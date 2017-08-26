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Внедорожная техника на Moscow Off-road Show

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:13 26.08.2017)
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Вездеход Шаман представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль Toyota Tundra на гусеничном ходу представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Вездеход Лесоруб
Автомобиль ГАЗ 24-95 на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСреди экспонатов выставки Moscow Off-road Show можно увидеть болотоход "Шаман" с независимыми подвесками для каждого из восьми колес. Он способен передвигаться по суше со скоростью до 70 км/ч, а в случае установки гребного винта — плыть со скоростью до 7 км/ч.Вездеход Шаман представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Среди экспонатов выставки Moscow Off-road Show можно увидеть болотоход "Шаман" с независимыми подвесками для каждого из восьми колес. Он способен передвигаться по суше со скоростью до 70 км/ч, а в случае установки гребного винта — плыть со скоростью до 7 км/ч.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКлассический УАЗ "Буханка" с переоборудованным кузовом, увеличенным дорожным просветом и огромными колесами.На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Классический УАЗ "Буханка" с переоборудованным кузовом, увеличенным дорожным просветом и огромными колесами.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПример того, как можно из старой доброй "Нивы" сделать настоящий "бигфут".На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Пример того, как можно из старой доброй "Нивы" сделать настоящий "бигфут".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКемпер на базе Toyota Tundra с гусеничными движителями вместо колес.Автомобиль Toyota Tundra на гусеничном ходу представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кемпер на базе Toyota Tundra с гусеничными движителями вместо колес.
© РИА Новости / Сергей БелоусовВнедорожный тягач.Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Внедорожный тягач.
© РИА Новости / Сергей БелоусовЕще одна "Буханка", кузов которой защищен стальными дугами и решетками.Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Еще одна "Буханка", кузов которой защищен стальными дугами и решетками.
© РИА Новости / Сергей БелоусовХодовая часть вездехода "Лесоруб" заимствована у ГАЗ-66 (рама, подвески и мосты), а кабина — у ЗИЛ-157. Под капотом — 7,4-литровый двигатель V8 и автоматическая трансмиссия General Motors.Вездеход Лесоруб
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Ходовая часть вездехода "Лесоруб" заимствована у ГАЗ-66 (рама, подвески и мосты), а кабина — у ЗИЛ-157. Под капотом — 7,4-литровый двигатель V8 и автоматическая трансмиссия General Motors.
© РИА Новости / Сергей БелоусовРеплика внедорожного полноприводного варианта "Волги" ГАЗ 24-95 — первого в мире гибрида седана и внедорожника.Автомобиль ГАЗ 24-95 на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Реплика внедорожного полноприводного варианта "Волги" ГАЗ 24-95 — первого в мире гибрида седана и внедорожника.
© РИА Новости / Сергей БелоусовКлассическая "Буханка" в яркой окраске от внедорожного клуба "Ладога".Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Классическая "Буханка" в яркой окраске от внедорожного клуба "Ладога".
© РИА Новости / Сергей БелоусовЧтобы этот вездеход с огромными колесами мог поворачивать, в его конструкции используется принцип "ломающейся" рамы.Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Чтобы этот вездеход с огромными колесами мог поворачивать, в его конструкции используется принцип "ломающейся" рамы.
© РИА Новости / Сергей БелоусовВездеход Pinzgauer был создан австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch специально по заказу швейцарской армии.Автомобиль на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Вездеход Pinzgauer был создан австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch специально по заказу швейцарской армии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКак обычно, автомобильная выставка не обошлась без девушек.На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Как обычно, автомобильная выставка не обошлась без девушек.
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В Москве открылась выставка внедорожной техники Moscow Off-road Show, которая по нечетным годам сменяет Московский международный автомобильный салон. В павильоне на территории выставочного центра "Крокус Экспо" представлены внедорожники, кроссоверы, квадроциклы, вездеходы различных типов, снегоходы, болотоходы, амфибии, бигфуты и буксировщики, а также всевозможные тюнинг-проекты. Экспозиция выставки — в фотоленте Ria.ru.

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