооснователь и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож.Генеральный директор Яндекс Аркадий Волож
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сооснователь и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийский предприниматель, меценат, основатель розничной сети "Магнит" и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий.Президент и владелец ФК Краснодар Сергей Галицкий
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российский предприниматель, меценат, основатель розничной сети "Магнит" и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий.
© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкПервый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Александр Поляков
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Первый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации, а ныне президент Сбербанка России Герман Греф.Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации, а ныне президент Сбербанка России Герман Греф.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрограммист, сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Программист, сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУченый-радиотехник, предприниматель, основатель и почетный президент компании "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"), основатель благотворительного фонда "Династия" и соучредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин.Основатель и почётный президент компании Вымпел-Коммуникации, основатель благотворительного фонда Династия Дмитрий Зимин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученый-радиотехник, предприниматель, основатель и почетный президент компании "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"), основатель благотворительного фонда "Династия" и соучредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкономист, бывший министр финансов России, ныне заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель "Комитета гражданских инициатив" и декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.Декан, факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экономист, бывший министр финансов России, ныне заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель "Комитета гражданских инициатив" и декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.
© AFP 2017 / Niklas Halle'nПредприниматель, сооснователь Mail.ru Group, владелец DST Global Юрий Мильнер. Является одним из крупнейших в мире инвесторов в технологический сектор.Предприниматель Юрий Мильнер
© AFP 2017 / Niklas Halle'n
Предприниматель, сооснователь Mail.ru Group, владелец DST Global Юрий Мильнер. Является одним из крупнейших в мире инвесторов в технологический сектор.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, кинорежиссер, сценарист, председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, кинорежиссер, сценарист, председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Стал первым хоккеистом в мире, заключившим контракт более, чем на 100 миллионов долларов.Игрок сборной России Александр Овечкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Стал первым хоккеистом в мире, заключившим контракт более, чем на 100 миллионов долларов.
© Фото : George M. Bergman, BerkeleyРоссийский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, отказавшийся от получения премии в миллион долларов за решение одной из Проблем тысячелетия.Григорий Перельман
© Фото : George M. Bergman, Berkeley
Российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, отказавшийся от получения премии в миллион долларов за решение одной из Проблем тысячелетия.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская эстрадная певица Алла Пугачева, в репертуар которой входит более 500 песен на семи языках. С середины 70-х по начало 90-х Пугачева признавалась лучшей певицей года в СССР.Певица Алла Пугачёва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российская эстрадная певица Алла Пугачева, в репертуар которой входит более 500 песен на семи языках. С середины 70-х по начало 90-х Пугачева признавалась лучшей певицей года в СССР.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Действующий президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, а ныне депутат Госдумы и член Генерального совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина.Член комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Ирина Роднина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, а ныне депутат Госдумы и член Генерального совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбладатель титула "Лучший хоккеист XX века", трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Обладатель титула "Лучший хоккеист XX века", трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОдин из идеологов и руководителей экономических реформ 1990-х годов и реформы российской энергетической системы в 2000-х годах, ныне председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс.Председатель правления ОАО Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Один из идеологов и руководителей экономических реформ 1990-х годов и реформы российской энергетической системы в 2000-х годах, ныне председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОдна из самых успешных теннисисток мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова.Теннисистка Мария Шарапова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Одна из самых успешных теннисисток мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова.
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Журнал Forbes составил список ста самых влиятельных русских, которые жили, работали и творили в период с 1917 по 2017 год. Наши современники: политики, экономисты, ученые и деятели культуры, которые повлияли на жизнь страны, — в фотоленте Ria.ru.

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