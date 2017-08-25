Работы призеров фотоконкурса имени Стенина покажут на выставке в Москве

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года пройдет в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Экспозиция откроется 8 сентября. Снимки, которые можно будет увидеть на выставке, — в фотоленте Ria.ru.