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Первый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище

12:4828.08.2017
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Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в музее училища во время ознакомительной экскурсии
Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексе
Девушка-курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят профотбор
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в столовой училища
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков осматривают комнату проживания
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит медкомиссию
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
Девушка-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит профотбор
Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкС 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОтбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в музее училища во время ознакомительной экскурсии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.Девушка-курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в столовой училища
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков осматривают комнату проживания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит медкомиссию
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.Девушка-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".
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В этом году впервые в новейшей истории России проходит набор девушек-курсанток, которые будут обучаться на военных летчиц. Желающие поступить в Краснодарское авиационное училище — в фотоленте Ria.ru.

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