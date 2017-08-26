Внедорожная техника на Moscow Off-road Show

Среди экспонатов выставки Moscow Off-road Show можно увидеть болотоход "Шаман" с независимыми подвесками для каждого из восьми колес. Он способен передвигаться по суше со скоростью до 70 км/ч, а в случае установки гребного винта — плыть со скоростью до 7 км/ч.