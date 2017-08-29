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Чудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала

16:5029.08.2017
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Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл позирует с сотрудниками полиции
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл в метро
Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie KeoghНоттинг-Хиллский карнавал получил свое название от места проведения торжества - лондонского района в округе Кенсингтон и Челси.Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Ноттинг-Хиллский карнавал получил свое название от места проведения торжества - лондонского района в округе Кенсингтон и Челси.
© AP Photo / Tim IrelandИменно в этом районе начиная с 1950-х годов стали активно селиться иммигранты с островов Тринидад и Тобаго.Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AP Photo / Tim Ireland
Именно в этом районе начиная с 1950-х годов стали активно селиться иммигранты с островов Тринидад и Тобаго.
© AFP 2017 / Tolga AkmenПервый большой карнавал прошел здесь в 1966 году и объединил жителей всех местных трущоб, где к этом моменту жили иммигранты из самых разных стран.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Первый большой карнавал прошел здесь в 1966 году и объединил жителей всех местных трущоб, где к этом моменту жили иммигранты из самых разных стран.
© REUTERS / Eddie KeoghКрасочное шествие прошло по центральной улице Ноттинг-Хилла под громкую музыку выходцев из государств Карибского региона.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Красочное шествие прошло по центральной улице Ноттинг-Хилла под громкую музыку выходцев из государств Карибского региона.
© AFP 2017 / Tolga AkmenИдея карибского праздника понравилась не только жителям Ноттинг-Хилла, но и всем британцам, поэтому карнавал стали проводить ежегодно.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл позирует с сотрудниками полиции
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Идея карибского праздника понравилась не только жителям Ноттинг-Хилла, но и всем британцам, поэтому карнавал стали проводить ежегодно.
© REUTERS / Eddie KeoghНоттинг-Хиллский карнавал стал символом толерантности и единства людей разных национальностей.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Ноттинг-Хиллский карнавал стал символом толерантности и единства людей разных национальностей.
© AFP 2017 / Tolga AkmenВо время карнавала Ноттинг-Хилл превращается в филиал Рио-де-Жанейро: повсюду можно видеть людей, одетых в яркие наряды, украшенные стразами, блестками и перьями, везде звучит громкая карибская музыка.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Во время карнавала Ноттинг-Хилл превращается в филиал Рио-де-Жанейро: повсюду можно видеть людей, одетых в яркие наряды, украшенные стразами, блестками и перьями, везде звучит громкая карибская музыка.
© AP Photo / Tim IrelandВ этом году на карнавал в Ноттинг-Хилл приехали более миллиона туристов.Ежегодный карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AP Photo / Tim Ireland
В этом году на карнавал в Ноттинг-Хилл приехали более миллиона туристов.
© REUTERS / Eddie KeoghКупить костюм, маску и свисток, чтобы полностью влиться в атмосферу праздника, можно прямо на улицах Ноттинг-Хилла.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Купить костюм, маску и свисток, чтобы полностью влиться в атмосферу праздника, можно прямо на улицах Ноттинг-Хилла.
© REUTERS / Eddie KeoghУчастники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл.Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
© REUTERS / Eddie KeoghНа время карнавала в Ноттинг-Хилле для машин перекрывают часть улиц.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
На время карнавала в Ноттинг-Хилле для машин перекрывают часть улиц.
© AFP 2017 / Tolga AkmenНа время праздника закрывают и некоторые станции метро.Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл в метро
© AFP 2017 / Tolga Akmen
На время праздника закрывают и некоторые станции метро.
© REUTERS / Eddie KeoghОдной из традиций карнавала является возможность разрисовать свое тело разноцветными порошками, красками или шоколадом.Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Одной из традиций карнавала является возможность разрисовать свое тело разноцветными порошками, красками или шоколадом.
© REUTERS / Eddie KeoghНосители африканских и карибских культур верят, что перья, которыми традиционно украшают свои костюмы участники карнавала, являются амулетами, защищающими от невзгод и болезней.Участницы ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Носители африканских и карибских культур верят, что перья, которыми традиционно украшают свои костюмы участники карнавала, являются амулетами, защищающими от невзгод и болезней.
© REUTERS / Eddie KeoghРитм всему карнавалу задают традиционные металлические барабаны Soca & Calypso.Участники ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
Ритм всему карнавалу задают традиционные металлические барабаны Soca & Calypso.
© AFP 2017 / Tolga AkmenВо время карнавала устраиваются соревнования по танцам между различными школами из Лондона, а также проводятся конкурсы барабанщиков и другие зрелищные представления.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Во время карнавала устраиваются соревнования по танцам между различными школами из Лондона, а также проводятся конкурсы барабанщиков и другие зрелищные представления.
© REUTERS / Eddie KeoghВ последние несколько лет из-за большого наплыва зрителей во время карнавала в районе Ноттин-Хилл серьезно увеличивается количество преступлений.Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh
В последние несколько лет из-за большого наплыва зрителей во время карнавала в районе Ноттин-Хилл серьезно увеличивается количество преступлений.
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллЧудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала16:5029.08.2017
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В Лондоне прошел ежегодный карнавал Ноттинг-Хилл. Участники самого крупного европейского праздника карибской культуры — в фотоленте Ria.ru.

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