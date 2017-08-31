Томатное безумие в Буньоле

© AP Photo / Alberto Saiz

Правила для участников битвы помидоров каждый год одни и те же. На Томатину нельзя приходить со стеклянными бутылками или тяжелыми предметами - они могут стать причиной травм. Нельзя рвать футболки на себе или на других участниках битвы.