Соленые озера считаются одной из главных достопримечательностей Алтайского края. Отдых на воде с пользой для здоровья — в фотоленте Ria.ru.
Отдых на розовых озерах Алтайского края
08:2426.08.2017
(обновлено: 08:25 26.08.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБольшинство соленых алтайский озер расположены на северо-западе края.
Большинство соленых алтайский озер расположены на северо-западе края.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдин из главных лечебных факторов озер - наличие рапы - насыщенного солевого раствора.
Один из главных лечебных факторов озер - наличие рапы - насыщенного солевого раствора.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.
Воздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.
В этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.
Бурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.
Горько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает в ней обмен веществ и стимулирует кровообращение.
Сульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает в ней обмен веществ и стимулирует кровообращение.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных метров, но средняя глубина - меньше метра.
Бурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных метров, но средняя глубина - меньше метра.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМалиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.
Малиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и выравнивает поверхность кожи.
Соленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и выравнивает поверхность кожи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБерега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями - галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.
Берега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями - галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОттенок воды в Бурлинском озере меняется в течении года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.
Оттенок воды в Бурлинском озере меняется в течении года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.
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