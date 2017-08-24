Уже не игрушка: модель-"кукла" из Токио

Переодевание в костюм талисмана (например какой-то спортивной команды) является популярным развлечением в Японии, а комбинезон, покрывающий все тело, даже имеет свое название - "кигуруми". В костюмы различных животных или героев мультфильмов переодеваются артисты на детских шоу или во время промо-акций в торговых центрах. Большую популярность аниме-кигуруми приобрели в кругах любителей косплея.