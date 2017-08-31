США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Открытие Венецианского кинофестиваля

12:1631.08.2017
(обновлено: 12:17 31.08.2017)
0310
Актриса Кристен Уиг на открытии Венецианского кинофестиваля
Актриса Жазмин Тринка на открытии Венецианского кинофестиваля
Модель Бьянка Бэлць на открытии Венецианского кинофестиваля
Режиссер Александр Пэйн на открытии Венецианского кинофестиваля
Гости на открытии Венецианского кинофестиваля
Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
Актриса Дезире Ноферини на открытии Венецианского кинофестиваля
Актер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваля
Блогер Элеонора Кариси на открытии Венецианского кинофестиваля
Модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля
Актриса Франческа Каваллин на открытии Венецианского кинофестиваля
Актер Алессандро Борги на открытии Венецианского кинофестиваля
Платье актрисы Ребекки Холл на открытии Венецианского кинофестиваля
Режиссер Йонфань на открытии Венецианского кинофестиваля
Модель Рената Куэртен на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico StinellisФильмом открытием 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче", одну из главных ролей в которой исполнила актриса Кристен Уиг.Актриса Кристен Уиг на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Фильмом открытием 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче", одну из главных ролей в которой исполнила актриса Кристен Уиг.
© AFP 2017 / Tiziana FabiВ состав жюри фестиваля этого года вошла итальянская актриса Жазмин Тринка.Актриса Жазмин Тринка на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
В состав жюри фестиваля этого года вошла итальянская актриса Жазмин Тринка.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteФестиваль открылся 30 августа и продлится до 9 сентября. На фото: итальянская актриса и модель Бьянка Балти.Модель Бьянка Бэлць на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Фестиваль открылся 30 августа и продлится до 9 сентября. На фото: итальянская актриса и модель Бьянка Балти.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteРежиссер Александр Пейн привез на конкурсную программу фестиваля фильм "Короче", в котором герой Мэтта Деймона решает для экономии подвергнуться процедуре уменьшения.Режиссер Александр Пэйн на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Режиссер Александр Пейн привез на конкурсную программу фестиваля фильм "Короче", в котором герой Мэтта Деймона решает для экономии подвергнуться процедуре уменьшения.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteГости на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.Гости на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Гости на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisЖюри 74-го Венецианского кинофестиваля возглавила американская актриса Аннетт Бенинг.Актриса Аннетт Бенинг на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Жюри 74-го Венецианского кинофестиваля возглавила американская актриса Аннетт Бенинг.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteИтальянская актриса Дезире Ноферини перед премьерным показом фильма "Короче".Актриса Дезире Ноферини на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Итальянская актриса Дезире Ноферини перед премьерным показом фильма "Короче".
© AP Photo / Domenico StinellisМэтт Деймон на фестивале представляет сразу две ленты. Помимо комедии "Короче", актер принял участие и в новой режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбион". На фото Деймон со своей женой Лучианой Барросо.Актер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Мэтт Деймон на фестивале представляет сразу две ленты. Помимо комедии "Короче", актер принял участие и в новой режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбион". На фото Деймон со своей женой Лучианой Барросо.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteИтальянский модный блогер Элеонора Кариси.Блогер Элеонора Кариси на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Итальянский модный блогер Элеонора Кариси.
© AP Photo / Domenico StinellisАнгел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля.Модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Ангел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteИтальянская актриса Франческа Каваллин.Актриса Франческа Каваллин на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Итальянская актриса Франческа Каваллин.
© AFP 2017 / Tiziana FabiИтальянский актер Алессандро Борги.Актер Алессандро Борги на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Итальянский актер Алессандро Борги.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteЗвезда фильма "Вики Кристина Барселона" Ребекка Холл позирует фотографам на красной ковровой дорожке Венецианского фестиваля.Платье актрисы Ребекки Холл на открытии Венецианского кинофестиваля
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Звезда фильма "Вики Кристина Барселона" Ребекка Холл позирует фотографам на красной ковровой дорожке Венецианского фестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisКитайский режиссер, сценарист, актер и продюсер Йонфан - член жюри 74-го Венецианского кинофестиваля.Режиссер Йонфань на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Китайский режиссер, сценарист, актер и продюсер Йонфан - член жюри 74-го Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisБразильская модель Рената Куэртен на открытии международного кинофестиваля в Венеции.Модель Рената Куэртен на открытии Венецианского кинофестиваля
© AP Photo / Domenico Stinellis
Бразильская модель Рената Куэртен на открытии международного кинофестиваля в Венеции.
Актер Мэтт Деймон и его жена Лусиана Баррозу на открытии Венецианского кинофестиваляОткрытие Венецианского кинофестиваля12:1631.08.2017
Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-ПаулуПляжная мода Латинской Америки на San Paulo Fashion Week16:2030.08.2017
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллЧудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала16:5029.08.2017
Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля ДПС, обстрелянного злоумышленником в КраснодареРабота следователей на месте нападения на сотрудников ДПС в Краснодаре12:1029.08.2017
Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наукКосмические пейзажи обсерватории РАН09:1829.08.2017
Группа Fifth Harmony во время выступления на MTV Video Music Awards - 2017. 27 августа 2017Эпатажные наряды и рисковые номера на MTV Video Music Awards15:5628.08.2017
Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в МосквеШествие участников фестиваля "Спасская башня"13:4028.08.2017
Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексеПервый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище12:4828.08.2017
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в МосквеЦеремония открытия фестиваля "Спасская башня" в Москве14:3027.08.2017
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского краяОтдых на розовых озерах Алтайского края08:2426.08.2017
Все фотоленты

На острове Лидо в Венеции открылся старейший в мире международный кинофестиваль. Гости красной ковровой дорожки церемонии открытия 74-го Венецианского кинофестиваля — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена