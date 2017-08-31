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Томатное безумие в Буньоле

13:5831.08.2017
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Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino KalisКаждый год в последнюю неделю августа в испанском Буньоле проходит праздник Ла Томатина, участники которого съезжаются в город для того, чтобы поучаствовать в великой битве помидорами.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino Kalis
Каждый год в последнюю неделю августа в испанском Буньоле проходит праздник Ла Томатина, участники которого съезжаются в город для того, чтобы поучаствовать в великой битве помидорами.
© AFP 2017 / Jaime ReinaФестиваль длится неделю, во время которой организуются парад, ярмарка, музыкальные представления и конечно же танцы.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AFP 2017 / Jaime Reina
Фестиваль длится неделю, во время которой организуются парад, ярмарка, музыкальные представления и конечно же танцы.
© AP Photo / Alberto SaizВ ночь перед главным томатным боем в Буньоле проводится конкурс на изготовление самой вкусной паэльи.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
В ночь перед главным томатным боем в Буньоле проводится конкурс на изготовление самой вкусной паэльи.
© AFP 2017 / Jaime ReinaНачинается праздник утром, когда десятки грузовиков привозят в город тонны помидоров.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AFP 2017 / Jaime Reina
Начинается праздник утром, когда десятки грузовиков привозят в город тонны помидоров.
© AFP 2017 / Jaime ReinaОфициальным открытием фестиваля становится момент, когда одному из смельчаков удается влезть на столб, предварительно смазанный мылом, и стащить с самой верхушки кусок испанского прошутто.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AFP 2017 / Jaime Reina
Официальным открытием фестиваля становится момент, когда одному из смельчаков удается влезть на столб, предварительно смазанный мылом, и стащить с самой верхушки кусок испанского прошутто.
© REUTERS / Heino KalisВ этом году в главной битве Ла Томатины приняли участие порядка 22 тысяч человек.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino Kalis
В этом году в главной битве Ла Томатины приняли участие порядка 22 тысяч человек.
© AP Photo / Alberto SaizПравила для участников битвы помидоров каждый год одни и те же. На Томатину нельзя приходить со стеклянными бутылками или тяжелыми предметами - они могут стать причиной травм. Нельзя рвать футболки на себе или на других участниках битвы.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
Правила для участников битвы помидоров каждый год одни и те же. На Томатину нельзя приходить со стеклянными бутылками или тяжелыми предметами - они могут стать причиной травм. Нельзя рвать футболки на себе или на других участниках битвы.
© REUTERS / Heino KalisОрганизаторы праздника настойчиво советуют "бойцам" размять помидор в руках, прежде чем в кого-то его бросать. Таким образом можно избежать многочисленных синяков и подбитых глаз.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino Kalis
Организаторы праздника настойчиво советуют "бойцам" размять помидор в руках, прежде чем в кого-то его бросать. Таким образом можно избежать многочисленных синяков и подбитых глаз.
© REUTERS / Heino KalisСогласно правилам Томатины, битва должна закончится в тот момент, когда раздастся второй подряд предупреждающий залп салюта.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino Kalis
Согласно правилам Томатины, битва должна закончится в тот момент, когда раздастся второй подряд предупреждающий залп салюта.
© AP Photo / Alberto SaizОрганизаторы очень советуют участникам приходить на Томатину в старой одежде, с которой после битвы можно будет расстаться без сожаления.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
Организаторы очень советуют участникам приходить на Томатину в старой одежде, с которой после битвы можно будет расстаться без сожаления.
© AFP 2017 / Jaime ReinaПро то, чтобы надеть шлепки на фестиваль, организаторы просят забыть - эта обувь всегда теряется в красном месиве Томатины.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AFP 2017 / Jaime Reina
Про то, чтобы надеть шлепки на фестиваль, организаторы просят забыть - эта обувь всегда теряется в красном месиве Томатины.
© AP Photo / Alberto SaizГлаза от томатной кислоты во время битвы могут спасти очки для плавания.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
Глаза от томатной кислоты во время битвы могут спасти очки для плавания.
© AP Photo / Alberto SaizВо время Томатины в расход идут порядка 160 тонн помидоров.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
Во время Томатины в расход идут порядка 160 тонн помидоров.
© AP Photo / Alberto SaizВ этом году в празднике приняли участие жители почти ста стран мира.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© AP Photo / Alberto Saiz
В этом году в празднике приняли участие жители почти ста стран мира.
© REUTERS / Heino KalisНачало традиции празднования Томатины было положено в 1945 году, этот фестиваль стал 72-ым.Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
© REUTERS / Heino Kalis
Начало традиции празднования Томатины было положено в 1945 году, этот фестиваль стал 72-ым.
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В испанском городе Буньоль прошел традиционный праздник Ла Томатина — веселье, во время которого десятки тысяч участников устраивают сражение, единственным оружием в котором являются помидоры. Главный томатный фестиваль планеты — в фотоленте Ria.ru.

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