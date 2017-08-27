Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся 26 августа на Красной площади. Участники фестиваля и его зрители — в фотоленте Ria.ru.
Церемония открытия фестиваля "Спасская башня" в Москве
14:3027.08.2017
(обновлено: 14:31 27.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль открылcя выступлением Президентского оркестра службы коменданта московского Кремля ФСО РФ и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
На фото: военнослужащие роты специального караула Президентского полка на церемонии открытия юбилейного фестиваля "Спасская башня".
На фото: военнослужащие роты специального караула Президентского полка на церемонии открытия юбилейного фестиваля "Спасская башня".
Фестиваль открылcя выступлением Президентского оркестра службы коменданта московского Кремля ФСО РФ и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
На фото: военнослужащие роты специального караула Президентского полка на церемонии открытия юбилейного фестиваля "Спасская башня".
На фото: военнослужащие роты специального караула Президентского полка на церемонии открытия юбилейного фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа церемонии открытия фестиваля Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ сыграл попурри из любимых советских мультфильмов.
На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
На церемонии открытия фестиваля Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ сыграл попурри из любимых советских мультфильмов.
На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗажигательные швейцарские барабанщики Top Secret Drum Corps исполнили "Калинку-малинку", жонглируя национальными флагами, к которым были прикреплены горящие петарды.
Зажигательные швейцарские барабанщики Top Secret Drum Corps исполнили "Калинку-малинку", жонглируя национальными флагами, к которым были прикреплены горящие петарды.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший в авиакатастрофе над Черным морем в конце 2016 года.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший в авиакатастрофе над Черным морем в конце 2016 года.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТурецкий военный оркестр "Мехтер" впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". За его выступлением в числе других гостей наблюдал Чрезвычайный и полномочный Турции в России Хюсейин Дириоз.
На фото: участник турецкого военного оркестра "Мехтер".
На фото: участник турецкого военного оркестра "Мехтер".
Турецкий военный оркестр "Мехтер" впервые принимает участие в фестивале "Спасская башня". За его выступлением в числе других гостей наблюдал Чрезвычайный и полномочный Турции в России Хюсейин Дириоз.
На фото: участник турецкого военного оркестра "Мехтер".
На фото: участник турецкого военного оркестра "Мехтер".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМелодию знаменитой на весь мир "Катюши" также сыграл другой дебютант фестиваля — Военный симфонический оркестр Египта. Музыканты выступали в эффектных головных уборах фараонов, их зажигательный номер закончился фейерверком.
Мелодию знаменитой на весь мир "Катюши" также сыграл другой дебютант фестиваля — Военный симфонический оркестр Египта. Музыканты выступали в эффектных головных уборах фараонов, их зажигательный номер закончился фейерверком.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбъявляя выступление Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии, ведущий напомнил, что в этом году Россия и Индия отмечают юбилей — 70 лет дипломатических отношений.
Объявляя выступление Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии, ведущий напомнил, что в этом году Россия и Индия отмечают юбилей — 70 лет дипломатических отношений.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль продлится по 3 сентября. За всю его историю на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Фестиваль продлится по 3 сентября. За всю его историю на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции на церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" сыграли и спели на русском языке "Катюшу".
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции на церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" сыграли и спели на русском языке "Катюшу".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕще одним дебютантом Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" стал сводный военный оркестр трех видов Вооруженных сил Индии.
Еще одним дебютантом Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" стал сводный военный оркестр трех видов Вооруженных сил Индии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль "Спасская башня" сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
Фестиваль "Спасская башня" сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: участницы международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
На фото: участницы международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии открытия X военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФранцузскую певицу Мирей Матье называют талисманом "Спасской башни", она выступает на фестивале уже девятый раз. В этом году на церемонии открытия певица исполнила хит "Вечная любовь" из кинофильма Владимира Наумова и Александра Алова "Тегеран 43".
Французскую певицу Мирей Матье называют талисманом "Спасской башни", она выступает на фестивале уже девятый раз. В этом году на церемонии открытия певица исполнила хит "Вечная любовь" из кинофильма Владимира Наумова и Александра Алова "Тегеран 43".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОркестр итальянских карабинеров под управлением Массимо Мартинелли на церемонии открытия исполнил песню "А я иду, шагаю по Москве" из одноименного советского фильма и композицию "Кремль" в память о Валерии Халилове.
Оркестр итальянских карабинеров под управлением Массимо Мартинелли на церемонии открытия исполнил песню "А я иду, шагаю по Москве" из одноименного советского фильма и композицию "Кремль" в память о Валерии Халилове.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛегендарная гора Удан более 1000 лет назад стала колыбелью даосизма и, согласно легендам, местом возникновения боевых искусств.
На фото: даосские монахи из Уданшаня на церемонии открытия X фестиваля "Спасская башня".
На фото: даосские монахи из Уданшаня на церемонии открытия X фестиваля "Спасская башня".
Легендарная гора Удан более 1000 лет назад стала колыбелью даосизма и, согласно легендам, местом возникновения боевых искусств.
На фото: даосские монахи из Уданшаня на церемонии открытия X фестиваля "Спасская башня".
На фото: даосские монахи из Уданшаня на церемонии открытия X фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКельтский оркестр волынок и барабанов был создан в 2016 году специально для выступления на "Спасской башне". Оркестр выступил на Красной площади вместе с международной командой исполнителей шотландских танцев.
Кельтский оркестр волынок и барабанов был создан в 2016 году специально для выступления на "Спасской башне". Оркестр выступил на Красной площади вместе с международной командой исполнителей шотландских танцев.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ финале на Красную площадь вышли все участники церемонии открытия и сыграли попурри из прозвучавших песен. Церемония завершилась салютом над Кремлем.
В финале на Красную площадь вышли все участники церемонии открытия и сыграли попурри из прозвучавших песен. Церемония завершилась салютом над Кремлем.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" завершилась грандиозным салютом над Кремлем.
Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" завершилась грандиозным салютом над Кремлем.
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