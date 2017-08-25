Зажигательная сплетница Блейк Лайвли

Сама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.

Сама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.

© AP Photo / Thibault Camus