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Лучшие фото недели: Миссис Россия, Малиновое озеро и протесты в Бостоне

13:1025.08.2017
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Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса Миссис Россия 2017 в театрально-концертном зале Мир в Москве
Тень на США во время солнечного затмения снятая с борта МКС. 21 августа 2017
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в КрымПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
Участники ежегодного ужина в белых одеяниях в Нью-Йорке
Последствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш. 20 августа 2017
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
Учения японских военных на полигоне в Готембе
Цветы, игрушки и свечи в память о жертвах теракта в Барселоне
Женщина на затопленной улице в Индии. 23 августа 2017
Сотрудники полиции и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения
Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017
Ребенок на Всемирной конференции роботов в Пекине
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
Модель-кукла Лулу Хашимото
Первокурсники средней школы принимают участие в военной подготовке в Ханчжоу, Китай
Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе. 24 августа 2017
Столкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США. 19 августа 2017
Участник турнира по прыжкам в воду на велосипеде Fun Jumping в Иванове. 20 августа 2017
Выступление представителей конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское в Ростовской области
Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны
Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула
Участники акции Свободная речь во время столкновений с полицией в Бостоне. 19 августа 2017
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
Чирлидеры Dallas Cowboys во время выступления в Техасе. 19 августа 2017
Рабочие на электрическом столбе в горах округа Шаньнань в Китае
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЖена Дмитрия Диброва Полина, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса Миссис Россия 2017 в театрально-концертном зале Мир в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Жена Дмитрия Диброва Полина, представлявшая Московскую область, выиграла в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия-2017".
© NASAТень на США во время солнечного затмения, снятая с борта МКС.Тень на США во время солнечного затмения снятая с борта МКС. 21 августа 2017
© NASA
Тень на США во время солнечного затмения, снятая с борта МКС.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party-2017.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в КрымПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party-2017.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкПразднование Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
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Празднование Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryУчастники ежегодного праздничного ужина в белых одеяниях в Центре Линкольна в Нью-Йорке.Участники ежегодного ужина в белых одеяниях в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Участники ежегодного праздничного ужина в белых одеяниях в Центре Линкольна в Нью-Йорке.
© AP Photo / Altaf QadriПоследствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш.Последствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш. 20 августа 2017
© AP Photo / Altaf Qadri
Последствия железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМеждународная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show.На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Международная выставка внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show.
© REUTERS / Issei KatoУчения японских сухопутных сил самообороны на полигоне в Готембе.Учения японских военных на полигоне в Готембе
© REUTERS / Issei Kato
Учения японских сухопутных сил самообороны на полигоне в Готембе.
© AFP 2017 / Javier SorianoЦветы, игрушки и свечи на импровизированном мемориале в память о жертвах теракта в Барселоне.Цветы, игрушки и свечи в память о жертвах теракта в Барселоне
© AFP 2017 / Javier Soriano
Цветы, игрушки и свечи на импровизированном мемориале в память о жертвах теракта в Барселоне.
© REUTERS / Cathal McNaughtonЖенщина на затопленной улице в одной из деревень в штате Бихар, Индия.Женщина на затопленной улице в Индии. 23 августа 2017
© REUTERS / Cathal McNaughton
Женщина на затопленной улице в одной из деревень в штате Бихар, Индия.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудники полиции и коммунальных служб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону.Сотрудники полиции и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и коммунальных служб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастница Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест".Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест. 19 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участница Второго всероссийского фестиваля Жигулей "Жи-Фест".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТанк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино".Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" на Байкальской косе.Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" на Байкальской косе.
© AP Photo / Andy WongРебенок на Всемирной конференции роботов в Пекине.Ребенок на Всемирной конференции роботов в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Ребенок на Всемирной конференции роботов в Пекине.
© AFP 2017 / Joseph EidПоказ свадебной коллекции нижнего белья в ливанском городе Дбайех.Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, Ливан
© AFP 2017 / Joseph Eid
Показ свадебной коллекции нижнего белья в ливанском городе Дбайех.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonМодель-"кукла" Лулу Хашимото во время съемки на улицах Токио.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Модель-"кукла" Лулу Хашимото во время съемки на улицах Токио.
© REUTERS / StringerУченики средней школы занимаются на уроке военной подготовки в Ханчжоу, Китай.Первокурсники средней школы принимают участие в военной подготовке в Ханчжоу, Китай
© REUTERS / Stringer
Ученики средней школы занимаются на уроке военной подготовки в Ханчжоу, Китай.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУчения МЧС по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.Сотрудники МЧС России на учениях по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе. 24 августа 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Учения МЧС по ликвидации последствий авиакатастрофы в Севастополе.
© REUTERS / Stephanie KeithСтолкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США.Столкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США. 19 августа 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
Столкновения протестующих с полицией во время демонстрации в поддержку свободы слова в центре Бостона, США.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастник турнира по прыжкам в воду на велосипеде "Fun Jumping" в Иванове.Участник турнира по прыжкам в воду на велосипеде Fun Jumping в Иванове. 20 августа 2017
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Участник турнира по прыжкам в воду на велосипеде "Fun Jumping" в Иванове.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВыступление конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области.Выступление представителей конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выступление конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области.
© REUTERS / KCNAВизит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны КНДР.Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны
© REUTERS / KCNA
Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при академии обороны КНДР.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный фестиваль фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeСлужащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула.Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула.
© AP Photo / Michael DwyerУчастники акции в защиту свободы слова во время столкновений с полицией в Бостоне.Участники акции Свободная речь во время столкновений с полицией в Бостоне. 19 августа 2017
© AP Photo / Michael Dwyer
Участники акции в защиту свободы слова во время столкновений с полицией в Бостоне.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое "Малиновое озеро" в Михайловском районе Алтайского края.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горько-соленое "Малиновое озеро" в Михайловском районе Алтайского края.
© AP Photo / Sarah WarnockГруппа поддержки команды "Даллас Ковбойз" во время игры а Арлингтоне, США.Чирлидеры Dallas Cowboys во время выступления в Техасе. 19 августа 2017
© AP Photo / Sarah Warnock
Группа поддержки команды "Даллас Ковбойз" во время игры а Арлингтоне, США.
© REUTERS / Stringer Проведение работ на опорах ЛЭП в префектуре Шаньнань Тибетского автономного района.Рабочие на электрическом столбе в горах округа Шаньнань в Китае
© REUTERS / Stringer
Проведение работ на опорах ЛЭП в префектуре Шаньнань Тибетского автономного района.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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