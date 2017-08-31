Открытие Венецианского кинофестиваля

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Мэтт Деймон на фестивале представляет сразу две ленты. Помимо комедии "Короче", актер принял участие и в новой режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбион". На фото Деймон со своей женой Лучианой Барросо.