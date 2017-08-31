Журнал Forbes составил список ста самых влиятельных русских, которые жили, работали и творили в период с 1917 по 2017 год. Наши современники: политики, экономисты, ученые и деятели культуры, которые повлияли на жизнь страны, — в фотоленте Ria.ru.
Современники, названные самыми влиятельными россиянами столетия
14:4531.08.2017
(обновлено: 14:53 31.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАкадемик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники Жорес Алферов.
Академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники Жорес Алферов.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЗвезда мирового балета Михаил Барышников. Ныне является художественным руководителем Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке, занимается фотографией и коллекционированием живописи.
Звезда мирового балета Михаил Барышников. Ныне является художественным руководителем Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке, занимается фотографией и коллекционированием живописи.
© AFP 2017 / Kimihiro HoshinoАмериканский предприниматель и ученый, сооснователь Google Сергей Брин.
Американский предприниматель и ученый, сооснователь Google Сергей Брин.
CC BY-SA 4.0 / Romanpoet / Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин.
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСооснователь и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож.
Сооснователь и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийский предприниматель, меценат, основатель розничной сети "Магнит" и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий.
Российский предприниматель, меценат, основатель розничной сети "Магнит" и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий.
© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкПервый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
Первый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации, а ныне президент Сбербанка России Герман Греф.
Бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации, а ныне президент Сбербанка России Герман Греф.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрограммист, сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
© AP Photo / Tatan Syuflana
Программист, сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУченый-радиотехник, предприниматель, основатель и почетный президент компании "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"), основатель благотворительного фонда "Династия" и соучредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин.
Ученый-радиотехник, предприниматель, основатель и почетный президент компании "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"), основатель благотворительного фонда "Династия" и соучредитель премии "Просветитель" Дмитрий Зимин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкономист, бывший министр финансов России, ныне заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель "Комитета гражданских инициатив" и декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.
Экономист, бывший министр финансов России, ныне заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель "Комитета гражданских инициатив" и декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.
© AFP 2017 / Niklas Halle'nПредприниматель, сооснователь Mail.ru Group, владелец DST Global Юрий Мильнер. Является одним из крупнейших в мире инвесторов в технологический сектор.
Предприниматель, сооснователь Mail.ru Group, владелец DST Global Юрий Мильнер. Является одним из крупнейших в мире инвесторов в технологический сектор.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, кинорежиссер, сценарист, председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
Актер, кинорежиссер, сценарист, председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссийский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Стал первым хоккеистом в мире, заключившим контракт более, чем на 100 миллионов долларов.
Российский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Стал первым хоккеистом в мире, заключившим контракт более, чем на 100 миллионов долларов.
© Фото : George M. Bergman, BerkeleyРоссийский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, отказавшийся от получения премии в миллион долларов за решение одной из Проблем тысячелетия.
© Фото : George M. Bergman, Berkeley
Российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, отказавшийся от получения премии в миллион долларов за решение одной из Проблем тысячелетия.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская эстрадная певица Алла Пугачева, в репертуар которой входит более 500 песен на семи языках. С середины 70-х по начало 90-х Пугачева признавалась лучшей певицей года в СССР.
Российская эстрадная певица Алла Пугачева, в репертуар которой входит более 500 песен на семи языках. С середины 70-х по начало 90-х Пугачева признавалась лучшей певицей года в СССР.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Действующий президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, а ныне депутат Госдумы и член Генерального совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина.
Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, а ныне депутат Госдумы и член Генерального совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбладатель титула "Лучший хоккеист XX века", трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Обладатель титула "Лучший хоккеист XX века", трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОдин из идеологов и руководителей экономических реформ 1990-х годов и реформы российской энергетической системы в 2000-х годах, ныне председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс.
Один из идеологов и руководителей экономических реформ 1990-х годов и реформы российской энергетической системы в 2000-х годах, ныне председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОдна из самых успешных теннисисток мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова.
Одна из самых успешных теннисисток мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова.
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