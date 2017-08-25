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Зажигательная сплетница Блейк Лайвли

12:1725.08.2017
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Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. 2009 год
Актриса Блейк Лайвли на премьере Особо опасны. 2012 год
Актриса Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале во Франции. 2016 год
Американская актриса Блейк Лайвли на Красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского фестиваля
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
Американская актриса Блейк Лайвли. 2016 год
Кадр из фильма Джинсы – талисман
Актриса Блейк Лайвли во время Time 100 Gala at Jazz в Нью-Йорке
Кадр из фильма Элвис и Анабелль
Актриса Блейк Лайвли
Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской Аллее славы
Актриса Блейк Лайвли в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. 2017 год
Актриса Блейк Лайвли на показе фильма В тихом омуте на 69-м Каннском кинофестивале во Франции
Кадр из фильма Светская жизнь
Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Век Адалин в Нью-Йорке. 2015 год
Актриса и фотомодель Блейк Лайвли
Дизайнер Карл Лагерфельд и актриса Блейк Лайвли
Актриса Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале во Франции
© AP Photo / Chris PizzelloАмериканская актриса и фотомодель Блейк Лайвли получила известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница".Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. 2009 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли получила известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница".
© AP Photo / Invision/Matt SaylesТворческая карьера Блейк была предопределена изначально. Девочка появилась на свет в семье актеров, правда ее мать так и не смогла реализовать себя на актерском поприще и стала агентом по поиску талантов.Актриса Блейк Лайвли на премьере Особо опасны. 2012 год
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Творческая карьера Блейк была предопределена изначально. Девочка появилась на свет в семье актеров, правда ее мать так и не смогла реализовать себя на актерском поприще и стала агентом по поиску талантов.
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat Она была самой младшей в семье, где кроме нее росли еще четверо детей.Актриса Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале во Франции. 2016 год
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat 
Она была самой младшей в семье, где кроме нее росли еще четверо детей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа сегодняшний день вся ее семья, включая братьев и сестер, работает в индустрии развлечений.Американская актриса Блейк Лайвли на Красной дорожке церемонии открытия 67-го Каннского фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На сегодняшний день вся ее семья, включая братьев и сестер, работает в индустрии развлечений.
© AP Photo / Invision/Charles SykesС 9 сентября 2012 года Лайвли замужем за канадским актером Райаном Рейнольдсом, известным по работам в таких фильмах как "Дэдпул", "Зеленый фонарь" и "Погребенный заживо".Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
С 9 сентября 2012 года Лайвли замужем за канадским актером Райаном Рейнольдсом, известным по работам в таких фильмах как "Дэдпул", "Зеленый фонарь" и "Погребенный заживо".
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli Познавать азы искусства перевоплощения Блейк начала, наблюдая за родителями, которые, не желая оставлять малышку с нянями, брали ее на занятия по актерскому мастерству.Американская актриса Блейк Лайвли. 2016 год
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli 
Познавать азы искусства перевоплощения Блейк начала, наблюдая за родителями, которые, не желая оставлять малышку с нянями, брали ее на занятия по актерскому мастерству.
© Alcon Entertainment (2005)Первой работой Блейк в кино стала роль Бриджет в фильме "Джинсы - талисман", вышедшем в прокат в 2005 году. За эту работу актриса даже была номинирована на премию Teen Choice Awards.Кадр из фильма Джинсы – талисман
© Alcon Entertainment (2005)
Первой работой Блейк в кино стала роль Бриджет в фильме "Джинсы - талисман", вышедшем в прокат в 2005 году. За эту работу актриса даже была номинирована на премию Teen Choice Awards.
© AFP 2017 / Angela WeissПосле этого Блейк сыграла в молодежной комедии "Нас приняли!" и малобюджетном фильме-ужасов "Саймон говорит", но ни та ни другая роль не запомнились публике.Актриса Блейк Лайвли во время Time 100 Gala at Jazz в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Angela Weiss
После этого Блейк сыграла в молодежной комедии "Нас приняли!" и малобюджетном фильме-ужасов "Саймон говорит", но ни та ни другая роль не запомнились публике.
© Burnt Orange Productions (2007)Первой по-настоящему удачной работой актрисы можно назвать главную женскую роль в фильме "Элвис и Анабелль".Кадр из фильма Элвис и Анабелль
© Burnt Orange Productions (2007)
Первой по-настоящему удачной работой актрисы можно назвать главную женскую роль в фильме "Элвис и Анабелль".
