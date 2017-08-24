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Уже не игрушка: модель-"кукла" из Токио

17:2424.08.2017
03820
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Маска модели-куклы Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЛулу Хашимото - модель из Японии, которая работает в Токио куклой.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Лулу Хашимото - модель из Японии, которая работает в Токио куклой.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonОбраз Лулу создала 23-летний японский дизайнер Хитоми Комаки.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Образ Лулу создала 23-летний японский дизайнер Хитоми Комаки.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon"Я всегда очень любила кукол, они для меня - само воплощение очарования", - отмечает модельер.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"Я всегда очень любила кукол, они для меня - само воплощение очарования", - отмечает модельер.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПереодевание в костюм талисмана (например какой-то спортивной команды) является популярным развлечением в Японии, а комбинезон, покрывающий все тело, даже имеет свое название - "кигуруми". В костюмы различных животных или героев мультфильмов переодеваются артисты на детских шоу или во время промо-акций в торговых центрах. Большую популярность аниме-кигуруми приобрели в кругах любителей косплея.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Переодевание в костюм талисмана (например какой-то спортивной команды) является популярным развлечением в Японии, а комбинезон, покрывающий все тело, даже имеет свое название - "кигуруми". В костюмы различных животных или героев мультфильмов переодеваются артисты на детских шоу или во время промо-акций в торговых центрах. Большую популярность аниме-кигуруми приобрели в кругах любителей косплея.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДизайнер Хитоми Комаки вывела увлечение кигуруми на новый уровень.Маска модели-куклы Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Дизайнер Хитоми Комаки вывела увлечение кигуруми на новый уровень.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonОна создала костюм, который выглядит как кукла, но позволяет его носителю свободно двигаться.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Она создала костюм, который выглядит как кукла, но позволяет его носителю свободно двигаться.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКостюм Лулу Хашимото состоит из парика, маски, чулков, на которых нарисованы кукольные "суставы".Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Костюм Лулу Хашимото состоит из парика, маски, чулков, на которых нарисованы кукольные "суставы".
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДизайнер отмечает, что для нее это не игра, не фетиш, а настоящее проявление моды.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Дизайнер отмечает, что для нее это не игра, не фетиш, а настоящее проявление моды.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon"Это тоже самое, как если вы носите красивую одежду или клеите накладные ресницы, просто чтобы стать привлекательнее", - отмечает Хитоми Комаки.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"Это тоже самое, как если вы носите красивую одежду или клеите накладные ресницы, просто чтобы стать привлекательнее", - отмечает Хитоми Комаки.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПока существует лишь один костюм Лулу Хашимото, однако среди тех, кто его успел примерить на себя есть и танцовщицы, и дизайнеры, и модели.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пока существует лишь один костюм Лулу Хашимото, однако среди тех, кто его успел примерить на себя есть и танцовщицы, и дизайнеры, и модели.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonОбраз модели-"куклы", разрушающий грань между реальностью и вымыслом, стал чрезвычайно популярен в соцсетях.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Образ модели-"куклы", разрушающий грань между реальностью и вымыслом, стал чрезвычайно популярен в соцсетях.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonУ Лулу Хашимото десятки тысяч подписчиков в Twitter и Instagram.Модель-кукла Лулу Хашимото
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
У Лулу Хашимото десятки тысяч подписчиков в Twitter и Instagram.
Модель-кукла Лулу ХашимотоУже не игрушка: модель-"кукла" из Токио17:2424.08.2017
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Новым трендом модельного бизнеса в Японии стало создание "живых кукол" — моделей, скрывающих лицо за анимешной маской. Творение модельера Хитоми Комаки — в фотоленте Ria.ru.

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