Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли отмечает 25 августа 30-летний юбилей. Муза именитых кутюрье и жена Райана Рейнольда — в фотоленте Ria.ru.
Зажигательная сплетница Блейк Лайвли
12:1725.08.2017
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© AP Photo / Chris PizzelloАмериканская актриса и фотомодель Блейк Лайвли получила известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница".
© AP Photo / Chris Pizzello
Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли получила известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница".
© AP Photo / Invision/Matt SaylesТворческая карьера Блейк была предопределена изначально. Девочка появилась на свет в семье актеров, правда ее мать так и не смогла реализовать себя на актерском поприще и стала агентом по поиску талантов.
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Творческая карьера Блейк была предопределена изначально. Девочка появилась на свет в семье актеров, правда ее мать так и не смогла реализовать себя на актерском поприще и стала агентом по поиску талантов.
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat Она была самой младшей в семье, где кроме нее росли еще четверо детей.
Она была самой младшей в семье, где кроме нее росли еще четверо детей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа сегодняшний день вся ее семья, включая братьев и сестер, работает в индустрии развлечений.
На сегодняшний день вся ее семья, включая братьев и сестер, работает в индустрии развлечений.
© AP Photo / Invision/Charles SykesС 9 сентября 2012 года Лайвли замужем за канадским актером Райаном Рейнольдсом, известным по работам в таких фильмах как "Дэдпул", "Зеленый фонарь" и "Погребенный заживо".
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
С 9 сентября 2012 года Лайвли замужем за канадским актером Райаном Рейнольдсом, известным по работам в таких фильмах как "Дэдпул", "Зеленый фонарь" и "Погребенный заживо".
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli Познавать азы искусства перевоплощения Блейк начала, наблюдая за родителями, которые, не желая оставлять малышку с нянями, брали ее на занятия по актерскому мастерству.
Познавать азы искусства перевоплощения Блейк начала, наблюдая за родителями, которые, не желая оставлять малышку с нянями, брали ее на занятия по актерскому мастерству.
© Alcon Entertainment (2005)Первой работой Блейк в кино стала роль Бриджет в фильме "Джинсы - талисман", вышедшем в прокат в 2005 году. За эту работу актриса даже была номинирована на премию Teen Choice Awards.
© Alcon Entertainment (2005)
Первой работой Блейк в кино стала роль Бриджет в фильме "Джинсы - талисман", вышедшем в прокат в 2005 году. За эту работу актриса даже была номинирована на премию Teen Choice Awards.
© AFP 2017 / Angela WeissПосле этого Блейк сыграла в молодежной комедии "Нас приняли!" и малобюджетном фильме-ужасов "Саймон говорит", но ни та ни другая роль не запомнились публике.
После этого Блейк сыграла в молодежной комедии "Нас приняли!" и малобюджетном фильме-ужасов "Саймон говорит", но ни та ни другая роль не запомнились публике.
© Burnt Orange Productions (2007)Первой по-настоящему удачной работой актрисы можно назвать главную женскую роль в фильме "Элвис и Анабелль".
© Burnt Orange Productions (2007)
Первой по-настоящему удачной работой актрисы можно назвать главную женскую роль в фильме "Элвис и Анабелль".
© AFP 2017 / Valery HacheИменно после роли Анабелль актрису пригласили принять участие в съемках сериала "Сплетница", принесшего Лайвли мировую известность.
Именно после роли Анабелль актрису пригласили принять участие в съемках сериала "Сплетница", принесшего Лайвли мировую известность.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloРайан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают двух дочерей. Джеймс родилась в декабре 2014 года, а Инес - в сентябре 2016.
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают двух дочерей. Джеймс родилась в декабре 2014 года, а Инес - в сентябре 2016.
© AP Photo / Invision/Charles SykesПосле успеха "Сплетницы" актрису стали приглашать сниматься уже в серьезных голливудских проектах. В 2009 году она сыграла в блокбастере "Частная жизнь Пиппы Ли" вместе с Киану Ривзом, Джулианной Мур, Вайноной Райдер и Моникой Белуччи, а в 2010 приняла участие в съемках фильма Бена аффлека "Город воров", который принес актрисе премию National Board of Review, а также награду Ассоциации кинокритиков Вашингтона.
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
После успеха "Сплетницы" актрису стали приглашать сниматься уже в серьезных голливудских проектах. В 2009 году она сыграла в блокбастере "Частная жизнь Пиппы Ли" вместе с Киану Ривзом, Джулианной Мур, Вайноной Райдер и Моникой Белуччи, а в 2010 приняла участие в съемках фильма Бена аффлека "Город воров", который принес актрисе премию National Board of Review, а также награду Ассоциации кинокритиков Вашингтона.
© AFP 2017 / Loic VenanceПосле этого Блейк снялась со своим будущим мужем в фильме "Зеленый фонарь", а также в лентах "Провинциалка" и "Особо опасны".
После этого Блейк снялась со своим будущим мужем в фильме "Зеленый фонарь", а также в лентах "Провинциалка" и "Особо опасны".
© FilmNation Entertainment (2016)Успешными для актрисы стали роли в фантастической мелодраме "Век Адалин", вышедшей в 2015 году, и в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь", на работу в котором актриса согласилась, даже не прочитав сценарий.
© FilmNation Entertainment (2016)
Успешными для актрисы стали роли в фантастической мелодраме "Век Адалин", вышедшей в 2015 году, и в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь", на работу в котором актриса согласилась, даже не прочитав сценарий.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniВ 2016 году вышел еще один фильм с участием Блейк Лайвли, триллер "Вижу тебя", где она сыграла слепую женщину, которой удается обрести зрение.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
В 2016 году вышел еще один фильм с участием Блейк Лайвли, триллер "Вижу тебя", где она сыграла слепую женщину, которой удается обрести зрение.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniНа данный момент актриса готовится к съемкам фильма "Тайна моего мужа", который выйдет в прокат в 2018 году.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
На данный момент актриса готовится к съемкам фильма "Тайна моего мужа", который выйдет в прокат в 2018 году.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ Голливуде Блейк Лайвли называют музой многих именитых дизайнеров мира высокой моды. На фото актриса с знаменитым дизайнером дома Chanel Карлом Лагерфельдом.
В Голливуде Блейк Лайвли называют музой многих именитых дизайнеров мира высокой моды. На фото актриса с знаменитым дизайнером дома Chanel Карлом Лагерфельдом.
© AP Photo / Thibault CamusСама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.
© AP Photo / Thibault Camus
Сама Лайвли утверждает, что она человек очень застенчивый, которому гораздо проще проявить себя во время во время работы, ведь актерская игра позволяет спрятаться за своей ролью.
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