© AFP 2017 / Valery HacheИменно после роли Анабелль актрису пригласили принять участие в съемках сериала "Сплетница", принесшего Лайвли мировую известность.Актриса Блейк Лайвли
© AFP 2017 / Valery Hache
Именно после роли Анабелль актрису пригласили принять участие в съемках сериала "Сплетница", принесшего Лайвли мировую известность.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloРайан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают двух дочерей. Джеймс родилась в декабре 2014 года, а Инес - в сентябре 2016.Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской Аллее славы
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают двух дочерей. Джеймс родилась в декабре 2014 года, а Инес - в сентябре 2016.
© AP Photo / Invision/Charles SykesПосле успеха "Сплетницы" актрису стали приглашать сниматься уже в серьезных голливудских проектах. В 2009 году она сыграла в блокбастере "Частная жизнь Пиппы Ли" вместе с Киану Ривзом, Джулианной Мур, Вайноной Райдер и Моникой Белуччи, а в 2010 приняла участие в съемках фильма Бена аффлека "Город воров", который принес актрисе премию National Board of Review, а также награду Ассоциации кинокритиков Вашингтона.Актриса Блейк Лайвли в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. 2017 год
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
После успеха "Сплетницы" актрису стали приглашать сниматься уже в серьезных голливудских проектах. В 2009 году она сыграла в блокбастере "Частная жизнь Пиппы Ли" вместе с Киану Ривзом, Джулианной Мур, Вайноной Райдер и Моникой Белуччи, а в 2010 приняла участие в съемках фильма Бена аффлека "Город воров", который принес актрисе премию National Board of Review, а также награду Ассоциации кинокритиков Вашингтона.
© AFP 2017 / Loic VenanceПосле этого Блейк снялась со своим будущим мужем в фильме "Зеленый фонарь", а также в лентах "Провинциалка" и "Особо опасны".Актриса Блейк Лайвли на показе фильма В тихом омуте на 69-м Каннском кинофестивале во Франции
© AFP 2017 / Loic Venance
После этого Блейк снялась со своим будущим мужем в фильме "Зеленый фонарь", а также в лентах "Провинциалка" и "Особо опасны".
© FilmNation Entertainment (2016)Успешными для актрисы стали роли в фантастической мелодраме "Век Адалин", вышедшей в 2015 году, и в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь", на работу в котором актриса согласилась, даже не прочитав сценарий.Кадр из фильма Светская жизнь
© FilmNation Entertainment (2016)
Успешными для актрисы стали роли в фантастической мелодраме "Век Адалин", вышедшей в 2015 году, и в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь", на работу в котором актриса согласилась, даже не прочитав сценарий.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniВ 2016 году вышел еще один фильм с участием Блейк Лайвли, триллер "Вижу тебя", где она сыграла слепую женщину, которой удается обрести зрение.Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Век Адалин в Нью-Йорке. 2015 год
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
В 2016 году вышел еще один фильм с участием Блейк Лайвли, триллер "Вижу тебя", где она сыграла слепую женщину, которой удается обрести зрение.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniНа данный момент актриса готовится к съемкам фильма "Тайна моего мужа", который выйдет в прокат в 2018 году.Актриса и фотомодель Блейк Лайвли
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
На данный момент актриса готовится к съемкам фильма "Тайна моего мужа", который выйдет в прокат в 2018 году.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ Голливуде Блейк Лайвли называют музой многих именитых дизайнеров мира высокой моды. На фото актриса с знаменитым дизайнером дома Chanel Карлом Лагерфельдом.Дизайнер Карл Лагерфельд и актриса Блейк Лайвли
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
В Голливуде Блейк Лайвли называют музой многих именитых дизайнеров мира высокой моды. На фото актриса с знаменитым дизайнером дома Chanel Карлом Лагерфельдом.
© AP Photo / Thibault CamusСама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.Актриса Блейк Лайвли на 69-м Каннском кинофестивале во Франции
© AP Photo / Thibault Camus
Сама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, СШАЗажигательная сплетница Блейк Лайвли12:1725.08.2017
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Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли отмечает 25 августа 30-летний юбилей. Муза именитых кутюрье и жена Райана Рейнольда — в фотоленте Ria.ru.

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