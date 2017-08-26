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Отдых на розовых озерах Алтайского края

08:2426.08.2017
(обновлено: 08:25 26.08.2017)
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Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
Отдыхающие используют природную грязь горько-соленого Малинового озера в Михайловском районе Алтайского края
Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
Отдыхающий на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБольшинство соленых алтайский озер расположены на северо-западе края.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Большинство соленых алтайский озер расположены на северо-западе края.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдин из главных лечебных факторов озер - наличие рапы - насыщенного солевого раствора.Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Один из главных лечебных факторов озер - наличие рапы - насыщенного солевого раствора.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Воздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.Отдыхающие используют природную грязь горько-соленого Малинового озера в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.Отдыхающий на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает в ней обмен веществ и стимулирует кровообращение.Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает в ней обмен веществ и стимулирует кровообращение.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных метров, но средняя глубина - меньше метра.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных метров, но средняя глубина - меньше метра.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМалиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Малиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и выравнивает поверхность кожи.Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Соленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и выравнивает поверхность кожи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБерега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями - галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Берега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями - галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОттенок воды в Бурлинском озере меняется в течении года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Оттенок воды в Бурлинском озере меняется в течении года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского краяОтдых на розовых озерах Алтайского края08:2426.08.2017
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Соленые озера считаются одной из главных достопримечательностей Алтайского края. Отдых на воде с пользой для здоровья — в фотоленте Ria.ru.

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