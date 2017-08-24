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Метропоезд, оформленный фотографиями из архива МИА "Россия сегодня"

17:0024.08.2017
(обновлено: 17:12 24.08.2017)
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Тематический поезд метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ преддверии празднования дня города Правительство Москвы запустило тематический поезд "Москва-870".Тематический поезд метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В преддверии празднования дня города Правительство Москвы запустило тематический поезд "Москва-870".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНовый состав будет курсировать по Кольцевой линии метро.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Новый состав будет курсировать по Кольцевой линии метро.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСалон метропоезда оформлен фотографиями из архива МИА "Россия сегодня".Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Салон метропоезда оформлен фотографиями из архива МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа снимках в поезде пассажиры увидят государственных деятелей, ученых, архитекторов, мастеров искусств и спортсменов, внесших вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На снимках в поезде пассажиры увидят государственных деятелей, ученых, архитекторов, мастеров искусств и спортсменов, внесших вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСнаружи вагоны оформили в едином фирменном стиле празднования Дня города, в основу которого легли оригинальные текстильные орнаменты, которые разработали советские художницы Варвара Степанова и Любовь Попова в 20-х годах прошлого века.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Снаружи вагоны оформили в едином фирменном стиле празднования Дня города, в основу которого легли оригинальные текстильные орнаменты, которые разработали советские художницы Варвара Степанова и Любовь Попова в 20-х годах прошлого века.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСреди фотографий — работы легендарных советских и российских фотографов, в разные годы сотрудничавших с агентством МИА "Россия сегодня".Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Среди фотографий — работы легендарных советских и российских фотографов, в разные годы сотрудничавших с агентством МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ оформление поезда метро вошли также работы современных фотожурналистов МИА "Россия сегодня".Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В оформление поезда метро вошли также работы современных фотожурналистов МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ вагоне "Москва созидает" пассажиры смогут увидеть портреты Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Майи Плисецкой или Владимира Высоцкого.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В вагоне "Москва созидает" пассажиры смогут увидеть портреты Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Майи Плисецкой или Владимира Высоцкого.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ вагоне об изобретениях пассажирам представят фотографии первой женщины-математика Софьи Ковалевской или нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В вагоне об изобретениях пассажирам представят фотографии первой женщины-математика Софьи Ковалевской или нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПортреты великих шахматных гроссмейстеров прошлого столетия или легенды мирового хоккея Валерия Харламова можно посмотреть в вагоне "Москва ставит рекорды".Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Портреты великих шахматных гроссмейстеров прошлого столетия или легенды мирового хоккея Валерия Харламова можно посмотреть в вагоне "Москва ставит рекорды".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУ каждого портрета, размещенного на стене вагона, приводится информационная справка. Это и цитаты из автобиографий, и отрывки из стихотворений, и даже шахматные задачи.Вагон тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
У каждого портрета, размещенного на стене вагона, приводится информационная справка. Это и цитаты из автобиографий, и отрывки из стихотворений, и даже шахматные задачи.
Тематический поезд метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея МосквыМетропоезд, оформленный фотографиями из архива МИА "Россия сегодня"17:0024.08.2017
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В столичном метро появился состав, посвященный 870-летию Москвы. Салон метропоезда оформлен фотографиями из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня". Запуск тематического поезда — в фотоленте Ria.ru.

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