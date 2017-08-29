В Лондоне прошел ежегодный карнавал Ноттинг-Хилл. Участники самого крупного европейского праздника карибской культуры — в фотоленте Ria.ru.
Чудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала
16:5029.08.2017
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© REUTERS / Eddie KeoghНоттинг-Хиллский карнавал получил свое название от места проведения торжества - лондонского района в округе Кенсингтон и Челси.
Ноттинг-Хиллский карнавал получил свое название от места проведения торжества - лондонского района в округе Кенсингтон и Челси.
© AP Photo / Tim IrelandИменно в этом районе начиная с 1950-х годов стали активно селиться иммигранты с островов Тринидад и Тобаго.
© AP Photo / Tim Ireland
Именно в этом районе начиная с 1950-х годов стали активно селиться иммигранты с островов Тринидад и Тобаго.
© AFP 2017 / Tolga AkmenПервый большой карнавал прошел здесь в 1966 году и объединил жителей всех местных трущоб, где к этом моменту жили иммигранты из самых разных стран.
Первый большой карнавал прошел здесь в 1966 году и объединил жителей всех местных трущоб, где к этом моменту жили иммигранты из самых разных стран.
© REUTERS / Eddie KeoghКрасочное шествие прошло по центральной улице Ноттинг-Хилла под громкую музыку выходцев из государств Карибского региона.
Красочное шествие прошло по центральной улице Ноттинг-Хилла под громкую музыку выходцев из государств Карибского региона.
© AFP 2017 / Tolga AkmenИдея карибского праздника понравилась не только жителям Ноттинг-Хилла, но и всем британцам, поэтому карнавал стали проводить ежегодно.
Идея карибского праздника понравилась не только жителям Ноттинг-Хилла, но и всем британцам, поэтому карнавал стали проводить ежегодно.
© REUTERS / Eddie KeoghНоттинг-Хиллский карнавал стал символом толерантности и единства людей разных национальностей.
Ноттинг-Хиллский карнавал стал символом толерантности и единства людей разных национальностей.
© AFP 2017 / Tolga AkmenВо время карнавала Ноттинг-Хилл превращается в филиал Рио-де-Жанейро: повсюду можно видеть людей, одетых в яркие наряды, украшенные стразами, блестками и перьями, везде звучит громкая карибская музыка.
Во время карнавала Ноттинг-Хилл превращается в филиал Рио-де-Жанейро: повсюду можно видеть людей, одетых в яркие наряды, украшенные стразами, блестками и перьями, везде звучит громкая карибская музыка.
© AP Photo / Tim IrelandВ этом году на карнавал в Ноттинг-Хилл приехали более миллиона туристов.
© AP Photo / Tim Ireland
В этом году на карнавал в Ноттинг-Хилл приехали более миллиона туристов.
© REUTERS / Eddie KeoghКупить костюм, маску и свисток, чтобы полностью влиться в атмосферу праздника, можно прямо на улицах Ноттинг-Хилла.
Купить костюм, маску и свисток, чтобы полностью влиться в атмосферу праздника, можно прямо на улицах Ноттинг-Хилла.
© REUTERS / Eddie KeoghОдной из традиций карнавала является возможность разрисовать свое тело разноцветными порошками, красками или шоколадом.
Одной из традиций карнавала является возможность разрисовать свое тело разноцветными порошками, красками или шоколадом.
© REUTERS / Eddie KeoghНосители африканских и карибских культур верят, что перья, которыми традиционно украшают свои костюмы участники карнавала, являются амулетами, защищающими от невзгод и болезней.
Носители африканских и карибских культур верят, что перья, которыми традиционно украшают свои костюмы участники карнавала, являются амулетами, защищающими от невзгод и болезней.
© REUTERS / Eddie KeoghРитм всему карнавалу задают традиционные металлические барабаны Soca & Calypso.
Ритм всему карнавалу задают традиционные металлические барабаны Soca & Calypso.
© AFP 2017 / Tolga AkmenВо время карнавала устраиваются соревнования по танцам между различными школами из Лондона, а также проводятся конкурсы барабанщиков и другие зрелищные представления.
Во время карнавала устраиваются соревнования по танцам между различными школами из Лондона, а также проводятся конкурсы барабанщиков и другие зрелищные представления.
© REUTERS / Eddie KeoghВ последние несколько лет из-за большого наплыва зрителей во время карнавала в районе Ноттин-Хилл серьезно увеличивается количество преступлений.
В последние несколько лет из-за большого наплыва зрителей во время карнавала в районе Ноттин-Хилл серьезно увеличивается количество преступлений.
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