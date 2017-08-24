Сафари-парк "Тайган" является крупнейшим питомником по разведению львов в Европе. Однако помимо зверей "царских кровей" здесь содержатся и другие виды животных. Обитатели "Тайгана" — в фотоленте Ria.ru.
Обитатели сафари-парка "Тайган"
12:2624.08.2017
(обновлено: 12:27 24.08.2017)
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСафари-парк находится в Белогорском районе Крыма возле Тайганского водохранилища.
Сафари-парк находится в Белогорском районе Крыма возле Тайганского водохранилища.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНа территории в 32 гектара здесь обитают несколько прайдов львов.
На территории в 32 гектара здесь обитают несколько прайдов львов.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПомимо больших кошек в "Тайгане" живут обезьяны, верблюды, яки, медведи, жирафы, птицы, ламы, разные виды антилоп - всего порядка 80 видов животных.
Помимо больших кошек в "Тайгане" живут обезьяны, верблюды, яки, медведи, жирафы, птицы, ламы, разные виды антилоп - всего порядка 80 видов животных.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкТуристы в сафари-парке могут понаблюдать за повадками и привычками диких зверей, увидеть, как играют львята или как взрослые самцы делят территорию.
Туристы в сафари-парке могут понаблюдать за повадками и привычками диких зверей, увидеть, как играют львята или как взрослые самцы делят территорию.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПримерно 20 гектаров территории "Тайгана" отведено под сафари парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк, где можно увидеть копытных, млекопитающих и птиц, и детский зоопарк.
Примерно 20 гектаров территории "Тайгана" отведено под сафари парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк, где можно увидеть копытных, млекопитающих и птиц, и детский зоопарк.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВольер с камерунскими карликовыми козами и вьетнамскими свинками.
Вольер с камерунскими карликовыми козами и вьетнамскими свинками.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие вольеров, львы не представляют никакой опасности для туристов благодаря тому, что маршруты продолжены по специально оборудованным мостам, общая протяженность которых превышает километр.
Несмотря на отсутствие вольеров, львы не представляют никакой опасности для туристов благодаря тому, что маршруты продолжены по специально оборудованным мостам, общая протяженность которых превышает километр.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПо территории парка можно передвигаться на паровозике, электромобиле или велорикше, ну и конечно пешком.
По территории парка можно передвигаться на паровозике, электромобиле или велорикше, ну и конечно пешком.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ марте этого года у амурских тигров Фроси и Феликса, живущих в питомнике, родились трое котят.
В марте этого года у амурских тигров Фроси и Феликса, живущих в питомнике, родились трое котят.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВсего в сафари-парке "Тайган" живут порядка 40 тигров.
Всего в сафари-парке "Тайган" живут порядка 40 тигров.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ сафари-парке не возбраняется угощать животных, однако для этого надо получить специальный корм.
В сафари-парке не возбраняется угощать животных, однако для этого надо получить специальный корм.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкАмурский тигр - самый крупный представитель кошачьих, в размерах он превосходит даже льва.
Амурский тигр - самый крупный представитель кошачьих, в размерах он превосходит даже льва.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПопуляция львов в сафари-парке неуклонно растет и насчитывает уже более 75 особей.
Популяция львов в сафари-парке неуклонно растет и насчитывает уже более 75 особей.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСотрудники парка советуют туристам задержаться в питомнике хотя бы на сутки, чтобы увидеть все фазы жизни львов - ведь они, как яркие представители семейства кошачьих, активны вечером, ночью и на рассвете.
Сотрудники парка советуют туристам задержаться в питомнике хотя бы на сутки, чтобы увидеть все фазы жизни львов - ведь они, как яркие представители семейства кошачьих, активны вечером, ночью и на рассвете.
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