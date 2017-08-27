Церемония открытия фестиваля "Спасская башня" в Москве

Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший в авиакатастрофе над Черным морем в конце 2016 года.

На фото: музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.