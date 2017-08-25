Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: Миссис Россия, Малиновое озеро и протесты в Бостоне
13:1025.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЖена Дмитрия Диброва Полина, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
Жена Дмитрия Диброва Полина, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party-2017.
Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party-2017.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкПразднование Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
Празднование Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryУчастники ежегодного праздничного ужина в белых одеяниях в Центре Линкольна в Нью-Йорке.
Участники ежегодного праздничного ужина в белых одеяниях в Центре Линкольна в Нью-Йорке.
© AP Photo / Altaf QadriПоследствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш.
© AP Photo / Altaf Qadri
Последствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМеждународная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show.
Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show.
© AFP 2017 / Javier SorianoЦветы, игрушки и свечи на импровизированном мемориале в память о жертвах теракта в Барселоне.
Цветы, игрушки и свечи на импровизированном мемориале в память о жертвах теракта в Барселоне.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудники полиции и коммунальных служб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону.
Сотрудники полиции и коммунальных служб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастница Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест".
Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТанк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" на Байкальской косе.
Президент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" на Байкальской косе.
© AP Photo / Andy WongРебенок на Всемирной конференции роботов в Пекине.
© AP Photo / Andy Wong
Ребенок на Всемирной конференции роботов в Пекине.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУчения МЧС по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
Учения МЧС по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
© REUTERS / Stephanie KeithСтолкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США.
Столкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастник турнира по прыжкам в воду на велосипеде "Fun Jumping" в Иванове.
Участник турнира по прыжкам в воду на велосипеде "Fun Jumping" в Иванове.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВыступление конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области.
Выступление конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области.
© REUTERS / KCNAВизит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны КНДР.
Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны КНДР.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeСлужащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула.
Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула.
© AP Photo / Michael DwyerУчастники акции в защиту свободы слова во время столкновений с полицией в Бостоне.
© AP Photo / Michael Dwyer
Участники акции в защиту свободы слова во время столкновений с полицией в Бостоне.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое "Малиновое озеро" в Михайловском районе Алтайского края.
Горько-соленое "Малиновое озеро" в Михайловском районе Алтайского края.
© AP Photo / Sarah WarnockГруппа поддержки команды "Даллас Ковбойз" во время игры а Арлингтоне, США.
© AP Photo / Sarah Warnock
Группа поддержки команды "Даллас Ковбойз" во время игры а Арлингтоне, США.
© REUTERS / Stringer Проведение работ на опорах ЛЭП в префектуре Шаньнань Тибетского автономного района.
Проведение работ на опорах ЛЭП в префектуре Шаньнань Тибетского автономного района.
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