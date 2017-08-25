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Работы призеров фотоконкурса имени Стенина покажут на выставке в Москве

10:0025.08.2017
(обновлено: 10:01 25.08.2017)
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Алексей Мальгавко, Россия. Дорога в школу Айдара Колдашева. Особая отметка жюри в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
Кристина Кормилицына, Россия. Черный квадрат Фиделя. 3 место в номинации Главные новости. Серия фотографий
Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации Главные новости. Одиночная фотография
Светлана Тарасова, Россия. Вера. Любовь. Юность. 3 место в номинации Моя планета. Серия фотографий
Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что?. 1 место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Алексей Мальгавко | StenincontestСнимок "Дорога в школу Айдара Колдашева" фотографа Алексея Мальгавко.
Особая отметка жюри в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий"Алексей Мальгавко, Россия. Дорога в школу Айдара Колдашева. Особая отметка жюри в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
Снимок "Дорога в школу Айдара Колдашева" фотографа Алексея Мальгавко.
Особая отметка жюри в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий"
© Кристина Кормилицына | StenincontestСнимок "Черный квадрат Фиделя" фотографа Кристины Кормилицыной.
3 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий"Кристина Кормилицына, Россия. Черный квадрат Фиделя. 3 место в номинации Главные новости. Серия фотографий
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Снимок "Черный квадрат Фиделя" фотографа Кристины Кормилицыной.
3 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий"
© Кевин Мидиго | StenincontestСнимок "Оппозиция протестует" фотографа Кевина Мидиго.
2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография"Кевин Мидиго, Кения. Оппозиция протестует. 2 место в номинации Главные новости. Одиночная фотография
© Кевин Мидиго | Stenincontest
Снимок "Оппозиция протестует" фотографа Кевина Мидиго.
2 место в номинации "Главные новости. Одиночная фотография"
© Светлана Тарасова | StenincontestСнимок "Вера. Любовь. Юность" фотографа Светланы Тарасовой.
3 место в номинации "Моя планета. Серия фотографий"Светлана Тарасова, Россия. Вера. Любовь. Юность. 3 место в номинации Моя планета. Серия фотографий
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Снимок "Вера. Любовь. Юность" фотографа Светланы Тарасовой.
3 место в номинации "Моя планета. Серия фотографий"
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestСнимок "Что?" фотографа Данило Гарсииа Ди Мео.
1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий"Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что?. 1 место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Снимок "Что?" фотографа Данило Гарсииа Ди Мео.
1 место в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий"
Светлана Тарасова, Россия. Вера. Любовь. Юность. 3 место в номинации Моя планета. Серия фотографийРаботы призеров фотоконкурса имени Стенина покажут на выставке в Москве10:0025.08.2017
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Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года пройдет в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Экспозиция откроется 8 сентября. Снимки, которые можно будет увидеть на выставке, — в фотоленте Ria.ru.

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