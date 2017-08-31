На острове Лидо в Венеции открылся старейший в мире международный кинофестиваль. Гости красной ковровой дорожки церемонии открытия 74-го Венецианского кинофестиваля — в фотоленте Ria.ru.
Открытие Венецианского кинофестиваля
12:1631.08.2017
(обновлено: 12:17 31.08.2017)
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© AP Photo / Domenico StinellisФильмом открытием 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче", одну из главных ролей в которой исполнила актриса Кристен Уиг.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Фильмом открытием 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая комедия Александра Пэйна "Короче", одну из главных ролей в которой исполнила актриса Кристен Уиг.
© AFP 2017 / Tiziana FabiВ состав жюри фестиваля этого года вошла итальянская актриса Жазмин Тринка.
В состав жюри фестиваля этого года вошла итальянская актриса Жазмин Тринка.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteФестиваль открылся 30 августа и продлится до 9 сентября. На фото: итальянская актриса и модель Бьянка Балти.
Фестиваль открылся 30 августа и продлится до 9 сентября. На фото: итальянская актриса и модель Бьянка Балти.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteРежиссер Александр Пейн привез на конкурсную программу фестиваля фильм "Короче", в котором герой Мэтта Деймона решает для экономии подвергнуться процедуре уменьшения.
Режиссер Александр Пейн привез на конкурсную программу фестиваля фильм "Короче", в котором герой Мэтта Деймона решает для экономии подвергнуться процедуре уменьшения.
© AP Photo / Domenico StinellisЖюри 74-го Венецианского кинофестиваля возглавила американская актриса Аннетт Бенинг.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Жюри 74-го Венецианского кинофестиваля возглавила американская актриса Аннетт Бенинг.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteИтальянская актриса Дезире Ноферини перед премьерным показом фильма "Короче".
Итальянская актриса Дезире Ноферини перед премьерным показом фильма "Короче".
© AP Photo / Domenico StinellisМэтт Деймон на фестивале представляет сразу две ленты. Помимо комедии "Короче", актер принял участие и в новой режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбион". На фото Деймон со своей женой Лучианой Барросо.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Мэтт Деймон на фестивале представляет сразу две ленты. Помимо комедии "Короче", актер принял участие и в новой режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбион". На фото Деймон со своей женой Лучианой Барросо.
© AP Photo / Domenico StinellisАнгел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Ангел Victoria's Secret, бразильская модель Изабель Гуларт на открытии Венецианского кинофестиваля.
© AFP 2017 / Filippo MonteforteЗвезда фильма "Вики Кристина Барселона" Ребекка Холл позирует фотографам на красной ковровой дорожке Венецианского фестиваля.
Звезда фильма "Вики Кристина Барселона" Ребекка Холл позирует фотографам на красной ковровой дорожке Венецианского фестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisКитайский режиссер, сценарист, актер и продюсер Йонфан - член жюри 74-го Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Китайский режиссер, сценарист, актер и продюсер Йонфан - член жюри 74-го Венецианского кинофестиваля.
© AP Photo / Domenico StinellisБразильская модель Рената Куэртен на открытии международного кинофестиваля в Венеции.
© AP Photo / Domenico Stinellis
Бразильская модель Рената Куэртен на открытии международного кинофестиваля в Венеции.
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